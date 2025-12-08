Raphael, arropado por sus hijos y nietos, en un doble concierto de Navidad en Madrid: "Está con muchas ganas, como siempre"

Raphael durante el concierto en Madrid de este domingo, 7 de diciembre. Gtres

Tras recibir un emotivo homenaje en Las Vegas, Raphael (82 años) ha regresado a los escenarios para ofrecer un doble concierto en Madrid a las puertas de la Navidad.

El emblemático artista ha vuelto a reencontrarse con sus seguidores en el Movistar Arena de la capital, que se ha llenado de emoción y nostalgia este domingo, 7 de diciembre, mientras el público disfrutaba de sus grandes éxitos.

Entre los asistentes se encontraban sus hijos, Manuel (46) y Alejandra Martos (50), que no han querido perderse la cita y acompañaron a su padre en una noche tan especial. El concierto ha destacado también por la presencia de la nueva generación de la familia.

Los nietos de Raphael han asistido al evento como cualquier otro aficionado, disfrutando de la música de su abuelo y compartiendo con él un vínculo que va más allá del escenario.

La cercanía y complicidad entre los hijos del artista se ha reflejado también en la relación con los nietos, quienes charlaban animadamente con sus padres antes de acceder al recinto.

Hijos y nietos de Raphael en las instalaciones del Movistar Arena de Madrid, antes de su concierto. Gtres

El ambiente familiar, relajado y cercano, ha dejado ver la fuerza de los lazos que mantienen unidos a todos los miembros de la familia. Con ropa de invierno y en una bonita estampa todos juntos, entraron al Movistar Arena como una gran familia para vivir una noche en la que la banda sonora la ponía Raphael.

Este concierto llega después de que Amelia Bono (44), exmujer de Manuel Martos y madre de sus hijos, haya presentado a su nueva pareja. Sin embargo, el hijo del cantante ha optado por centrarse en su figura como padre, evitando hacer comentarios al respecto.

"Una noche preciosa y él con muchas ganas, como siempre", ha señalado Manuel, destacando la energía y el entusiasmo con los que Raphael subió al escenario. El músico ha añadido que su padre lo hacía "con muchísima fuerza, con todo".

Entre los asistentes también se encontraba Natalia Figueroa (89), que ha disfrutado del concierto intentando pasar desapercibida entre el público. La esposa de Raphael ha sido a lo largo de los años un apoyo constante para el artista, y su discreción y serenidad fueron nuevamente protagonistas.

Raphael durante el concierto de este domingo, 7 de diciembre, en Madrid. Gtres

La pareja demuestra así, una vez más, la fortaleza de su unión y su complicidad, disfrutando de la música y de la familia sin necesidad de protagonismo mediático. Además, ella ha confesado en alguna ocasión que es su mayor fan.

El doble concierto de Raphael en Madrid no solo ha servido para celebrar su larga trayectoria musical, sino también para reafirmar la importancia de la familia en su vida. Los Martos y los nietos del artista compartieron momentos de cercanía que reflejan el cariño y la admiración hacia un icono de la música española.

Con cada aplauso, Raphael ha vuelto a demostrar que su talento y su fuerza sobre el escenario siguen intactos, y que la música continúa siendo el nexo que une a varias generaciones de su familia.

Este concierto en Madrid era uno de los más especiales. El próximo 17 de diciembre se cumplirá un año desde que Raphael sufriera uno de los problemas de salud más complicados de su carrera, un accidente cerebral que lo tuvo fuera de los escenarios durante meses.

Sin embargo, ya se le puede ver recuperado por completo y haciendo de su pasión la mejor medicina. Una vez más, Raphael ha demostrado que su familia al completo es un referente de unidad y cariño.