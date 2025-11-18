Juan del Val estalla contra quienes le critican por ganar el Premio Planeta: "Sois ruido, tan ensordecedor que no se os oye"

Ya ha pasado un mes desde que Juan del Val (55 años) se convirtió en el flamante ganador del Premio Planeta 2025 y el escritor, todavía, sigue dando que hablar.

Para lo bueno y para lo malo. Mucho se ha dicho sobre él. También sobre la novela que le hizo merecedor del galardón: Vera, una historia de amor.

Sobre ello, el escritor, quien en los últimos días ha recorrido los principales medios de comunicación como parte de la promoción del libro, se sincera en sus redes sociales.

En la tarde de este martes, 18 de noviembre, Juan del Val ha hablado alto y claro a través de su perfil de Instagram.

"Cientos de titulares, decenas de artículos, miles de opiniones, demasiada gente luchando en una guerra inventada con heridas de verdad, cada vez más distancia entre lo que digo y lo que dicen que digo", comienza el colaborador de El Hormiguero.

"Libreras absurdas reclamando notoriedad en TikTok, tuiteros garantes de la pureza literaria, mesías que iluminan al mundo sobre lo que se debe leer y lo que no, gente repartiendo carnets de escritor 'de verdad'. Sois ruido, tan ensordecedor que no se os oye", añade, con cierto tono de enfado.

Con su característico sarcasmo, comenta: "Por cierto, tengo que daros una noticia que os resultará muy sorprendente: leer mi novela no es obligatorio. Lo hace solo la gente que quiere. Así que, tranquilos".

Juan del Val, tras ganar el Premio Planeta por su novela 'Vera, una historia de amor'. Gtres

Pese a las críticas, Juan del Val busca quedarse con lo positivo: "Y a todo esto, la realidad... Miles de personas yendo a comprar la novela (perdón por cometer el delito de llevar a gente a las librerías, es imperdonable), lectores y lectoras que se ilusionan con una historia escrita con el alma que les entretiene, les emociona, les excita, les hace reír o reflexionar".

Consciente de que no puede gustar a todos, pero igual de agradecido por lo conseguido, prosigue: "Y lectores, claro, que la leen y no les gusta. Como las casi veinte mil novelas nuevas que se publican cada año en España, como todas las novelas en la historia de la literatura".

El escritor, añade: "Yo estoy feliz y con ganas de bailar, de compartir mi trabajo, de recibir tanto cariño en cada firma, en cada presentación y cuando paseo por la calle".

Para terminar, Juan del Val reivindica la variedad y que hay cabida para todas las personas y todos los gustos: "Y mientras, seguiré leyendo a Faulkner y a Sonsoles Ónega, veré películas de Fellini y de Paco Martínez Soria. Escucharé a Schubert y a Bisbal. Todo es demasiado sencillo para complicarlo tanto. Relajaos, que la vida es para reírla. Vosotros veréis".

El escritor Juan del Val (c) acompañado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collbini, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la escritora Ángeles Banzas Quique García EFE

Fue el pasado 15 de octubre cuando Juan del Val se alzó con el Premio Planeta 2025, en una gala que tuvo lugar en el Museu Nacional D'art de Catalunya y en la que estuvo arropado por su mujer, Nuria Roca (53).

Ella, su principal defensora, es de una de las que ha comentado su último y sincero post. "Tal y cual. Y punto", ha escrito tajante.