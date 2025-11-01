Antonio Tejado, acorralado: se enfrenta a juicio por el asalto a la casa de María del Monte y a una fianza de 639.000 euros

Dos años después del atraco que sufrieron María del Monte (63 años) e Inmaculada Casal (61) en su domicilio de Gines (Sevilla), el caso sigue avanzando en los tribunales.

El asalto tuvo lugar el 24 de agosto de 2023 y rondaría el millón de euros. El sobrino de la artista, Antonio Tejado (37), considerado el "autor intelectual", ha sido procesado.

La última hora sobre el proceso judicial tiene que ver con la decisión del juez de llevarlo a juicio. Además, se le ha impuesto una fianza de más de 639.000 euros para garantizar posibles responsabilidades civiles derivadas del caso.

El dulce momento laboral de Inma Casal, la mujer de María del Monte: debut nacional en unos días judiciales convulsos

Cita con el juez

Tal y como ha adelantado El diario de Sevilla, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha abierto juicio oral contra el sobrino de María del Monte y los otros 10 procesados por el asalto al chalé de la tonadillera que tuvo lugar una fatídica madrugada hace más de dos años.

El magistrado impone al sevillano y resto de acusados una fianza de 639.725,98 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles en el caso de que fueran condenados.

Si no pudiera pagar esta cantidad, se procederá al embargo de sus bienes, aunque el sobrino de la popular artista no tendría que ingresar en prisión hasta que se dicte sentencia.

De dicha fianza deberán responder "en el plazo de un día" desde que les sea notificada la resolución, para lo cual ha citado a los procesados en esta causa en la mañana del próximo martes, 11 de noviembre.

Antonio Tejado, el 15 de marzo de 2024. Gtres

Fecha para el juicio

El juez ha citado a Antonio Tejado para dentro de tres días. Será entonces cuando se le comunicará oficialmente la apertura de juicio por su presunta implicación en el violento robo a la casa de la cantante, quien comparte residencia con su pareja.

En su cita ante el magistrado le notificarán el auto y los escritos de acusación por los que se enfrenta a una petición de más de 30 años de cárcel. De ese modo, ya se tendría una fecha para el juicio en contra de Antonio Tejado.

La noticia supone un nuevo giro en uno de los casos más mediáticos del año, con una petición de prisión superior a 30 años que no solo se produce por parte de la Fiscalía: también de los abogados de la propia cantante.

Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, es considerado por la Guardia Civil el autor intelectual del asalto a la casa de la cantante. GTRES

No ha presentado recurso de apelación

Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo, no ha presentado recurso de apelación y tendrá que afrontar el proceso judicial sin posibilidad de evitar el juicio.

El conocido colaborador televisivo ha defendido su inocencia. Asimismo, ha manifestado a través de su defensa que las pruebas se basan únicamente en indicios y conversaciones que han producido en las redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que existen argumentos suficientes para considerarle responsable intelectual del robo con violencia en el chalé de María del Monte.

El próximo 11 de noviembre, tanto Tejado como el resto de acusados deberán acudir en intervalos de 15 minutos para recibir la notificación formal de la fecha del juicio.

Inmaculada Casal rompe a llorar tras la libertad de Antonio Tejado: "Tengo miedo, saben quién soy y dónde vivo"

Un atraco millonario

La madrugada del 24 de agosto de 2023, cinco personas encapuchadas entraron en el domicilio donde vive con su mujer, llevándose consigo un suculento botín.

Los ladrones sustrajeron 14.500 euros en efectivo; numerosas joyas, como anillos, pendientes de brillantes y platino, gargantillas y piezas heredadas de alto valor sentimental y económico; cerca de 30 relojes de firmas de lujo, incluido uno valorado en más de 32.000 euros; 28 plumas estilográficas y 1​6 mecheros de coleccionista.

También se llevaron carteras de piel, joyeros, el teléfono móvil de la tonadillera y otros aparatos electrónicos, obras de arte, jarrones e incluso la colcha del dormitorio principal, que utilizaron para transportar los objetos robados.