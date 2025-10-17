Cena informal, preboda y cuatro noches de hotel bloqueadas: Stella del Carmen recibe a sus invitados en Valladolid

Ya solo quedan unas horas para que Stella del Carmen Banderas (29 años), hija de Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (68) se convierta en una mujer casada.

La joven y su compañero desde la infancia, Alex Gruszynski, pasarán a ser marido y mujer este sábado, 18 de octubre, en Valladolid, en una boda blindada con las máximas medidas de seguridad para garantizar la protección y privacidad de los asistentes.

Muchos de los amigos y familiares de han llegado ya a nuestro país para ser testigos del 'sí, quiero'. A su llegada a Sardón de Duero, donde se celebrará el enlace, los 200 invitados han sido agasajados por los futuros esposos con todo un despliegue de medios.

Antonio Banderas, con su hija Stella del Carmen Banderas y el novio de esta, Álex Gruszynski, en la Semana Santa de Málaga en 2024. GTRES

El hotel, bloqueado por 4 noches

Y es que los anfitriones llevan tiempo preparando cada detalle para conseguir que sus amigos y familiares pasen unos días inolvidables en territorio patrio.

El lugar elegido por la única hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith para formalizar su romance con su pareja desde 2015 es el prestigioso hotel Abadía Retuerta LeDomaine, situado en Sardón de Duero.

Esta pequeña localidad vallisoletana, con poco más de 600 habitantes, será el escenario del enlace con mayor número de celebrities y estrellas de Hollywood por metro cuadrado que se ha celebrado últimamente en nuestro país.

Ubicado en el corazón de la Ribera del Duero, el establecimiento es uno de los más exclusivos de esta zona vitivinícola que los novios han reservado por completo durante cuatro noches para celebrar su felicidad con su círculo íntimo a salvo de miradas indiscretas.

Imagen de una de las habitaciones del hotel Abadía Retuerta, en Sardón de Duero. Abadía Retuerta.

Un monasterio del siglo XII

Se trata de un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido en hoy en un alojamiento de lujo gracias a una exhaustiva rehabilitación que en su día requirió de una inversión de 18 millones de euros.

Cuenta con un restaurante propio que lleva por nombre Refectorio. En él se sirven menús que rondan los 400 euros por persona.

El establecimiento, que recientemente ha sido galardonado con 3 Llaves Michelin de alojamiento, dispone de 30 habitaciones; 27 de ellas son dobles y 25 son suites.

Además, tiene a disposición de los clientes un spa con tratamientos de vinoterapia. Todos estos servicios de lujo están a disposición ahora de los asistentes.

Chris Martin actuará en la boda

En las últimas horas, Valladolid ya ha empezado a recibir a los invitados. Se espera que estén presentes la abuela de la novia, la icónica musa del director de cine Alfred Hitchcock Tippi Hedren (95); su hermana, Dakota Johnson (36); así como el exmarido de su madre (y padre de sus hermanos) Don Johnson (75).

Se da por hecho, asimismo, que algunos de los mejores amigos de Banderas y Melanie, como Demi Moore (62), Goldie Hawn (79), o Pedro Almodóvar (76) también estarán entre los invitados al gran día.

Y todo parece indicar que será Chris Martin (48), vocalista de Coldplay y expareja de Dakota, el encargado de poner la banda sonora a la celebración.

Cena informal

Varios autobuses, furgonetas con cristales tintados, taxis especiales y algunos coches de alta gama han ido haciendo su aparición en el Hotel Abadía Retuerta Ledomaine.

El hotel se ha convertido ya en una especie de fortaleza 'antimediática'. A pesar de la presencia de las cámaras, los novios y sus respectivas familias están consiguiendo mantener cierta distancia para poder disfrutar de este evento tal y como desean: con la mayor intimidad posible, a salvo -si es que pueden- de los focos.

Antonio y Melanie, junto a Stella del Carmen en el año 2012. Gtres

A última hora del pasado jueves, 16 de octubre, los novios han ofrecido una cena informal a los invitados más jóvenes, entre los que no se ha visto ningún rostro conocido.

El hotel, por cierto, cuenta con su propio helipuerto, lo que facilitará la llegada de aquellos VIP que opten por acceder directamente al complejo por vía aérea.

Este viernes por la noche está previsto que tenga lugar la fiesta preboda, en la que Antonio Banderas ejercerá de orgulloso anfitrión 24 horas antes de debutar como padrino y llevar a su hija del brazo ante el altar.