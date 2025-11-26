El demoledor mensaje de Clemente Lequio a su padre tras las acusaciones de malos tratos: "Siembra el daño y volverá igual"

Dicen que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Esta parece haber sido la tónica elegida por Clemente Lequio (37) para lanzar su último y demoledor mensaje en las redes sociales.

Tras las recientes declaraciones de su madre, Antonia Dell’Atte (65), sobre los malos tratos que habría recibido de Alessandro Lequio (65), el único hijo que tuvo el italiano con su primera esposa se ha manifestado. Y de la manera más rotunda posible.

En un escrito compartido a través de su cuenta de Instagram, el joven ha roto su silencio para posicionarse en el tsunami que asola al excolaborador y que ha provocado su fulminante despido de Mediaset España.

Clemente Lequio junto a su madre, Antonia Dell' Atte en agosto del 2014. Gtres

"La vida te devuelve lo que siembras"

"La vida siempre te devuelve lo que siembras", empieza diciendo en un post con el que da un golpe sobre la mesa. Y es que en su mensaje parece hacer una clara alusión a su padre y a los abusos que, según ha expresado su madre, propinó a la exmodelo y musa de Armani.

"Siembra lo bueno y lo bueno te encontrará; siembra el daño y volverá igual. Nadie puede escapar del karma", concluye en su escrito, que viene acompañado de la imagen del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Este simboliza el paso del tiempo... Un factor a tener en cuenta dadas las circunstancias, ya que Dell'Atte lleva 40 años sosteniendo sus argumentos.

Las palabras de Clemente Lequio no llegan en un momento cualquiera. Se producen apenas unas horas después de que María Palacios (47 años), mujer de Alessandro Lequio, haya roto su silencio.

Por una vez, la periodista y colaboradora de ¡HOLA! ha concedido una entrevista en la que sale en defensa del aristócrata en la portada de dicha revista.

En ella deja claro que su marido nunca ha vivido ningún episodio de agresividad por parte de su marido: "Llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia".

María Palacios y Alessandro Lequio, en un acto celebrado en Madrid en 2021. GTRES

María Palacios defiende a Lequio

En sus primeras declaraciones sobre la polémica en la que está involucrado el extertuliano de Telecinco, María Palacios asegura que "pondría la mano en el fuego" por Lequio. Seguirá a su lado "contra viento y marea". Pase lo que pase. Y le pese a quien le pese.

"Se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante", ha lamentado en el citado medio. "No no soy víctima, ni mucho menos cómplice".

Apenas unas horas después de que la entrevista de Palacios haya salido a la luz, Clemente Lequio ha dicho lo que tenía que decir. Y, una vez más, ha sido en defensa firme de su madre.

Le han bastado solo 29 palabras para expresar lo que siente respecto al conflicto que enfrenta a sus padres desde hace casi 40 años, tras la separación de ambos, en octubre de 1987.

Clemente Lequio en el desfile de Emidio Tucci en la MFShow de Madrid Gtres

Clemente, unido a su madre

Corría el año 1999 cuando Alessandro Lequio admitió en el programa de televisión Tómbola, en Canal 9, "haber dado bofetones a las mujeres".

Entonces trató de suavizar sus palabras alegando que se trataba de "bofetones light". Pero lo cierto es que aquellas confesiones le han hecho flaco favor. Más aún si se tiene en cuenta que Dell'Atte lleva décadas defendiendo que sufrió violencia física y emocional por parte de él.

En medio del enfrentamiento constante entre sus padres, Clemente Lequio ha procurado mantenerse en un discreto segundo plano. Actualmente reside en Miami, donde lleva una vida discreta y alejada del foco mediático.

Pero cuando ha tenido que hablar de su familia, no ha dudado en posicionarse al lado de su progenitora: "Mi madre jamás ha mentido”.

En algunas de sus escasas declaraciones a los medios se ha mostrado categórico en lo referente a los agravios de los que asegura haber sido víctima Dell'Atte.

MCELV GPM5 ANTONIA DELLATTE

"Mi madre tiene mi apoyo"

"Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo", ha subrayado.

El pasado 11 de noviembre, la italiana recordó, una vez más, algunos de los terribles episodios que, según su testimonio, afrontó al lado de Lequio. "La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", dijo, entre otras muchas cosas, a El País.

Poco más de una semana después, Mediaset tomó una decisión sin precedentes. Y, siguiendo su nueva política 'violencia cero', lo dejó en la calle.

La empresa audiovisual de Fuencarral tomó esta decisión para desvincularse por completo de quien ha sido su colaborador estrella de la casa.

A pesar de que Lequio -en palabras de Palacios- "nunca ha sido procesado ni juzgado ni condenado" por este asunto, no quieren a nadie en su plantilla involucrado de alguna manera con este tipo de cuestiones. Así, el pasado 19 de noviembre, fue cesado de la cadena donde ha trabajado casi los últimos 30 años.

A día de hoy, todas las miradas están puestas en Alessandro Lequio y en las posibles acciones judiciales que emprenda en el futuro para defenderse de algo que, tal y como ha recordado su esposa, está viviendo "con preocupación, rabia".