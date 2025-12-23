¿Ha sido infiel Alejandro Sanz a Candela Márquez? El cruce de indirectas que evidencian esta hipótesis tras su ruptura

Alejandro Sanz y Candela Márquez, en un evento celebrado en Madrid en noviembre de 2025. Gtres

Alejandro Sanz (57 años) y Candela Márquez (37) han puesto fin a su historia de amor. Tras poco más de un año de relación, la pareja ha tomado la decisión de emprender caminos separados.

La noticia ha sido confirmada este pasado lunes, 22 de diciembre, por la revista ¡HOLA! Según la información que maneja la cabecera rosa, "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

El motivo de la ruptura, por lo tanto, nada tendría que ver con terceras personas.

Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez, en una imagen de archivo. Gtres

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto aún, lo cierto es que varios stories de Instagram publicados -y posteriormente eliminados- en el perfil de Candela dejan entrever que el artista podría haberle sido infiel.

Durante la tarde de este pasado día 22, la actriz ha compartido dos significativas imágenes en su cuenta social. En una de ellas se escucha un fragmento de la canción La perla, de Rosalía (33). Se trata de un tema musical sobre el desamor y el desengaño.

"Un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no", se escucha al comienzo de la canción.

Además, Márquez ha publicado una imagen en la que se aprecia una manada de ciervos.

Ambas fotografías, cabe mencionar, han durado poco tiempo en el Instagram de Candela. Eso sí, varios internautas han tenido la oportunidad de capturar el dúo de instantáneas.

Alejandro Sanz no se ha quedado atrás y ha continuado esta especie de guerra virtual con indirectas. En su caso, ha utilizado su perfil de X -anteriormente Twitter- para compartir un directo mensaje.

"Yo no soy una perla, soy un océano", reza el mensaje de Sanz en la plataforma social. Un comentario que ha borrado al poco tiempo de publicar y que culmina este cruce de mensajes en redes sociales.

Los rumores en torno a un posible quiebre sentimental entre Alejandro y Candela se remontan semanas atrás.

Una situación que se ha acrecentado esta semana después del unfollow de la valenciana al artista así como por los posteriores comentarios en X e Instagram y la eliminación de posts junto a Sanz.

Ahora, ambos emprenden caminos separados. Atrás queda lo que parecía ser un romance de película, a juzgar por sus respectivas plataformas online.

Fue en octubre de 2024 cuando trascendió el cantante estaba de nuevo enamorado. A las pocas semanas, posaron juntos en Miami en el marco de los Grammy Latinos.

Alejandro Sanz y Candela Márquez a su llegada a los Grammy Latinos 2025. Gtres

A lo largo de este tiempo, varias han sido las ocasiones en las que el cantante se ha deshecho en halagos hacia la actriz.

"Estoy muy feliz. Tengo el corazón en otro sitio y por eso puedo explicarlo sin que me duela. El amor es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya", confesó Alejandro Sanz en una entrevista para Vanity Fair el pasado mes de marzo.