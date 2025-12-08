Dos años sin Itziar Castro: sus amigas no le han organizado ningún homenaje y su familia "la recuerda todos los días"

Era primera hora de la mañana de un 8 de diciembre de 2023, Día de la Inmaculada Concepción, cuando una noticia totalmente inesperada heló los corazones de quienes conocieron y admiraron, a partes iguales, a la actriz Itziar Castro: su fallecimiento a los 46 años a causa de un fallo cardíaco.

El deceso tuvo lugar la tarde de antes. Estaba Castro asistiendo a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada en Lloret de Mar, Girona. Tras sentirse indispuesta y ser atendida por los servicios de emergencias, murió por una parada cardiorrespiratoria.

Nada se pudo hacer. Itziar se fue para siempre, repleta de sueños y proyectos por cumplir. Y no es esta una forma vacua de hablar; era rigurosamente verdad que la intérprete se comía la vida a mordiscos, con ese carácter tan suyo. Dejó Castro rota a toda su familia.

La actriz en un evento público, hace unos años. Gtres

A sus padres, Lucía y Manel; y a su hermano, Oriol. Devastados, deshechos. Así la despidieron las personas más importantes de su vida. "Era muy buena. (...) No sabía que era tan querida", dice la madre de Itziar. El mundo del espectáculo se volcó con ese dolor tan insondable.

Cuando se cumplió un año del deceso, EL ESPAÑOL pudo conocer que un grupo de amigas, del colectivo feminista Acción Comadres, le organizó un acto homenaje a la actriz, ensalzando su figura como defensora de las mujeres, el movimiento LGTBIQ+ y la diversidad corporal.

¿Y ahora, cuando se cumplen dos años, 730 días, de aquella partida hay algo organizado? Karmele Marchante (79 años), gran amiga de Itziar, y componente de Acción Comadres, asevera: "Nosotras no tenemos nada previsto. Este año no se ha planteado nada. Nada de nada".

En esa línea, la que fue colaboradora del extinto Sálvame arguye que desconoce si la familia tiene algo planeado para rendir tributo a la actriz de Pieles: "De la familia no sé nada porque está en Cataluña. No tengo contacto con esa familia".

La actriz en un photocall en Sevilla, en 2023. Gtres

Karmele nunca olvidará a su amiga, de la que conserva grandes recuerdos: "Éramos amigas, compañeras de Acción Comadres, hacíamos el teatro... Era una amiga con la que teníamos un trato maravilloso. Por eso fue todo un shock. Todo fue de repente".

Una persona próxima a la familia desliza a este periódico que la familia "la recuerda todos los días", haciendo referencia a que no necesitan los padres y el hermano de Itziar organizar ningún homenaje público: "Si hace algo, se quedará en la familia. Algo íntimo".

Como no podía ser de otra manera, la familia atendió a la prensa aquel día en que se le dijo adiós a la artista por última vez, pero se deja claro que ellos no son personas conocidas. Cuesta olvidar a Lucía, la madre de Itziar, cómo rompió su silencio a las puertas del tanatorio.

"Su corazón explotó. (...) Era una chica gorda, pero sana. No tenía ningún problema de tensión ni de colesterol ni de azúcar en la sangre", manifestó. Oriol, hermano de Itziar, por su parte, expuso: "Donde esté es una estrella".

Felipe VI (57) y Letizia (53), mostraron sus condolencias a la familia. Un gesto que el hermano de la actriz vivió así: "No puedo decir nada aún porque el tema este es más familiar, pero el reconocimiento de la Casa Real a favor de mi hermana es una gran medalla en la lucha".

Y agregó: "Porque una republicana y lesbiana en la Casa Real... ¿Eso dónde se ha visto? Su Gloria. No tengo más comentarios que decir". En aquellos días, la actriz también recibió un emotivo homenaje en la entrega a las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Un acto presidido por los reyes de España. Sus Majestades le entregaron un reconocimiento póstumo a la madre de la artista, quien recogió el galardón visiblemente afectada. En otro orden de cosas, hay un proyecto que Castro no pudo realizar porque la muerte le sobrevino.

Lucía, la madre de Itziar, tras la muerte de la actriz. Gtres

La catalana tenía previsto subirse al escenario de la Sala Mirador de Madrid junto a un selecto grupo de mujeres con las que abordaría "relatos cotidianos en torno a las violencias machistas".

Itziar, fiel defensora de las mujeres, compartiría escena con María Botto, directora de la propuesta, y las periodistas Cristina Fallarás (57) y Karmele Marchante. No obstante, no pudo ser. Todo se acabó. Salvo su recuerdo, que sigue muy presente en los que la quieren y recuerdan.

Lucía, ejemplo de madre

No, la vida de Itziar no fue fácil. Hubo dificultades, escollos, piedras en el camino. Y todo lo sorteó con optimismo y resiliencia. Desde pequeña supo lo que era la discriminación.

Su madre trabajaba en las cocinas de un restaurante porque no la dejaban salir "por ser fea" -tal y como confesó en Viajando con Chester- ya que tenía un angioma en la cara y a ella le hacían bullying en el colegio por su sobrepeso.

Le llegaron a pegar y le escondían bellotas debajo de la mesa llamándola "cerdita". Muchos de los que se metían con ella terminaron pidiéndole autógrafos.

Para la exprofesora de interpretación de Operación Triunfo 2018 su progenitora fue un ejemplo a seguir ya que nunca se dio por vencida, soportó crueldades y "como tenía tanto carisma" llegó a ser maître del restaurante.

Lucía fue un ejemplo y un espejo para Itziar. En el plano de la salud, padecía Lipedema, una enfermedad inflamatoria debida a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido.

Siempre le habían gustado las mujeres y estaba encantada de apoyar causas del colectivo LGTBIQ+.