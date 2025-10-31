Carme Chaparro comparte una imagen desde el hospital mientras recibe tratamiento para su misteriosa enfermedad

Una vez más, el estado de salud de Carme Chaparro (52 años) ha despertado la preocupación de sus seguidores y amigos. Tal y como ella misma ha confesado, lleva una temporada atravesando un momento delicado.

En los últimos 10 meses se ha visto aquejada de una dolencia cuya naturaleza no ha revelado aún. Su último parte médico, en formato fotográfico, solo ha servido para inquietar más a quienes la siguen en las redes sociales.

Y es que la periodista y presentadora ha compartido una imagen suya en la que se ve uno de sus brazos con una vía. "Un día más. Un día menos", escribe en el post publicado el pasado jueves, 30 de octubre.

"Ánimo, campeona"

De inmediato, su publicación ha generado una oleada de comentarios de quienes forman parte de su círculo de amistades. Entre ellos, personajes conocidos como la presentadora Lara Álvarez (39), las actrices Paula Echevarría (48) y Natalia Verbeke (50), la cantante Leire Martínez (46) o el chef Juan Pozuelo (56).

Todos ellos le han hecho llegar su cariño a través de mensajes, likes y corazones con los que han plasmado su apoyo incondicional ante la situación que atraviesa.

"Nadie como tú", le recuerda la periodista y presentadora Irma Soriano (62). Por su parte, Silvia Casas (50), mujer de Manu Tenorio (50), le ha escrito: "Tú puedes, amiga. Te quiero".

Carme Chaparro ha recibido palabras de aliento de una médico a la que esta ayudó en plena pandemia. "Hola Carme, no sabía que estabas enferma, si se te puede ayudar de algún modo, no dudes en pedirlo", dice la doctora Truyols.

"Tú me ayudaste a mí cuando buscaba desesperadamente respiradores en 2020, y eso no se me olvida. Mucho ánimo, campeona", añade la anestesista, agradecida por la colaboración de Chaparro en los días más difíciles de la COVID-19.

Una enfermedad "jodida"

Chaparro, que lleva 10 meses alejada del trabajo y de baja. A lo largo de este tiempo ha informado de manera puntual sobre su evolución, aunque sin revelar nunca cuál es su dolencia.

En una entrevista reciente con Lecturas ofreció nuevos detalles sobre la enfermedad que padece: "Estoy muy medicada y a la espera de una operación. (...) Estoy tomando 10 pastillas al día".

"La medicación es muy fuerte. Estoy cansada porque la enfermedad es muy jodida". "Me atonta la medicación, me da mucho sueño. Me reseca la piel", confesaba.

Asimismo, explicaba por qué aún no se siente preparada para contar todo sobre el difícil proceso que está viviendo. "Cuando los médicos encuentren el piso y sepan si pueden hacer algo o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo", ha adelantado.

"Me iba a morir"

De momento, tal y como ha deslizado, "hemos encontrado el barrio y la casa, ahora nos falta encontrar la habitación para operar".

Sobre la intervención a la que tendrá que ser sometida, ha apuntado: "La operación no será fácil. He tenido un psiquiatra y una psicóloga maravillosas". En su caso, no le quedó más remedio que alejarse del trabajo por prescripción médica.

Los sanitarios que llevan su caso le advirtieron que tenía que parar o habría fatales consecuencias: "Tuve que cogerme la baja cuando ya mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir".

En todo este tiempo, Carme Chaparro ha estado arropada por las personas más importantes de su vida. Sus hijas, Laia y Emma, y su pareja, Bernabé Domínguez, -con el que mantiene una relación desde 1997-, han estado a su lado de manera incondicional.