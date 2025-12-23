Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez, ingresado en el hospital: "Me están haciendo pruebas"

Aldo Comas (40 años), el marido de la actriz Macarena Gómez (47), atraviesa un delicado momento de salud, a la luz de su último post de Instagram. El artista visual ha publicado una fotografía en la cama de un hospital, donde está ingresado.

Así, Comas encara unos días navideños complicados. Horas antes de Nochebuena, el marido de Macarena Gómez permanece ingresado. Aldo se inmortaliza con un selfie, al tiempo que explica: "Hoy veré el capítulo desde el palco VIP de la clínica de la Santa Creu".

En relación al "capítulo", se refiere el catalán a una nueva emisión de Hasta el fin del mundo, el espacio de TVE donde participa. Y añade, en relación a su estado de salud: "Me están haciendo pruebas. Estamos ante la gastroscopia más bestia que nunca he pasado".

Al cierre de este artículo, Comas sigue bajo supervisión médica a fin de encontrar la causa de su malestar. Las reacciones a su post no se han hecho esperar. "Ánimo, todo saldrá bien", "Hay que pasar por aquí de vez en cuando", "Recupérate pronto", son algunos de los mensajes de su muro.

En otro renglón, Aldo se ha convertido en uno de los personajes más singulares del panorama celebrity gracias a una trayectoria profesional tan diversa como poco convencional.

Conocido en un primer momento por su matrimonio con la actriz Macarena Gómez, ha ido construyendo un perfil propio como artista plástico, músico y rostro televisivo, alejándose del tópico de 'marido de' para reivindicarse como creador con sello propio.

Desde hace años expone su obra en galerías y espacios como Ibiza o Port Adriano -Mallorca-, donde muestra cuadros de estética pop y colorista, con referencias al cómic, la cultura underground y lo surreal, un estilo que él mismo define como lúdico pero técnicamente muy trabajado.

Comas ha participado en formatos como First Class y, más tarde, en concursos de máxima exposición -como su fichaje en 2025 por MasterChef Celebrity- donde se ha presentado como artista total y showman.

En lo personal, Aldo Comas forma con Macarena Gómez una de las parejas más peculiares del star system nacional. Viven con su hijo, Dante, en una casa de campo en la provincia de Girona, rodeados de animales y naturaleza.

Allí, en ese entorno bucólico, Aldo pinta, compone y prepara proyectos mientras Macarena encadena rodajes, y juntos han hablado de su hogar como un refugio frente al ruido de la fama.

Comas y Macarena se conocieron en un bar de Buenos Aires: "¡Qué guapa, pareces Miércoles Adams!", le dijo el instructor de paracaidismo a la actriz, y ambos quedaron encandilados.

El 29 de junio de 2013 contrajeron matrimonio en la pequeña iglesia de Sant Miguel de Fluvià (Girona), tras lo cual decidieron que su luna de miel sería diferente, atrevida, y una señal del aventurero matrimonio que les esperaba por delante: tirarse en paracaídas.