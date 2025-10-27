Olivia de Borbón, cinco meses después de la muerte de su padre: lo que ha pasado con el título de Ducado de Sevilla

Olivia de Borbón, en un evento realizado en Madrid en mayo de 2021. Gtres

Medio año atrás, el pasado mes de mayo, Francisco de Borbón y Escasany perdía la vida. El que fuera primo segundo del rey emérito Juan Carlos I (87) fallecía a los 81 años, dejando desolado a su entorno más cercano.

El trágico deceso del Grande de España traía consigo una importante herencia. Y es que Francisco de Borbón y Escasany ostentaba la distinción de duque de Sevilla.

Un título nobiliario que, según su voluntad, recaería en su hijo varón, Francisco. Sin embargo, a finales del pasado mes de junio una noticia cambió todo el rumbo.

Olivia de Borbón (51), la primogénita del malogrado, dio un paso al frente y solicitó la distinción. Lo hizo un mes después de la muerte de su padre, tal y como quedó reflejado en el Boletín Oficial del Estado.

"La sucesión como Duquesa de Sevilla, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña Olivia Enriqueta de Borbón Von Hardenberg, por fallecimiento de su padre, don Francisco de Paula de Borbón y Escasany", rezaba el anuncio del BOE número 156, de 30 de junio de 2025.

Así, se anunciaba por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto.

Olivia se amparó entonces en la Ley de Igualdad de Títulos Nobiliarios (Ley 33/2006), que establece que debe heredar el primogénito, sin distinción de sexo.

La situación dio entonces paso a numerosas conjeturas al respecto por parte de los medios de comunicación. Su hermano, Francisco, no obstante, aseguró en declaraciones para LOC que su familia no se vería "rota" por esta cuestión.

Desde aquel día 1 de julio, los plazos para recibir el título del ducado de Sevilla estaban claros. Sin embargo, a día de hoy, según adelantó unas semanas atrás Vanitatis y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Olivia de Borbón no tiene de forma oficial la carta de sucesión ni se ha publicado en el BOE.

Por el momento, la primogénita de Francisco de Borbón y Escasany sigue sin ostentar la distinción de Duquesa. Normalmente, este tipo de resoluciones se suelen dilatar poco más de un mes. No obstante, esta situación aún no se ha dado y continúa sin verse resuelta.

Según conoce este portal, Olivia tiene una firme postura al respecto. Tal y como se le hace saber a este medio, la aristócrata prefiere guardar silencio sobre la herencia del Ducado de Sevilla.

En esta línea, no quiere ofrecer declaraciones que conciernan a su padre o la familia, dejando así en manos de las Administraciones Públicas la gestión de la distinción.

Aunque son escasos los detalles que se conocen al respecto, lo cierto es que por el momento únicamente queda esperar. Si no hay impugnaciones o estas se desestiman -especialmente por parte de Francisco, el hermano de Olivia-, el proceso administrativo promete verse resuelto en los próximos meses.Además, no es público tampoco si éste ha presentado alguna queja.

Quien sí se ha pronunciado durante este proceso ha sido Julián Porras-Figueroa, el marido de la aristócrata.

"No hay ninguna polémica. Olivia ha ejercido sus derechos. Lo que marca la ley, lo que su padre querría o quería y no te puedo decir más, porque son asuntos suyos personales", confesó el empresario unas semanas atrás en la presentación de la Feria de Mayo de Madrid.

Julián Porras y Olivia de Borbón iniciaron su historia de amor en Marbella y, tras 14 meses de noviazgo, pasaron por el altar en octubre de 2014. Desde entonces, fijaron su residencia en la localidad malagueña, aunque, tal y como publicó tiempo atrás este portal, han hecho las maletas y se han mudado a Madrid.

Además, tal y como dio cuenta EL ESPAÑOL este pasado verano, la pareja vivió unas vacaciones de ensueño en República Dominicana. Olivia y Julián se alojaron en el Dreams Royal Beach, un resort de lujo ubicado en una playa de arena blanca prístina con vista al resplandeciente mar Caribe.

Estalla por las memorias de Isabel Preysler

Isabel Preysler (74) recoge en su libro autobiográfico, Mi verdadera historia, que fue Beatriz von Hardenberg, madre de Olivia de Borbón, quien filtró a la revista ¡HOLA! que la reina de corazones tenía una relación sentimental con Carlos Falcó cuando estaba casada aún con Julio Iglesias (82).

Tras conocer la narración de Preysler, Olivia manifestó su indignación. Y, en declaraciones deslizadas a la periodista Beatriz Cortázar en Informalia, confesó su opinión al respecto: "Es absolutamente falso y me duele especialmente que lo suelte ahora que está muerta. De los muertos no se habla y menos cuando no pueden defenderse".