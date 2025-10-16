Máximo Huerta revela por qué no ha acudido a los Premios Planeta en la gran noche de Juan del Val

Este pasado miércoles, 15 de octubre, el escritor y colaborador de televisión Juan del Val (55 años) ha hecho historia al alzarse con el Premio Planeta 2025 gracias a su novela Vera, una historia de amor, escrita bajo el pseudónimo de Elvira Torres.

Como es natural, la emoción ha sido máxima para el también marido de Nuria Roca (53). Ha sido su gran noche, esa en la que se ha embolsado un millón de euros por este prestigioso galardón de las letras.

La obra, huelga decir, narra la historia de un divorcio nobiliario en Sevilla. En el discurso que entona Juan del Val, el literato se rinde de amor ante su mujer: "Sin ti nada tiene sentido. Eres mi vida". Al Museo Nacional de Arte de Cataluña no ha querido faltar nadie.

Eso sí, hubo notables ausencias. Algunos compañeros de letras de Juan del Val causaron baja. Entre ellos, Máximo Huerta (54). El escritor y colaborador de El programa de Ana Rosa no estuvo presente en la noche de los Planeta. No pudo asistir, en realidad.

Así lo ha compartido en su red social Instagram. "No estuve en el Premio Planeta, pero mi novela sí. Es otra forma de estar", comienza su texto. Acto seguido, explica Máximo el especial regalo que ha enviado a todos los asistentes a la gran noche de Juan del Val.

"Paris despertaba tarde -su última novela- fue el regalo de la noche entre los mil invitados a la fiesta. Espero que les guste mucho y que sigan recomendándola", agrega el también presentador.

En esa línea, Huerta revela la razón por la que no pudo asistir: incompatibilidad de agenda. Tenía este pasado miércoles un compromiso en Buñol, la localidad donde vive en la actualidad junto a su madre.

"Yo tenía la presentación del libro de un amigo en Buñol, la historia de la radio local. Y el corazón manda siempre en mi agenda. Siempre", remacha el dueño de La librería de Doña Leo, un establecimiento que ha revolucionado, con amor y muchos libros, el pueblo de Buñol.

Los premios de Máximo

Máximo Huerta ha logrado consolidarse como una figura destacada en el panorama literario español. Su sensibilidad narrativa, su estilo intimista y su capacidad para conectar con el lector le han valido el reconocimiento del público y también premios que avalan su trayectoria como autor.

El primero de ellos, el Premio Primavera de Novela (2014). Este fue el primer gran espaldarazo literario para Huerta. Lo recibió por La noche soñada, una novela que mezcla memoria, secretos familiares y redención.

El galardón, otorgado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural, está considerado uno de los más prestigiosos en lengua española.

Le siguió otra distinción: el Fernando Lara de Novela (2022). Ocho años después, Huerta volvió a brillar con Adiós, pequeño, una obra profundamente personal que aborda la pérdida, la infancia y el vínculo con la madre.

El jurado del Premio Fernando Lara, convocado por la Fundación José Manuel Lara y Grupo Planeta, destacó la emotividad y la madurez narrativa del autor. Por último, quedó finalista del Premio de la Crítica con su novela Con el amor bastaba.