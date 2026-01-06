Novedades sobre el estado de salud de Sara Carbonero: se recupera en la UCI tras ser operada de urgencia

Este lunes, 5 de enero, poco después de las 17 horas, se conocía que Sara Carbonero (41 años) había ingresado de urgencia en un hospital Lanzarote mientras disfrutaba de unos días de descanso, acompañada de su pareja, José Luis Cabrera, y su amiga Isabel Jiménez (43).

La periodista, que ha dado la bienvenida al año 2026 en las Canarias, sufrió unas molestias el pasado viernes, 2 de enero, que la llevaron directamente a urgencias, según desveló la revista Semana.

La manchega comenzó a encontrarse mal y decidió acudir a un hospital, donde decidieron ingresarla de manera inmediata, teniendo en cuenta su historial clínico. Horas después, como ha publicado ¡HOLA! este martes, día 6, Sara Carbonero fue intervenida con éxito.

Sara Carbonero en una de sus últimas apariciones públicas, a finales del pasado noviembre. Gtres

A día de hoy, según la cabecera rosa, la periodista se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se desconoce cuándo recibirá el alta o si será trasladada a otro hospital.

De momento, ni ella ni su entorno se han pronunciado públicamente. Su círculo íntimo maneja la información con total discreción.

Ha sido un inesperado revés, pues Sara Carbonero se encontraba disfrutando de sus vacaciones en las Canarias con total normalidad. De hecho, como ha publicado ¡HOLA!, tenía previsto regresar a Madrid el pasado sábado, 3 de enero, para celebrar el cumpleaños de su hijo Martín (12).

Antes de ingresar de urgencia, la propia Sara compartía imágenes de su escapada junto a un emotivo texto en el que desvelaba sus deseos para el año entrante.

"Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Últimamente aparezco poco por aquí, pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen", escribía la manchega.

"Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos", confesaba Carbonero sin imaginar que días más tarde ingresaría en el hospital.

"Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos. Feliz año", terminaba la periodista en aquel post.

A su lado se encuentra su pareja, quien no se ha separado de ella en ningún momento, según la información Semana. Este mismo medio, por otro lado, ha asegurado que el padre de sus hijos, Iker Casillas (44), está al tanto de lo ocurrido y muy pendiente de la evolución de Sara Carbonero.