Qué fue de Ximo Rovira, el presentador del programa en el que Lequio confesó que había pegado "bofetones" a mujeres

Alessandro Lequio (65 años) se ha convertido en el protagonista indiscutible de la semana. Este pasado miércoles, 19 de noviembre, el colaborador de televisión era fulminantemente despedido de Mediaset España tras cerca de tres décadas en programas de la cadena.

El motivo de esta decisión tenía su fundamento en el testimonio que su exmujer, Antonia Dell'Atte (65), compartió unas semanas atrás. La italiana, cabe recordar, expuso públicamente la situación de "malos tratos" que vivió con Lequio cuando mantenían una relación sentimental.

El aristócrata, por su parte, interpuso contra ella una querella por calumnias en enero de 2004. El auto emitido por el juzgado número 35 de Madrid, que data de julio de ese año, señala que la defensa legal de exceptio veritatis era suficiente para desestimar la denuncia de Lequio.

Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio en una imagen de archivo. Gtres

No es asunto baladí matizar que este documento no es una sentencia condenatoria por malos tratos.

La demoledora entrevista que Antonia concedió a El País unas semanas atrás ha sido el detonante del despido del aristócrata. La italiana no sólo se apoya en lo que vivió de puertas para adentro con Lequio. Hace un tiempo, hizo públicas cartas manuscritas que éste le enviaba a modo disculpa.

"Mis reacciones tienen que interpretarse como reacciones de una persona locamente enamorada que quiere que nada ni nadie estropee nuestro mundo o nuestra vida", reza una de las misivas que Alessandro entregó a la madre de su primogénito, Clemente.

Cuesta creer cómo socialmente Alessandro Lequio estaba aceptado cuando desde hace años se enorgullecía de ‘tirar bofetones a las mujeres’ pic.twitter.com/GHxtCj01z6 — Berto Molina (@BertoMolina) November 19, 2025

El exmarido de Ana Obregón (70) utilizó su buen hacer con las palabras varias décadas atrás para disculparse vía carta con Dell'Atte. En esta misma línea, hubo una entrevista a finales de los 90 que lo cambió todo.

Corría el año 1999 cuando el televisivo se sentó en el reconocido programa Tómbola -que por aquel entonces se emitía en Canal Nou-. Frente a los millones de espectadores que cosechaba por aquella época el formato de la extinguida cadena, reconoció una de las declaraciones más impactantes de su vida.

"Yo he tirado bofetones a las mujeres", confesó Alessandro Lequio ante la pregunta del malogrado Jesús Mariñas. El espacio, no obstante, no estaba conducido por el que fuese uno de los periodistas más ácidos de la televisión.

Ximo Rovira, en una imagen de archivo.

Los mandos de Tómbola los tenía Ximo Rovira, quien llegó a posicionarse como uno de los presentadores estrella de la época. Pero, ¿qué ha sido del conductor del formato televisivo que marcó un antes y un después en el mundo de la crónica social?

Tras la cancelación del programa que tantas alegrías le había dado, Rovira probó suerte en la televisión nacional. Así, dio el salto a Antena 3, donde presentó, entre otros, Impacto total o En Antena Splash. Entre 2007 y 2009, además, sustituyó a Jaime Cantizano (52) en ¿Dónde estás corazón?

El paso del tiempo, sin embargo, llevó a Ximo a ver reducidas sus participaciones en cadenas nacionales. Al final, como dice el refrán, uno siempre vuelve a donde fue feliz.

Rovira, en esta línea, acabó regresando a las autonómicas. Aunque ha mantenido su rol de comunicador y periodista, lo cierto es que su pista se ha ido perdiendo poco a poco para el público general.

Tras haber estado al frente de programas radiofónicos como Bon Matí, Valencia Abierta o Valencia Directe, el afamado conductor y presentador se centró en Som de casa, un magacín de las tardes de la cadena autonómica À Punt.

El pasado mes de mayo, Ximo Rovira confirmó ser una de las apuestas de la cadena valencia. Junto a Álex Blanquer, se puso al frente de Bona vesprada Comunitat Valenciana, una ventana de actualidad, servicio público, entretenimiento, historias humanas, fiestas y sociedad.

Según recoge su sitio web oficial, el formato apuesta por la información de proximidad, los testimonios más directos y la participación de los espectadores, con la colaboración de los mejores periodistas y expertos de la Comunidad Valenciana.

"Estoy haciendo un poco el recorrido de Ana Rosa, pero al revés", confesó Ximo en declaraciones para EL ESPAÑOL de Alicante medio año atrás.

El presentador Ximo Rovira, en el plató de 'Bona vesprada Comunitat Valenciana'.

Al margen de sus proyectos en televisión, el pasado mes de diciembre, Rovira tuvo la oportunidad de presentar las Campanadas de la cadena autonómica en la que trabaja a día de hoy. De hecho, este es el último post que figura en su discreto perfil de Instagram.

Poco más de 2.500 personas siguen la cuenta social de Rovira, que lleva sin actualizarse cerca de un año ya. En su biografía únicamente figura su proyecto profesional actual.

Buena parte de sus publicaciones en Instagram están dedicadas al ámbito laboral. De hecho, la discreción ha sido llevada por bandera con respecto a su faceta más íntima.

No suele compartir detalles de su día a día y es de lo más hermético con su vida privada, aunque conocido es que está divorciado y tiene dos hijos.

"El mayor está haciendo un doctorado en Estocolmo y el pequeño reside en Valencia, donde estudia Ingeniería informática", confesó en una entrevista para Diez Minutos en 2018.