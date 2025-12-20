Muere a los 86 años la princesa Tatiana Radziwill, prima de la reina Sofía y dama de honor en su boda con el rey Juan Carlos

La princesa Tatiana Radziwill, prima segunda de la reina Sofía, ha fallecido a los 86 años. GTRES

Triste noticia para el entorno de la realeza europea. Ha fallecido la princesa Tatiana Radziwill a los 86 años. La aristócrata franco‑polaca, prima de la familia real griega y amiga íntima de la reina Sofía (87) desde la infancia, perdió la vida el pasado viernes, 19 de diciembre.

Nacida el 28 de agosto de 1939 en Ruán (Francia), en el seno de la histórica casa Radziwiłł, una de las familias nobles más antiguas de Europa, Tatiana era hija del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, prima hermana de Pablo de Grecia, padre de la Emérita. Por tanto, ambas eran primas segundas.

Tan estrecha era su relación que incluso fue dama de honor en la boda de Sofía con el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón (87) en 1962. A lo largo de décadas ha sido una persona de referencia en su entorno, especialmente en los veranos del Palacio de Marivent en Mallorca, donde ha compartido muchos días de descanso con la madre del rey Felipe VI (67).

La princesa Tatiana Radzivill, con la Familia Real, la reina Sofía e Irene de Grecia en Mallorca, en 2024. GTRES

Nieta de María Bonaparte

Fue precisamente en la isla balear donde se produjo uno de los últimos encuentros de los que hay constancia gráfica entre la reina Sofía y su querida prima segunda, a la que consideraba una de sus mayores confidentes.

Ambas se vieron las caras en agosto de 2024, en una salida informal del Rey con su esposa, la reina Letizia (53), sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (18). También les acompañaba Irene de Grecia (83), hermana de la soberana.

A lo largo de su vida, Tatiana mantuvo un perfil relativamente bajo a pesar de su destacado linaje. No solo es princesa y está emparentada con la Casa Real helena.

También es nieta del príncipe Jorge de Grecia y de María Bonaparte. O lo que es lo mismo: princesa Napoleón por la familia materna, y del príncipe Jerónimo Nicolás Radziwill y la archiduquesa Renata de Austria por la paterna. De un lado o del otro, por su sangre corría sangre real por los cuatro costados.

En su ADN, curiosamente, también hay un componente caribeño. Y es que parte de sus antepasados paternos son cubanos.

La reina Sofía, con su prima segunda Tatiana Radziwill, en Mallorca, en 2007. GTRES

Con tratamiento es de S.A.S. (Su Alteza Serenísima), Tatiana Radziwill recibió una educación refinada, y privilegiada, desde su más tierna infancia. Tocaba con enorme dominio el piano. Y hablaba cinco idiomas. Siendo apenas una niña, su abuela paterna le dedicó una obra literaria, El libro de Tatiana.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, su familia se instaló en Francia. Así, todos pasaron a residir a caballo entre el castillo donde vivía su madre y su padrastro, el príncipe Raimundo della Torre e Tasso, y las residencias de sus abuelos en París.

El 24 de marzo de 1966 contrajo matrimonio con el aristócrata francés Juan Henri Fruchaud. Un cardiólogo al que dio el 'sí, quiero' en Atenas y con el que tuvo dos hijos: Fabiola Fruchaud (58) y Alexis Fruchaud (56).

Tatiana Radziwill (a la derecha de la imagen) y la archiduquesa Anna-Gabrielle von Habsburg, en el 95 cumpleaños del Gran Duque Juan de Luxemburgo, en 2016. GTRES

A su marido, perteneciente a una familia de médicos lo conoció en la universidad, en la capital francesa, donde él estudiaba Medicina y ella, investigación bacteriológica y Enfermería.

Su único hijo varón trabaja actualmente como consejero para el Royal Bank of Scotland y reside en Londres con su esposa, Natalia Ruth Chandler. Ambos contrajeron matrimonio en 2002 y tienen una hija, Thalía Fruchaud (17).

Su hija Fabiola, por su parte, está casada en segundas nupcias con Didier Fradin. Juntos regentan el castillo de Maudétour, a unos 55 kilómetros de París, que actualmente es un hotel de lujo.

El edificio, del siglo XVIII, se encuentra en Maudétour-en-Vexin, cerca del Parque Natural Regional de Vexin Français, y está clasificado como Monumento Histórico.

El primer marido de Fabiola fue Thierry Jorge Felipe Herrmann, con el que formalizó su relación en 1994. El francés es el padre de su hija mayor, a la que pusieron el nombre de su abuela (se llama Tatiana Herrmann), nacida en 1996. Con su segundo marido tiene otro hijo, Eduardo Fradin, nacido en 2007.

Los reyes Sofía y Juan Carlos, en su boda, el 14 de mayo de 1962. GTRES

Dama de honor en la boda de los Eméritos

Pocos recuerdan que la princesa Tatiana Radziwill ejerció un importante papel en la boda de los reyes Eméritos. La princesa fue una de las damas de honor en la ceremonia.

Cabe recordar que estos tuvieron un triple 'sí, quiero': ceremonia católica en la catedral de San Dionisio de Atenas, enlace civil en el Palacio Real y ceremonia ortodoxa en la Catedral Metropolitana de Atenas.

Aquel día, la entonces princesa Sofía eligió un total de ocho damas de honor. Todas ellas eran jóvenes, princesas y solteras. Entre ellas figuraba su hermana, Irene de Grecia, su cuñada la infanta Pilar, Alexandra de Kent, Tatiana Radziwill y otras princesas europeas. Las ocho iban ataviadas de idénticos vestidos blancos diseñador por Jean Dessès.

Curiosamente, Tatiana realizó el mismo rol en otra importante cita nupcial. También fue dama de honor en la boda del rey Constantino II de Grecia con la princesa Ana María de Dinamarca (79), conocida tras su enlace como Ana María de Grecia.

Quienes la conocían de cerca la describían como una persona muy especial para la reina Sofía, quien la quería tanto como a una hermana. Fue una amiga leal y discreta que ha permanecido a su lado durante décadas, incluso después de haber sufrido problemas de salud.

Recientemente, la princesa sufrió un ictus, y desde entonces necesitó de una silla de ruedas para poder desplazarse.