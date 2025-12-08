¡Lencería a la vista! Eugenia Silva combina esmoquin con 'bralette', el combo ideal para ser la invitada más elegante

Eugenia Silva, en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el pasado mes de septiembre. GTRES

Eugenia Silva (49 años) lleva más de 30 años dedicada al sector de la moda. Tres décadas trabajando como modelo dentro y fuera de las pasarelas la han convertido en una verdadera experta en el arte de combinar prendas.

Es por ello que su acierto a la hora de elegir sus outfits es total. Recientemente ha compartido en sus redes sociales un look impecable que ha conquistado a sus seguidores y que es toda una inspiración para las próximas fiestas de invierno.

Su apuesta: la fórmula que nunca falla para deslumbrar en cualquier evento nocturno: una blazer tipo esmoquin combinada con lencería, reinterpretada con un giro refinado, sensual y muy contemporáneo.

Eugenia Silva, en sus redes sociales. @eusilva

Blazer de Pedro del Hierro

La pieza protagonista es una blazer de Pedro del Hierro, perteneciente al Desfile “El Pellizco” de la colección Otoño/Invierno 2025/26, una de las propuestas más alabadas de la casa madrileña en esta temporada.

El diseño, que tiene un precio de 174 euros, mezcla con maestría tejidos de terciopelo y satén, incorpora solapas amplias, bolsillos de cartera delanteros y una abertura en la espalda que aporta movimiento y fluidez. Por sí sola, esta prenda eleva cualquier conjunto. Pero en manos de Silva alcanza un nivel superior.

La modelo opta por combinarla con una sencilla falda satinada negra, de caída ligera y acabado brillante, que aporta equilibrio al conjunto al contrastar con la estructura de la blazer.

Blazer de terciopelo y satén, de Pedro del Hierro. Pedro del Hierro.

Lencería a la vista

El toque más audaz llega con la elección de la parte superior: lencería negra a la vista, una tendencia que pisa fuerte esta temporada y que Eugenia adopta desde la elegancia más cuidada, sin estridencias y con ese savoir-faire que la ha convertido en un referente de estilo.

Cabe recordar que, desde hace varias temporadas, los bralettes y los slip dresses han dejado de ser simples prendas interiores o camisones para pasar a ocupar un lugar protagonista en nuestros conjuntos diarios. Es exactamente lo que ha hecho Eugenia Silva.

Para completar este look total black tan sofisticado, la modelo suma un bolso joya de terciopelo negro, una pieza delicada decorada con pequeñas piezas labradas a mano cosidas al tejido.

Un accesorio minucioso, casi artesanal, de la firma Roger Vivier, que aporta un toque de brillo discreto pero altamente efectivo, ideal para eventos nocturnos donde la luz juega un papel determinante.

El resultado es un estilismo impecable, refinado y profundamente chic: la reinterpretación de un clásico —el esmoquin— llevado al terreno femenino y festivo con un equilibrio perfecto entre sensualidad y sobriedad.

La combinación de blazer estructurada, satén fluido y lencería confirma que este invierno la clave está en jugar con texturas y proporciones… y que Eugenia Silva sigue teniendo la última palabra en materia de elegancia.