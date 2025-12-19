María del Monte hace balance del 2025: "He tenido cosas buenas y malas. Eso es señal de que has vivido un año más"

Con las fechas más mágicas del año a la vuelta de la esquina, los famosos se abren y cuentan lo importantes que son para ellos estos días del año. Es el caso de María del Monte (63).

La cantante de Salta la rana se sincera con EL ESPAÑOL y manifiesta la ilusión que le despiertan estas fechas, en las que sus sobrinos se convierten en los grandes protagonistas y la decoración de su casa también cobra un papel esencial.

Además, Del Monte, que no ha querido dar explicaciones sobre los asuntos judiciales pendientes que involucran a su sobrino Antonio Tejado (36), ha dejado claro que las cosas "siguen su curso".

Y aunque suele ser muy discreta con su vida personal, la artista ha demostrado su profundo amor por Inmaculada Casal (63). La periodista ha dado el salto a la televisión nacional tras su fichaje en Bailando con las estrellas, y las palabras de María hacia ella han sido de gratitud y puro cariño.

EL ESPAÑOL charla con María del Monte en Madrid, antes de su viaje a Sevilla para comenzar la Navidad, durante el festival navideño Starlite Christmas Madrid, donde se ha mostrado amable, cercana y muy divertida.

María del Monte en Starlite Christmas Madrid. Gtres

María del Monte no esconde su debilidad por la Navidad. Al contrario. "Soy muy fan de la Navidad porque soy muy fan de la alegría, las luces y la ilusión", asegura. Hay algo más que le emociona especialmente: "Las caras de los enanos. Nada más que hay que verlas por la calle y eso te impregna".

Estas fiestas las pasará en familia. "Tranquila", dice primero, aunque enseguida matiza: "Revoloteada, en cuanto los peques entran en acción, claro". Porque con niños (sus sobrinos) cerca, la calma dura poco.

En su casa, la Navidad se vive sin medida. "Yo soy muy kitsch, todo lo kitsch que se pueda ser", ha reconocido. Y en estas fechas no se corta a la hora de decorar: "Más es más".

María del Monte, sobre su decoración navideña: "Yo monto hasta una estación de esquí"

La decoración navideña va mucho más allá del árbol. "Yo monto hasta una estación de esquí", ha confesado a este medio. Y no es una forma de hablar. "De verdad, una estación navideña, que la monto yo en casa". Ella misma se encarga de todo. "Mira mi Instagram, te lo prometo".

María lo hace pensando en sus sobrinos, aunque admite que quien más lo disfruta es ella. "Mis sobrinos lo disfrutan; yo más que ellos". No falta un árbol gigante ni, por supuesto, el portal de Belén. "Como buena creyente, no puede faltar mi Nacimiento".

Durante las comidas navideñas no habrá grandes cambios en su mesa. "Lo mismo que el resto del año: se come. Y se come bien". María aprovecha para lanzar una reflexión: "Gracias a Dios se come. No sabemos el privilegio que tenemos por el hecho de tener algo que llevarnos a la boca".

Al hacer balance del año, se muestra realista. "Ha tenido sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas". Pero se queda con lo esencial: "Lo importante es terminarlo. Eso es señal de que has vivido un año más".

Por otro lado, se muestra tranquila con los asuntos judiciales que le afectan a su sobrino Antonio, algo en lo que prefiere ser prudente. "Hay cosas de las que sabéis que no voy a hablar". Aun así, deja claro que todo sigue su curso: "Todo tendrá su tiempo y sigue su curso".

Para el 2026 no pide grandes cosas. "Nada", responde sin dudar. Solo una: "Yo lo único que le pido siempre es salud". Y lo recalca: "Es lo único que no se compra".

María del Monte, sobre su mujer: "Lleva 40 años haciendo televisión, es una profesional como la copa de un pino"

Este año ha vivido de cerca el salto de su mujer, Inmaculada Casal, a la televisión nacional como jurado de Bailando con las estrellas. El orgullo es evidente. "Lleva 40 años haciendo televisión y es una profesional como la copa de un pino". Eso sí, admite que no puede ser objetiva: "No puedo serlo".

Sobre el baile, ha recordado que ella pasó por Mira quién baila. Fue en la primera edición y quedó segunda. Aun así, descarta repetir: "Las páginas de los libros que se leen, si no tienen un mensaje muy potente, no hay que volverlas a leer".

María del Monte no es amiga de hacer planes futuros. "Yo no soy de proyectar absolutamente nada". Cree en el destino: "Todo lo que ha llegado a mi vida me lo ha traído". Y explica por qué evita anticiparse: "Si después no los alcanzas, te frustras".

María del Monte e Inmaculada Casal en un acto público. Gtres

Su filosofía de vida es clara: "Lo que es tuyo es para ti, aunque te quites. Y lo que no es, aunque te pongas".

Por eso, cuando se le pregunta si le queda algo por hacer en su carrera, lo tiene claro: "Muchas cosas". Y remata con una frase muy suya: "Si no me faltara nada por hacer, estaría en mi casa leyendo".

María del Monte tiene claro que estas fechas especiales son para pasar junto a la familia, y lo hará cerca de sus sobrinos, quienes le dan fuerza para continuar sonriendo día a día.

Además, aunque no quiera hablar de ello, en sus palabras y su forma de expresarse, este medio puede confirmar que vive con ganas de que todo el proceso judicial termine pronto y pueda seguir disfrutando de la tranquilidad que la caracteriza.