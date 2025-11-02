Qué fue de Geno, concursante de 'Operación Triunfo 1', que salió la primera del programa y formó parte de Fórmula Abierta

Geno Machado (43 años), que es así como se llama, se hizo conocida en 2001 como la primera expulsada de la historia del famoso programa Operación Triunfo. Desde entonces ha vivido una trayectoria llena de momentos personales y profesionales que le han hecho crecer como artista y como persona.

Amiga, compañera y miembro del grupo Fórmula Abierta, se convirtió en una de las concursantes más recordadas de la primera edición del concurso de canto que presentó Carlos Lozano (62) a comienzos de los 2000. Pero, ¿qué fue de Geno, aquella joven que llegó a la primera gala de Operación Triunfo y abandonó dos semanas más tarde?

Genoveva del Carmen Machado Hernández, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1982, se presentó a la primera edición de OT y llegó hasta la segunda gala, donde fue nominada junto a Nuria Fergó (46). Finalmente, interpretó Pero me acuerdo de ti, de Christina Aguilera (44), y acabó convirtiéndose en la primera expulsada, con un 24% de los votos a su favor.

Aun siendo la primera en abandonar la academia, comenzó a saborear los primeros pasos de la fama. Al salir a la calle comprobó que el fenómeno OT1 había revolucionado todo el país. La primera edición de Operación Triunfo hizo historia con Rosa López (44) como gran protagonista y ganadora.

Sin embargo, aquella fue solo la primera de muchas decisiones que marcarían su vida. En 2002, tras finalizar el programa, Geno acompañó a la ganadora de OT hasta Tallin para participar en el Festival de Eurovisión. La canaria formó parte del coro de Rosa junto a Gisela (46), David Bisbal (46), David Bustamante (43) y Chenoa (50), interpretando Europe’s Living a Celebration.

Ese mismo año, la discográfica Vale Music tenía planes para varios de los concursantes. Mireia (43), Javián (51), Álex Casademunt y Geno se unieron para formar Fórmula Abierta, uno de los grupos más populares de aquellos años, que logró hacer historia con temas que aún suenan, como Te quiero más.

A finales de ese mismo año, Operación Triunfo sorprendía a su legión de fans con OT: la película, un documental sobre la multitudinaria gira que realizaron por toda España y con la que llenaron estadios como el Santiago Bernabéu o La Cartuja de Sevilla, congregando entre 50.000 y 60.000 personas en cada concierto.

Durante dos años, los integrantes de Fórmula Abierta no pararon de girar, viviendo su éxito al máximo y haciendo vibrar a miles de seguidores. Sin embargo, en 2004, decidieron separarse, marcando la primera disolución del grupo.

A partir de entonces, llegaron años de silencio mediático. Geno se trasladó a las Islas Canarias y se tomó un respiro del mundo del espectáculo. Mientras tanto, Operación Triunfo seguía evolucionando y cambiando de cadena, pasando de Televisión Española a Telecinco, con Jesús Vázquez (60) como nuevo presentador.

Hasta que, en 2011, su vida volvió a cruzarse con la televisión. La canaria regresó como concursante a la octava edición de OT, presentada por Pilar Rubio (47). En esta segunda oportunidad fue la última expulsada antes de la final. Sin embargo, la edición fue cancelada por su baja audiencia y, posteriormente, Geno confesó que se arrepentía de haber vuelto al formato.

Aquellos años no fueron fáciles. Problemas económicos y de salud, como una importante pérdida de peso y alopecia provocada por el estrés, la llevaron a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Pero en 2012 decidió reinventarse y fundó su propia academia de canto, El Aula, junto a su marido, José Manuel Santos, tenor y profesor de canto. Allí se dedica desde entonces a la formación de artistas y al desarrollo vocal de nuevos talentos.

La vida volvió a sonreírle. Su proyecto empresarial funcionó muy bien y pudo regresar poco a poco a la televisión, participando en programas como Qué tiempo tan feliz y colaborando en musicales. En el plano personal, se convirtió en madre de dos hijos y disfrutó de una etapa de estabilidad.

Algunos concursantes de 'Operación Triunfo', de izq. a dcha.: Javián, Geno, Natalia, Nuria Fergó, Gisela, Chenoa, Rosa, Verónica, Mireia y Manu Tenorio. TVE

En 2016, Operación Triunfo volvió a su vida con motivo del 15º aniversario del formato. Gestmusic organizó un reencuentro con todos los participantes de OT1 y una gira por Madrid y Barcelona que agotó entradas. El poder de la nostalgia la impulsó a relanzar Fórmula Abierta, esta vez con nuevos integrantes y ella como líder. Sin embargo, la repentina muerte de su amigo Álex Casademunt en un accidente de tráfico le hizo replantearse su continuidad.

Tras años de cambios y reformaciones del grupo, en enero de 2025, Geno anunció que abandonaba definitivamente Fórmula Abierta para centrarse en sus proyectos personales y profesionales ligados a la música y la enseñanza vocal, dejando atrás la etapa más intensa de su vida.

Geno en la actualidad

Actualmente, la vida de Geno Machado es muy diferente. Reside en Málaga junto a su marido y sus dos hijos, y se dedica plenamente a la enseñanza musical y a la dirección artística en su academia de talentos en Marbella. Allí imparte formación integral a futuros artistas y coordina actividades relacionadas con la música.

En 2023, visitó junto a Natalia (42) y Gisela el plató de Operación Triunfo con motivo del esperado regreso del formato, esta vez en Prime Video, y con la gran novedad de que su compañera de edición, Chenoa, ejercía como presentadora.

Gisela, Chenoa, Geno Machado y Natalia, del primer Operación Triunfo

Durante 2025 ha participado en festivales y eventos musicales, como el P-Tardeo Fest 2025, donde interpretó algunos de los temas más icónicos de su carrera, incluidos los de Fórmula Abierta.

Combina su día a día con su faceta de madre y formadora, participando ocasionalmente en espectáculos y conciertos, pero priorizando una vida tranquila y estable, centrada en la docencia y su familia.

Aun así, Geno confiesa que nunca abandonará la música, porque es -según sus propias palabras- "lo mejor que le ha pasado en la vida" y se siente muy orgullosa de haber formado parte de un fenómeno que "lo cambió todo".