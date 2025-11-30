Qué fue de Xuxa, la cantante del 'Ilarié' y estrella de programas infantiles de Brasil que aterrizó en España en los años 90

Es muy probable que todo aquel que escuche el nombre de María da Graça Meneghel no tenga una imagen clara de nadie. Sin embargo, pronunciar la palabra Xuxa (62 años) hace que cualquiera tenga a una sola persona en mente.

Nacida el 27 de marzo de 1963 en Río Grande del Sur, Brasil, Xuxa comenzó su trayectoria profesional como modelo. Sin embargo, poco tiempo transcurriría hasta darse cuenta que su verdadera vocación estaba en la televisión.

Al otro lado del charco, la artista vivió el gran salto de su carrera gracias al programa Xou da Xuxa, un formato emitido por la cadena Rede Globo en el año 1986. Aquí comenzó a ser definida como la reina de los bajitos, pues sus trabajos estaban dirigidos a los más pequeños.

Al mismo tiempo que se consolidaba como un icono de la pequeña pantalla en su Brasil natal, Xuxa prosiguió con su carrera musical. Millones de niños de allí y otros países crecieron cantando sus canciones y repitiendo sus frases emblemáticas.

Xuxa, en una fotografía tomada en Los Ángeles en 2004. Gtres

Así, su álbum Xou da Xuxa 3 se convirtió en uno de los más vendidos de la época.

Es precisamente en este disco donde se encuentra incluido uno de esos temas que no pasan de moda y son recurridos incluso a día de hoy. No es otro que Ilarié.

La fama traspasó fronteras y el fenómeno Xuxa acabó aterrizando en España en la década de los 90. De la mano de Telecinco, la presentadora y cantante brasileña debutó en nuestro país con Xuxa Park.

La mecánica del programa ya era conocida para la estrella musical. El formato contaba con un grupo de cantantes, artistas de circo y cómicos españoles. ¿La novedad? Los padres y los niños podían competir en los juegos en equipo, formados por dos niños y un adulto.

Cerca de medio año después de su estreno en la cadena de Mediaset, la dirección verbalizó públicamente su interés en renovar el formato para una segunda temporada.

Sin embargo, no se consiguió llegar a un acuerdo con Xuxa debido a su apretada agenda profesional, que en aquel momento se encontraba en uno de sus momentos más altos.

Aunque la reina de los bajitos continuó cosechando éxitos en su país, lo cierto es que el paso del tiempo hizo que la figura de Xuxa comenzara a pasar cada vez más a un segundo plano.

Portada de 'Xou da Xuxa'.

No todo fue, de hecho, color de rosa. Y es que, debido a su llamativa apariencia física, la intérprete tuvo que hacer frente a numerosas críticas sobre su imagen. Llegaron incluso a sexualizar a una de las presentadoras infantiles más míticas de la historia.

"Yo venía a ser la muñeca, la niñera, la amiga de estos niños. Una Barbie de aquella época. Ella llevaba un coche rosa y yo una nave espacial rosa", confesó tiempo atrás en una entrevista para New York Times.

"Me veían como un trozo de carne", añadió. Según su relato, le obligaron a someterse a retoques estéticos, a perder peso y no dejaron que se cortase el pelo. Ella, sin embargo, siempre ha sido fiel a su esencia y hacer lo que realmente le nace en todo momento.

En este sentido, el pasado mes de octubre, con motivo de su 62 años y el décimo aniversario de la revista Wow, la brasileña decidió posar semidesnuda en la portada de la cabecera.

"10 años de belleza, 10 años de moda, 10 años de energía, 10 años de alegría, 10 años de sueños, 10 años de temas relevantes, 10 años de complicidad y verdad, 10 años de arte y 10 años de Wow", escribió Xuxa en el post de Instagram en el que reveló los detalles de la portada.

A día de hoy, atesora más de 13 millones de seguidores en Instagram y forma parte de shows infantiles así como más maduros frecuentemente.

Sin embargo, año y medio atrás, a principios de 2024, anunció que se retiraría de los escenarios. Preparó una gira de despedida que culminó en Argentina.

Además, publicó Raridades X, un álbum publicado en 2024 que reúne canciones inéditas grabadas a lo largo de su carrera. Lo describió como "un regalo para sus seguidores".

En el ámbito sentimental, mantiene una sólida historia de amor con el cantante Junno Andrade desde 2012.

La exitosa Xuxa también es madre de una joven llamada Sasha, dedicada al mundo de las redes sociales y el modelaje.