La blindada vida privada de Luis Zahera: de la 'cara B' de su padre al amor por su madre y el porqué no ha tenido hijos

Luis Zahera (59 años) atraviesa un excelente momento a nivel profesional. El pasado 3 de octubre, Animal, la serie de Netflix en la que figura como protagonista, no deja de cosechar importantes éxitos. De hecho, ya ha desbancado a Monstruo: la historia de Ed Gein, la principal apuesta de la plataforma de streaming para este otoño.

El triunfo de la serie ha sido tal que ya ha sido confirmada una segunda temporada. No obstante, lo cierto es que esta apabullante notoriedad no es nada desconocida para Zahera.

El actor gallego carga a sus espaldas, entre otros reconocimientos, dos Premios Goya. El primero de ellos fue a parar a sus manos en 2018 con motivo de Mejor Actor de Reparto por El Reino. Cuatro años más tarde, en 2022, recibió la misma distinción. En esta ocasión gracias a su excelente papel en As Bestas.

Luis Zahera, protagonista de la serie 'Animal' Netflix

No todo el mundo puede presumir de tener en su historial profesional dos Premios Goya. Además, también fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el año 2023.

A estas alturas no es sorpresa para nadie que Luis Zahera esté considerado uno de los mejores actores a nivel nacional. Su faceta profesional es de sobra conocida. Su vida personal, sin embargo, es de lo más discreta y blindada y apenas son sabidos detalles de su lado íntimo.

Nacido en Santiago de Compostela hace ya seis décadas, escasas son las ocasiones en las que el intérprete se ha abierto en canal para hablar sobre su privacidad. Así, poco es lo que se sabe de su vida sentimental y se desconoce si tiene pareja. Aunque cierto es que sí ha revelado que no tiene hijos. Un hecho del que se arrepiente.

Luiz Zahera, en el Festival de Vitoria de 2024. Gtres

"No tuve hijos por mi adicción al trabajo, por el alpinista, porque quería llegar a un sitio y aquello iba a ser un impedimento. Me arrepiento", confesó Luis en una entrevista concedida para La Razón en agosto de 2023. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de que había puesto fuertemente el foco en la soledad.

"Cuando recibí el primer Goya, llegué extenuado al hotel con aquella estatuilla y me vino a la cabeza un 'no hay nadie esperándome'", añadió el actor gallego en la citada charla. Aunque no dio el nombre de ninguna pareja, sí confesó haber conocido el amor: "Fui un poco egoísta. Quizás lo que me jodió el amor fueron las drogas".

Quizás el arrepentimiento de Zahera de no haber tenido hijos reside en que él forma parte de una familia numerosa. El gallego se crió en un matriarcado y sus cuatro hermanas dieron forma a su vida. No obstante fue su madre la persona a quien Luis más admiró.

"A mi madre le preocupaba si se divertían sus hijos. Ella fue quien me encarriló en el teatro. Ahí me llegó a ver, pero en la televisión nunca", confesó en el pódcast Todo sobre tu madre de Podium Podcast en diciembre del año 2023.

Si bien su madre supo desde siempre que su único vástago varón debía dedicarse a la actuación, lo cierto es que la realidad de su padre fue muy distinta. Una situación que Luis Zahera compartió públicamente por primera vez unos meses atrás.

En junio de 2025, el ganador de dos Premios Goya se sinceró como nunca antes con Risto Mejide (50) en el programa Viajando con Chester. "Mi padre no se sabía comunicar, no hablaba cuando era pequeño, no hablaba de sus padres. Tenía dos hermanastras y me enteré de mayor. Ese señor era un enigma", reveló hace ya medio año.

Luis Zahera, em 'Viajando con Chester' cuatro.com Mediaset España

El protagonista de la serie Animal detalló además cómo era la relación con su padre. "Nos llamaba muchísimo la atención que era súper agradable con los de fuera. Y yo creo que él se comunicaba con una especie de humor negro", aseveró Luis Zahera ante la atenta mirada de Risto Mejide. Así, reveló una especie de Cara B por parte de su progenitor.

Sus anteriores trabajos

Previo a su faceta como actor, Luis Zahera ya había trabajado en diversos oficios. De hecho, durante un año llegó a trabajar como peón de albañil, pintor y empleado de guardarropa.

"Hice demolición en las Torres Gemelas. Trabajaba para una empresa portuguesa. Nos contrataron para la planta 64 de Colgate y nos la cargamos. Estuvimos como un mes", relató tiempo atrás en el programa de Telecinco Babylon Show.