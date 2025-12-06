María José Campanario tendrá que ser operada: la lesión que la obliga a pasar por quirófano

María José Campanario (46 años) afronta un nuevo contratiempo relacionado con su salud: tendrá que pasar por una nueva intervención quirúrgica. Aunque la mujer de Jesulín de Ubrique (51) ha intentado llevar este asunto con la máxima discreción, la noticia ha salido a la luz en boca de uno de sus amigos.

Tal y como ha revelado el diseñador Eduardo Navarrete (31), la odontóloga deberá someterse a una operación de hombro: "Ha estado mala, le han tenido que operar un hombro y ahora le tienen que operar del otro".

Este revés de salud se suma a la larga lista de problemas médicos a los que ha tenido que hacer frente en los últimos años, marcados por continuos ingresos y tratamientos.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Gtres

Será operada de un hombro

Navarrete, coincidió con Campanario en la grabación de El Desafío 5 -un programa que se estrenará en 2026-, ha explicado a la revista Lecturas que esta será la segunda intervención en un corto periodo de tiempo. Y es que la lesión que padece afecta a ambos hombros.

El diseñador detalla que "a ella ya la operaron un hombro, y ahora le toca el otro". Asimismo, ha destacado el esfuerzo que Campanario está realizando para mantenerse activa en televisión a pesar de sus limitaciones físicas.

El modista ha explicado que conversa con ella con frecuencia y que está al tanto de su evolución: "Seguimos teniendo relación telefónica".

En este momento, María José continúa entre visitas médicas y las molestias derivadas de la lesión mientras espera la fecha definitiva de la intervención. Por ahora se desconoce el día exacto de la operación, así como otros detalles clínicos.

María José Campanario dio una sorpresa a Jesulín de Ubrique en 'El desafío'.

Diagnosticada de fibromialgia

La participación reciente de María José Campanario en El Desafío 5 cobra ahora un significado especial. Dadas las circunstancias, su paso por el concurso de Antena 3 supone un intento de mostrar su fortaleza y sus ganas de asumir nuevos retos y proyectos.

Aunque ha procurado mantener en secreto su inminente paso por quirófano, finalmente ha sido Navarrete quien ha destapado la información.

Cabe recordar que el historial médico de Campanario es extenso. La de Barcelona convive con un recorrido complejo, marcado principalmente por la fibromialgia, enfermedad que le fue diagnosticada en 2005. El reconocimiento público de esta dolencia no se produjo hasta 2007, cuando habló por primera vez de su enfermedad.

En 2015 sufrió una caída en la bañera que le provocó un traumatismo craneoencefálico. En 2016 fue intervenida por dos hernias cervicales, y tras la cirugía continuó padeciendo episodios de dolor y brotes.

En 2017 vivió uno de sus peores momentos. Aquel año permaneció más de un mes ingresada en un centro psiquiátrico, donde, según trascendió, "no podía hablar ni moverse" debido a la gravedad de su estado. En 2018 sumaba diez ingresos en apenas tres años.

A lo largo de los años siguientes siguieron múltiples ingresos. En 2021 estuvo hospitalizada en Cádiz por una crisis severa de fibromialgia y, en febrero de 2025, tuvo que acudir de urgencia a un hospital madrileño por fuertes dolores.