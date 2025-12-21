Miren Ibarguren, embarazada a los 45 años de su segundo hijo con Alberto Caballero

Miren Ibarguren, en el estreno de 'El refugio atómico", en Madrid, el pasado 16 de septiembre.

Miren Ibarguren (45 años) termina el año por todo lo alto: anunciando su segundo embarazo. La actriz es la protagonista de la revista InStyle, donde ha contado en un reportaje exclusivo que, tres años y medio después de la llegada de su primer hijo, está embarazada de nuevo.

Se trata de su segundo hijo en común con Alberto Caballero (51), director y guionista de la exitosa serie de televisión La que se avecina. Ambos comenzaron su relación en 2013, y son padres de un niño llamado Rocco, cuya llegada anunciaron en las redes sociales en febrero de 2022 y que llegó al mundo el 17 de julio de ese año.

Discretos en lo relativo a su vida privada, la pareja no se ha pronunciado aún sobre la excelente noticia. Dentro de poco serán uno más en la familia.

Miren Ibarguren, en la 11ª edición de los Premios Chicote, el pasado 18 de septiembre. GTRES

Hace tres meses, a la actriz se le preguntó por la maternidad tras desvelar en alguna ocasión que ese es el gran papel de su vida. Entonces, Miren confesaba que "no es fácil", pero que "de momento sí" abría las puertas a un posible bebé más...

Nada hacía presagiar que poco después iba a anunciar la buena nueva. "Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo", han anunciado desde la citada revista.

Nacida en San Sebastián, Guipúzcoa, el 23 de mayo de 1980, Miren Ibarguren Agudo (es su nombre completo) alcanzó una gran fama a nivel nacional por su papel de Sonia Valcárcel en la serie Escenas de matrimonio, emitida por Telecinco.

Sin embargo, antes de lograr dicho éxito en la pequeña pantalla, ya había trabajado con anterioridad en televisión. Uno de sus primeros y más destacados papeles fue en la serie vasca Goenkale, de ETB1, donde interpretó el personaje de Idoia.

Miren Ibarguren y Alberto Caballero, en un acto celebrado en Madrid en 2019. GTRES

Entre 2008 y 2014 se sumó al reparto de otra producción muy aclamada por el público: la serie de comedia Aída, también emitida en Telecinco, donde dio vida a Soraya García García.

En 2015 llegaría otro importante papel, el de Yolanda Morcillo, en la novena temporada de la serie La que se avecina de Telecinco.

Esta comedia de situación, una de las más exitosas de la televisión en España desde que empezó a emitirse, en 2007, fue creada por su pareja, Alberto Caballero.

Miren Ibarguren y Alberto Caballero, en una imagen de 2015. GTRES

Ambos iniciaron su affaire hace 12 años y se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima y "secreta" en 2023.

Antes de empezar su idilio con Caballero, Miren mantuvo un romance con el actor Aitor Luna (44), con el que estuvo desde 2008 a 2011.

El guionista, por su parte, estuvo casado en primeras nupcias con la actriz Vanesa Romero (47). Ambos formalizaron su relación en septiembre de 2012, pero se separaron tres meses después del enlace, en diciembre de ese mismo año.​