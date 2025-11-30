Ángel Llàcer, sobre su año más complicado: "Fue traumático estar al borde de la muerte y también el proceso posterior"

Ángel Llàcer ha reflexionado sobre la enfermedad que casi le cuesta la vida. GTRES

Ángel Llàcer (51 años) estuvo muy cerca de perder la vida en 2024 tras contraer una peligrosa bacteria durante un viaje a Vietnam. La infección lo llevó a permanecer varios días en la UCI.

Aunque continúa recuperándose de las secuelas que le dejó su enfermedad, pero su balance de la experiencia vivida es optimista y "súper positivo". El pasado sábado, 29 de noviembre, el actor y presentador ha compartido la profunda reflexión que este duro episodio ha dejado en su manera de vivir.

"Llevo un año y medio complicado porque he estado muy enfermo", reconocía este durante un evento de Atresmedia celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

Ángel Llàcer, en un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

"Voy más tranquilo"

"Llegué a ver la muerte", ha admitido el juez de Tu cara me suena. A día de hoy, cree que su enfermedad ha cambiado muchas cosas de su manera de ver la vida.

"Estoy más presente, más relajado, más dispuesto a hablar con la gente y mucho más cariñoso". En definitiva, es más consciente del valor de las pequeñas cosas.

"Me siento más aquí y ahora, más relajado, más de hablar", ha explicado. "No me estreso por las cosas que vendrán".

Àngel Llàcer durante la entrevista en TV3. TV3

"Vi la muerte, le dije hola y adiós"

Ha recordado que durante su recuperación tuvo que aprender a caminar de nuevo: "Tuve que aprender a andar y mi único objetivo era poner un pie delante del otro".

Para él, esa imagen se ha convertido en el mejor símil de su vida actual: avanzar sin prisa, sin dejar que nada lo abrume: "Al final esto es un poco la metáfora de mi vida, que voy mucho más tranquilo y las cosas ya no me aturullan".

El artista confiesa que ya no se angustia por lo que pueda ocurrir en el futuro. Tras su experiencia, vive centrado en el “aquí y ahora, paso a paso”.

A día es hoy es capaz de bromear sobre lo ocurrido: "Vi a la muerte, le dije ‘hola y adiós’ y la dejé". No obstante, ha reconocido que atravesó momentos muy duros. "Fue traumático llegar a estar al borde de la muerte y también lo fue el proceso posterior".

Aun así, asegura que la enfermedad le dejó enseñanzas valiosas: “Solo he sacado cosas positivas. Nunca me instalé en la queja. Siempre pensé: ‘Vamos, hacia adelante’. Y eso me ha demostrado que soy mucho más fuerte de lo que creía".

Àngel Llàcer en 'El Hormiguero'.

El origen de su mal: un viaje a Vietnam

En febrero de 2024, Ángel Llàcer viajó de vacaciones a Vietnam. En su viaje no siguió las recomendaciones sanitarias habituales sobre consumo de agua y alimentos.

Durante su estancia en el país asiático contrajo la bacteria Shigella, causante de una infección intestinal llamada shigelosis, al ingerir comida o agua contaminadas.​

Fue estando aún de viaje cuando empezó a sentir los primeros síntomas. Cuando pasó a Tailandia comenzó a sentirse mal. Sintió fuertes dolores de barriga, diarreas con sangre y fiebre alta.

Inicialmente recibió tratamiento antibiótico, así que regresó a España creyendo estar curado.​ Sin embargo, al llegar a nuestro país la bacteria seguía activa en su organismo.

El 10 de abril de ese año fue ingresado en la Clínica Ruber Internacional de Madrid. Tras ser dado de alta, Llàcer sufrió una fascitis necrotizante, una complicación extremadamente grave en la que la bacteria "se come" los tejidos del cuerpo.

La infección se extendió a su pierna, poniendo en riesgo su vida.​ Llàcer jamás imaginó el calvario que le depararía aquella bacteria: fue sometido a un total de 14 operaciones en la pierna. Y pasó 14 días en la UCI

Era tan delicada su situación que los médicos le advirtieron: "O sales sin pierna o no sales". Asustado, llegó a despedirse de su familia pensando que iba a morir.

En su recientes declaraciones, ha respondido de manera rotunda sobre lo que le pide al nuevo año 2026: "Salud, yo ahora siempre pido salud. Al 2026, 27, 28, 29.... les pido lo mismo. Salud, tranquilidad y amor".

"Es que no hay nada mejor que estar con tus seres queridos, hacer las cosas que te interesen y disfrutar con los proyectos. Ya está, nada más", concluía. "O sea, en el momento, en el sitio donde estés, estar a gusto. Este es el mayor éxito que uno puede tener".