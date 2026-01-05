Sara Carbonero, ingresada de urgencia en Lanzarote mientras disfrutaba de sus vacaciones

Sara Carbonero (41 años) ha sido ingresada de urgencia en Lanzarote mientras disfrutaba de unos días de descanso, acompañada de su pareja, José Luis Cabrera, y su amiga Isabel Jiménez (43).

La periodista, que ha dado bienvenida a 2026 en La Graciosa, sufrió unas molestias el pasado viernes, 2 de enero, que la llevaron directamente a urgencias, según ha desvelado la revista Semana este lunes, día 5.

Carbonero comenzó a encontrarse mal y decidió acudir a un hospital, donde decidieron ingresarla de manera inmediata para mantenerla en observación y realizarle distintas pruebas, teniendo en cuenta su historial médico.

Por el momento, se desconoce el parte exacto y el alcance del problema. Según el citado medio, no se descarta un traslado a otro hospital fuera de Lanzarote.

Un inesperado revés, pues la periodista deportiva se encontraba disfrutando de sus vacaciones con total normalidad. Ella misma compartía imágenes de su escapada junto a un emotivo texto en el que desvelaba sus deseos para el año entrante.

"Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Últimamente aparezco poco por aquí, pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen", escribía la manchega.

"Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos", confesaba Carbonero sin imaginar que días más tarde ingresaría en el hospital.

Sara Carbonero en la gala ELLE x Hope 2024. Gtres

De momento, su entorno mantiene la máxima discreción a la espera de que la propia periodista o sus allegados decidan informar con más detalle.

A su lado se encuentra su pareja, quien no se ha separado de ella en ningún momento, según la información que maneja la revista. Este mismo medio, por otro lado, asegura que el padre de sus hijos, Iker Casillas (44), está al tanto de lo ocurrido y muy pendiente de la evolución de Sara Carbonero.

Su historial médico

Hasta ahora se desconoce si el ingreso está relacionado con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019, en una revisión rutinaria cuando tenía 35 años. Tras ello fue operada y comenzó el tratamiento indicado.

Dos años más tarde, en febrero de 2021, volvió a ser ingresada y operada por una complicación relacionada con la enfermedad en la Clínica Universidad de Navarra. Una intervención que los médicos calificaron de exitosa.

A finales de 2022, Sara Carbonero se enfrentó a otra operación de urgencia en la misma clínica, de la que recibió el alta una semana después y que ella describió como un susto más en su proceso.

En 2024, cinco años después de su diagnóstico, la manchega consiguió hablar públicamente de su enfermedad. Lo hizo en la IV edición de ELLE x Hope, la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

"He mirado mucho para adentro y me he dado cuenta de que esta travesía, a lo largo de este desierto, se hace mucho mejor acompañada; que hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo, sino todo lo contrario. Nadie es perfecto ni lo pretendemos", expresó entonces.

"En estos años, la manchega también ha aprendido sobre el poder del amor. "Es tan potente, que es capaz de transformarlo todo", aseguró en aquel discurso. Un gesto que prácticamente repitió hace unos días para dar la bienvenida al 2026: "Mucha salud y mucho amor para todos".