Qué fue de Martin Mester, el inseparable amigo de José Luis Moreno acusado de un delito contra la Hacienda pública

José Luis Moreno (78 años) se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propusiera juzgar al productor como líder de una red de blanqueo y estafa a bancos e inversores privados. Así, recientemente se ha sumado otro capítulo al conocido como Caso Titella.

El juez sitúa en un primer nivel de la organización a Moreno, Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar de Castro, con sus colaboradores directos. A su modo de ver, los investigados formaban parte de una organización criminal activa al menos desde 2017. No obstante, no fue hasta cuatro años después, en 2021, cuando salió a la luz la noticia.

A lo largo de ese tiempo, las novedades al respecto no han dejado de sucederse. De ahí que todos los implicados en el caso hayan ido prestando declaraciones ante instituciones judiciales. Uno de los nombres más sonados fue el de Martin Mester (49), quien ahora sido acusado de un presunto delito contra la Hacienda pública.

José Luis Moreno y Martin Mester, en un programa del canal You More, creado por el productor.

El actor checo acudió por última vez en febrero de 2022 a la Audiencia Nacional para prestar declaración por su presunta implicación en la red de estafa bancaria. Mester, cabe apuntar, negó las acusaciones vertidas sobre él. En esta línea, aseveró que no fue testaferro de las sociedades en las que figura como administrador y que la Guardia Civil atribuía al productor de televisión.

Los agentes explicaron entonces que Moreno y Mester fueron dueños de una vivienda en Praga apenas un año y expusieron que la venta del domicilio se produjo en plena investigación penal por la causa.

Según precisaron, la casa asumía una importante deuda de la que se hizo cargo el comprador, por lo que Mester sólo habría obtenido un beneficio de poco más de 170.000 euros, los cuales ingresó en una cuenta de su país natal.

Martin Mester, en febrero de 2022 en la Audiencia Nacional por su implicación en el Caso Titella Europa Press

Más allá de las cifras y los cargos judiciales, la historia entre José Luis Moreno y Martin Mester comenzó mucho antes, en los años en los que el productor disfrutaba de su época de mayor éxito televisivo. Mester, que había llegado a España para abrirse camino en el mundo del espectáculo, llamó pronto la atención de Moreno por su físico imponente y su presencia escénica.

No tardó Moreno en incorporarlo a sus producciones, tanto en programas de televisión como en espectáculos teatrales y galas en directo, donde el checo ejercía como modelo, actor o incluso como guardaespaldas en los desplazamientos del empresario.

Su vínculo profesional derivó rápidamente en una relación personal. Mester formaba parte del círculo más íntimo del ventrílocuo, acompañándole en giras, rodajes y viajes internacionales. Era habitual verlo junto al productor en eventos sociales y presentaciones.

Dentro del equipo de trabajo, cabe matizar, Mester era descrito como una persona leal y discreta.

Martin Czehmester, en la derecha de la foto.

El vínculo de Martin y José Luis se extendía más allá de lo profesional. El checo era un habitual en las obras de Moreno, aunque ambos llegaron a entablar una íntima amistad. Es más, cuando Moreno vivió el peor asalto a su casa, en 2007, en el que una banda entró por la fuerza y le atacaron a golpes y a hachazos, el actor estuvo a su lado para acompañarle en el hospital.

Varios fueron los años que José Luis Moreno y Martin Mester compartieron juntos. Aunque en ningún momento confirmaron que mantenían una historia de amor, lo cierto es que numerosos fueron los medios de comunicación de la época que llegaron a afirmar que la dupla estaba viviendo una relación sentimental.

Mester vivió largas temporadas entre las cuatro paredes del refugio más personal de Moreno; hasta que un día dejó la casa. Ambos compartían confidencias y formaban un auténtico tándem en todos los proyectos que produjo el empresario durante su intenso periodo de amistad. Sin embargo, la dupla terminó tomando caminos diferentes, especialmente después de que Moreno redujera su actividad pública y Mester regresara a su país.

A día de hoy, Mester se encuentra completamente instalado en su República Checa natal. Es en su perfil de Instagram donde comparte los detalles de su vida de lujo, marcada principalmente por viajes de ensueño y exclusivos enseres. Sin embargo, hay un detalle de su vida pasada que no ha abandonado: el culturismo.

Martin Mester es una figura más que reconocida en esta disciplina en su país de origen. De hecho, tal y como reflejan los posts que saca a la luz en su perfil de Instagram, ha participado en varias competiciones en el norte de Europa.

En el plano personal, según deja entrever en sus redes sociales, mantiene una sólida historia de amor con una joven llamada Lucy Sedlakova. Se trata de una mujer culturista que atesora cerca de medio millón de seguidores en su perfil de Instagram.

Su cuenta social, a día de hoy, tiene 230 posts y en buena parte de ellos aparece el que fuera íntimo de José Luis Moreno.