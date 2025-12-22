Los gloriosos 40 años de Edurne: música, debut en la gran pantalla y su sólido matrimonio con David de Gea

Edurne, en una fotografía tomada en Madrid el pasado mes de julio. Gtres

"Estoy muy contenta y feliz con todas las cosas y proyectos que tengo". Así respondía Edurne a EL ESPAÑOL un año atrás, dando buena muestra del dulce momento profesional que atravesaba.

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, la cantante cumple 40 años y la realidad es -si cabe- aún mejor.

La artista alcanza la cuarta década de vida habiendo probado suerte en diversos ámbitos.

David Bisbal, Edurne, Eva González, Manuel Turizo y Lola Índigo.

Ha sido coach en La Voz Kids, ha debutado como actriz en la película Casoplón y recientemente ha estrenado un álbum navideño, llamado Navidad junto a ti.

Una serie de proyectos profesionales que permiten afirmar con contundencia que Edurne García Almagro ha vivido uno de los años más completos de toda su vida.

Y es que desde que se hiciera conocida en la quinta edición de Operación Triunfo, la madrileña no ha dejado de cosechar éxitos en todos los aspectos de su vida. Eso sí, siempre ha llevado por bandera su carisma y naturalidad.

Edurne, eso sí, nunca ha olvidado de dónde viene y ha mantenido los pies en la tierra en todo momento. De hecho, este pasado 8 de diciembre, la intérprete acudió de visita a la última entrega del concurso de Prime Video.

"Celebrando el inicio de la época navideña en casa", escribió la artista en un post de su perfil de Instagram. Unas palabras que acompañó de una tierna imagen junto a los participantes que restaban entonces en el programa musical.

En esta misma línea, el pasado mes de mayo sacó a la luz Tomo me recuerda a ti, un tema musical junto a Álvaro Mayo, concursante de Operación Triunfo 2023.

Mantenerse en la industria musical después de dos décadas no es fácil. Así, Edurne alcanza sus 40 flamantes años con diversos motivos para sonreír en lo que respecta a su carrera profesional.

Dicen que el trabajo y el dinero son dos de los aspectos que contribuyen en el bienestar de una persona. El amor, sin embargo, opaca ambos. Y la artista es también afortunada en este sentido.

Edurne, con David de Gea, en una imagen de sus redes sociales.

La intérprete comenzó una historia de amor con David de Gea (35) allá por el año 2010. Ambos se conocieron durante una gala benéfica organizada por la Fundación Aladina. Aunque no fue hasta 2023 cuando tomaron la decisión de contraer matrimonio.

La pareja festejó este pasado mes de noviembre su decimoquinto aniversario de relación y los 35 años del futbolista. Una doble celebración que Edurne compartió en su perfil de Instagram.

"Gracias por ser mi compañero de vida, de sueños y de aventuras con nuestra peque. Porque solo tú entiendes mis locuras (y aun así decides quedarte) Te amo con todo lo que soy", escribió la cantante madrileña en un post de su red social el 7 de noviembre.

Su relación de la pareja, cabe recordar, ha sido fuertemente sellada con el nacimiento de su única hija, Yanay, quien llegó al mundo en marzo de 2021. Una bebé de la que presumen de vez en cuando en sus plataformas sociales.

Edurne, junto a su hija, Yanay, en una imagen de sus redes sociales.

Por el momento, la pareja no contempla un nuevo bebé. De hecho, así lo confirmó la propia Edurne en una entrevista con este periódico hace poco más de un año.

"Me gustaría tener más hijos, soy de familia numerosa, pero tengo tantos proyectos que al final no veo el momento", apostilló la cantante de Amores dormidos en conversación con este portal.

Más allá de la familia que ella misma ha formado con el paso de los años, Edurne siempre ha llevado por bandera su linaje, tal y como advirtió en la citada charla con este tabloide.

Así, la artista no duda en gritar a los cuatro vientos el amor por sus padres, Tomás y Yolanda, así como por su hermano, David.

"Hoy es el cumpleaños de una de las personas más importantes de mi vida: mi madre. No hay palabras suficientes para agradecerte todo lo que haces por mí, por estar siempre a mi lado, apoyándome, cuidándome y dándome fuerza incluso en los días más difíciles", comentó Edurne en su perfil de Instagram el pasado octubre.