La DJ española Beatriz Martínez (B Jones) anuncia que tiene un tumor en la médula: "Es muy duro de asimilar"

Duro revés para la DJ española Beatriz Martínez, conocida como B Jones (42 años). La artista atraviesa una delicada situación de salud, tal y como ha compartido en un emotivo mensaje, a propósito del comienzo del 2026.

"Familia, no estoy empezando el año como me hubiese encantado, pero creo que ha llegado el momento de abrirme y ser honesta con mi situación", comienza B Jones en el texto que acompaña a un par de fotografías en las que se le ve desde el hospital.

Sobre el diagnóstico, explica en sus redes sociales: "Durante los últimos dos meses he estado pasando por una enfermedad sin saber exactamente qué tenía. Ahora puedo confirmar que tengo un tumor en la médula".

B Jones confiesa que es una noticia difícil de procesar. No obstante, se mantiene esperanzada y con actitud positiva.

"No voy a mentir: es algo duro, muy duro de asimilar. Pero también quiero deciros que estoy fuerte, muy fuerte, y totalmente convencida de que lo voy a superar", asegura.

Respecto al tumor, explica que "no tiene pinta de ser maligno". En este momento, "lo más complicado es el sitio donde está".

Volviendo a hacer alarde de su optimismo, B Jones confiesa: "Aun así, yo esto lo cojo como un impulso en mi vida, como una lucha que me va a hacer más fuerte. Voy a seguir haciendo música. Voy a seguir luchando. Voy a seguir persiguiendo mi sueño".

De momento, la DJ se mantiene alejada de su trabajo. Sin embargo, promete regresar cuando esté recuperada.

"Y aunque ahora mismo quizá no pueda bailar mi música con vosotros, espero que la bailéis por mí… porque muy pronto volveremos a bailarla juntos", asevera.

B Jones fue la primera artista española en pinchar en el 'mainstage' de Tomorrowland. Cedida

En medio de las dificultades y la incertidumbre, B Jones no deja de ser agradecida. "Detrás de la artista hay una persona, hay un ser humano. Y hoy solo puedo sentir gratitud. Gratitud por todo el amor que tengo alrededor, por la gente tan increíble que me acompaña y por lo afortunada que soy", comenta en su post.

"Estoy en un gran hospital, en muy buenas manos, y preparada para luchar", asegura al final de la publicación.

En sus stories, a propósito de la celebración del Día de Reyes, la DJ ha compartido un nuevo mensaje desde el hospital: "Contaros que me siento mejor. He pasado unos días bastante mal, pero estoy bien, tranquila".

B Jones ha aprovechado para explicar que no puede responder a todos los mensajes, pero lee con ilusión cada uno de ellos. "Gracias por todo el apoyo", ha insistido.

Quién es B Jones

Es originaria de Jaén, pero siempre ha estado vinculada a Ibiza, donde consolidó su carrera en la escena electrónica. Se ha convertido en una de las DJs españolas más reconocidas internacionalmente dentro del EDM y el house.

B Jones fue la primera mujer española en pinchar en el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales más importantes del mundo. Ha entrado en el Top 100 de la lista DJ Mag, el ranking de DJs más prestigioso a nivel global.

B Jones junto a Steve Aoki durante el festival 'Tomorrowland'. Cedida

Además, ha colaborado con artistas como David Guetta (58), Steve Aoki (48) o Tiësto (56), y ha actuado en giras y festivales de varios continentes.

Respecto a su parcela personal, se conoce que tiene una hija, Kiara, quien llegó al mundo cuando B Jones tenía apenas 20 años.