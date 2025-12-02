Ana Rosa Quintana, implacable con el emérito Juan Carlos: "Ha hecho daño a la monarquía, a su hijo y a su nieta"

Tras reencontrarse con toda su familia en la celebración privada del 50º aniversario de la monarquía y a menos de 48 horas de que salga a la venta su libro en España, el emérito Juan Carlos (87 años) ha difundido un vídeo en el que pone en valor la Transición.

Un clip de un minuto y 35 segundos y enviado a sus más allegados, en el que el Emérito se dirige a los más jóvenes, sobre todo a los que "no conocen la historia de España".

Sobre el vídeo, que trascendió este lunes, 1 de diciembre, al filo de las 16:00 horas, ha sido preguntada Ana Rosa Quintana (69). Poco más tarde, la presentadora ha acudido a la celebración de los Premios Spain Travel 2025, en el madrileño Teatro Albéniz, donde se ha mostrado implacable con el Emérito.

"Hombre, después de escribir el libro, ya qué quieres que te diga. Lo que tiene que hacer verdaderamente es, si quiere volver a España, hablarlo con su hijo y dejar de tributar en Arabia Saudí", ha sentenciado la periodista ante los micrófonos de Europa Press.

Ana Rosa Quintana en la celebración de los Premios Spain Travel 2025. Gtres

Aunque ha comentado que el rey Juan Carlos "tiene derecho a pedir perdón", Ana Rosa Quintana ha asegurado que "él ha hecho mucho daño a la monarquía y ha hecho mucho daño a su hijo y a su nieta".

La prensa también le ha preguntado si le gustaría entrevistar al Emérito, quien recientemente ha concedido entrevista a la televisión francesa para promocionar sus memorias, Reconciliación, que verán la luz en España este próximo miércoles, 3 de diciembre, un mes después de su publicación en Francia.

"Si me dijese la verdad...", ha respondido rotunda Ana Rosa Quintana.

El vídeo del Emérito

"Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar. Dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero, con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es", comienza el exmonarca en esta grabación.

En el vídeo, el Emérito aparece sentado en una silla, vestido con americana y sin corbata, y con la bandera de España al fondo.

Juan Carlos I también habla de sus memorias y asegura que ha sido un "esfuerzo" para que "vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país sin distorsiones interesadas".

El Emérito defiende la monarquía y reclama el apoyo a su hijo, Felipe VI (57), en "este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo".