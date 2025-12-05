Enrique Solís, de nuevo ilusionado: derroche de besos y amor con una desconocida mujer por las calles de Madrid

Enrique Solís, junto a una mujer en Madrid el pasado 26 de noviembre. Gtres

Enrique Solís (35 años) es conocido desde que nació. Es lo que tiene ser hijo de Carmen Tello (70) y Miguel Ángel de Solís-Beaumont y Martínez-Campos. Sin embargo, a principios de 2024 se convirtió en uno de los protagonistas de la crónica social tras salir a la luz su relación con Vicky Martín Berrocal (52).

El romance de Solís y Berrocal, no obstante, apenas duró unos meses. Según confirmó EL ESPAÑOL en mayo de 2024, la historia de amor entre el empresario y la diseñadora llegó a término.

Ahora, el sevillano ha vuelto a copar el foco con motivo de unas cariñosas fotografías que firma la agencia Gtres junto a una desconocida mujer de melena rubia.

Enrique Solís y su acompañante, en Madrid el pasado 26 de noviembre. Gtres

Según informa El Debate, la dupla almorzó este pasado 26 de noviembre en el restaurante Ten con Ten de Madrid. Tras la comida, Enrique Solís puso rumbo a un coche que le estaba esperando cerca del emplazamiento hostelero. Ella, por su parte, continuó caminando.

Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, el lujo envuelve al local de comida al que acudieron. En esta línea, el precio medio a pagar por persona suele estar situado entre los 50 y 70 euros. Aunque cierto es que puede aumentar en función de lo pedido.

Un simple vistazo a las imágenes sirve para comprobar que Solís está de nuevo enamorado. O por lo menos, muy ilusionado. Y es que el empresario no dudó en deshacerse en apasionados besos y muestras de cariño con la desconocida joven en pleno centro de la capital española.

La pareja derroca amor y complicidad por las calles de Madrid. Gtres

Para la ocasión, el vástago de Carmen Tello escogió un pantalón de traje gris de raya diplomática y un abrigo con el que hacer frente a las bajas temperaturas que ahondan en la capital.

Su acompañante siguió la misma estela y acudió al restaurante ubicado en el madrileño barrio de Salamanca. Así, optó por un abrigo de paño negro, unos pantalones de tiro alto en amarillo pastel y unos tacones a juego con la prenda principal.

Por el momento, la identidad de la nueva ilusión de Enrique Solís se desconoce. Una línea -la de la discreción- que promete seguir siendo llevada por bandera por parte del aristócrata.

El empresario acumula poco más de 20.000 seguidores en su perfil de Instagram. Una red social dedicada fuertemente a su faceta de negocios.

Solís, cabe apuntar, es propietario de los Hoteles One Shot, una cadena con concepto boutique y lifestyle que fundó en 2013. Además, desde enero de 2024, trabaja como responsable de desarrollo de negocio en By Salomon Hospitality.

Enrique Solis y Vicky Martín Berrocal en abril de 2024. Gtres

También podría ser considerado Enrique un referente en la moda, pues varias son las publicaciones que saca a la luz en Instagram compartiendo los detalles de sus prendas de ropa.

Otras 'relaciones' conocidas

Enrique Solís se convirtió en uno de los protagonistas del imaginario rosa a comienzos de 2024 por su relación con Vicky Martín Berrocal. No obstante, el andaluz ya había sido relacionado anteriormente con Tamara Falcó (44) .

El empresario y la marquesa de Griñón nunca llegaron a confirmar que mantenían una historia de amor. Sin embargo, varias fueron las ocasiones en las que se dejaron ver en público, tanto en photocalls como eventos de gala o incluso algún que otro concierto.

Años más tarde, mantuvo una sólida relación con la estilista Alejandra Domínguez. Su romance se prolongó desde 2018 hasta principios de 2023. Tal y como se informó entonces, los motivos de la ruptura estaban relacionados con el trabajo de Enrique.