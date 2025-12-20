Isabel Pantoja rompe su silencio en un llamativo vídeo-discurso de Navidad: mensaje de "amor" y silencio total sobre su familia

Llevaba tiempo sin pronunciar palabra. Sí la habíamos visto en alguna aparición pública, como su reciente visita al Juzgado de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde acudió a ratificar una demanda millonaria que ha interpuesto contra medios de comunicación, productoras y colaboradores de televisión.

Contra todo pronóstico, este sábado, 20 de diciembre, Isabel Pantoja (69 años) ha roto su silencio. La cantante ha sorprendido a su comunidad de seguidores en redes sociales publicando un vídeo en el que felicita la Navidad.

Poco dada a intervenciones de este tipo, su mensaje ha llamado poderosamente la atención. En su vídeo-discurso habla de "amor" y de estar con los seres queridos. Imposible pasar por alto sus palabras, en las que habla de los sentimientos más nobles, cuando ha tenido que hacer frente a uno de sus años más complicados. Lleva tiempo sin tener relación con ninguno de sus hijos, Kiko Rivera (41) e Isa Pantoja (30).

"Son momentos de amor"

"Hola, soy Isabel. Os quiero mandar desde mi corazón felices Navidades. Unas felices Navidades rodeados de la gente que queréis, que disfrutéis, que lo paséis bien, pero sobre todo que tengamos salud para seguir felicitándonos muchos años más", asegura Isabel Pantoja en el vídeo.

Un mensaje dirigido a "todos mis fans, que los adoro, a la gente que quiero, a todo el mundo porque son momentos de amor y ese amor sigue aquí (se señala el corazón) y yo lo tengo para todos ustedes".

"Os quiero un montón, que seáis súper felices y que tengamos salud, que venga un año maravilloso", ha terminado expresando la tonadillera en un momento clave de su vida.

Aún está en el aire cuáles serán sus próximos movimientos y si, tal como se ha comentado, está dispuesta a abandonar España en los próximos meses.

Las últimas informaciones sobre ella apuntan a que estaría dispuesta a instalarse más allá de nuestras fronteras para empezar una nueva vida, relanzar su carrera y mejorar su situación económica. Se han barajado México, Miami o República Dominicana como alguno de sus posibles nuevos destinos. Pero sobre este asunto, la sevillana no se ha pronunciado.

Isabel Pantoja acude a los juzgados de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con su abogado y su hermano Agustín. GTRES

La demanda de Isabel Pantoja

La última vez que Isabel Pantoja apareció públicamente fue el pasado 27 de noviembre. Tras meses alejada del foco mediático, la tonadillera, acompañada por su hermano Agustín Pantoja (61) y su abogado, Eduardo de Urbano, visitó el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para ratificar la demanda que ha interpuesto contra Mediaset, productoras y tertulianos.

Isabel Pantoja vuelve a los juzgados para ratificar una macrodemanda contra Mediaset, productoras y tertulianos por las informaciones que se dieron sobre ella durante su ingreso hospitalario en julio de 2024 en Córdoba.

En su demanda, la cantante no solo pide responsabilidades a profesionales del medio, la tonadillera también reclama responsabilidades a médicos y personal sanitario del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Según su defensa, estos habrían participado en la filtración de datos médicos confidenciales sobre su ingreso y su estado de salud, vulnerando con ello su derecho a la intimidad y al secreto médico.

En su solicitud, la artista reclama una indemnización que supera los 5 millones de euros, con una media de 500.000 euros por persona querellada.

El abogado de Isabel Pantoja ha explicado que la artista no discute el derecho a informar sobre el hecho objetivo del ingreso, sino la supuesta divulgación masiva de datos clínicos que, según defiende, "supera los límites del derecho a la información" y constituye una intromisión ilegítima en su vida privada.