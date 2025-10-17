Alberto Herrera y Blanca Llandres aplazan su luna de miel: él regresará a la radio el lunes después de su boda

Alberto Herrera y Blanca Llandres en la celebración de su pedida de mano. Redes sociales

Dentro de apenas 24 horas se celebrará la boda de Alberto Herrera (32 años) y Blanca Llandres (29). Un acontecimiento muy esperado para el hijo de Carlos Herrera (68) y la presentadora Mariló Montero (60), quien espera su primer hijo con su prometida.

Y, aunque les encantaría poder disfrutar de un viaje de novios tras darse el 'sí, quiero', lo cierto es que no podrán hacerlo. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la pareja se ha visto obligada a aplazar su luna de miel.

El motivo es que el periodista regresa al trabajo el próximo lunes, día 20, por el "compromiso" que tiene con sus proyectos y con la cadena COPE, donde es locutor de Herrera en COPE. "Dejará la luna de miel para más adelante", dicen a este periódico.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en una imagen de redes sociales. Instagram

Todo listo para la boda

A pesar de no poder disfrutar de unos días de descanso tras convertirse en marido y mujer, la pareja está encantada con su enlace. Este tendrá lugar en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde los Herrera tienen una casa de verano.

La ceremonia religiosa se oficiará en la iglesia de Santo Domingo, un templo con un retablo barroco del siglo XVIII ubicado en el corazón del citado municipio.

Según ha trascendido, el diseño que lucirá Blanca en su ceremonia nupcial estará confeccionado por el diseñador Nicolás Montenegro (36).

Su vestido, realizado con tejidos de alta calidad en el atelier del sevillano y cuyo diseño sigue siendo el secreto mejor guardado hasta la fecha, ha sido creado de manera conjunta con su cuñada, Rocío Crusset (31).

Alberto Herrera y Blanca Llandres han anunciado en las redes sociales que esperan su primer hijo en común. Instagram

Esperan su primer hijo

Cabe recordar que hace poco más de una semana, Alberto y Blanca celebraron con sus seres queridos una cita muy especial para ellos: la pedida 'oficial' de mano.

La jornada sirvió como "ensayo general" para su gran día. Ya está todo listo y, en cuestión de horas, formalizarán su relación, tal y como desean.

No cabe duda de que los últimos meses han sido especialmente intensos en la vida de Alberto Herrera y Blanca Llandres. El pasado 5 de septiembre de 2025, inmersos en los preparativos de su boda, anunciaron que esperan su primer hijo en común.

Ambos dieron la feliz noticia a través de sus redes sociales y con una publicación en la que mostraron una ecografía y fotos familiares. La noticia sorprendió a todos, ya que comunicaban que se convertirán en padres por primera vez 42 días antes de su enlace.

Mariló Montero, primeras palabras tras salir a la luz que va a ser abuela

Mariló Montero: "Están muy felices"

Tal y como ha destacado Blanca en su cuenta de Instagram, el embarazo y la llegada del futuro bebé es "el mayor regalo que nos ha hecho la vida".

Mariló Montero, por su parte, ha confesado estar encantada con la idea de ser abuela primeriza. "La verdad es que la llegada de un bebé es una maravilla. Nuestro primer nieto y estamos todos encantados", ha reconocido en una entrevista reciente.

La periodista ha revelado, además, que su hijo está feliz ante su futura paternidad, así como con sus planes de boda: "Están encantados, están muy felices y estamos disfrutando de esa felicidad tan contagiosa que están viviendo ellos".