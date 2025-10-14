Georgina Rodríguez arrasa en su faceta como empresaria, pero no convence en su rol de 'youtuber': los dispares datos

No necesita presentaciones. A día de hoy, pocas son las personas que no conocen a Georgina Rodríguez (31 años). Y es que la de Jaca dejó hace mucho tiempo de ser la pareja de Cristiano Ronaldo (41) para tener identidad propia.

El pasado mes de junio, Rodríguez sorprendía a propios y extraños al revelar su nuevo paso al frente como empresaria con Bellhatria, una inmobiliaria de lujo dedicada al alquiler de viviendas exclusivas en España y Portugal. Una plataforma en la que Georgina figura como propietaria y fundadora.

Cuatro meses después de haber salido a la luz la noticia, varios son los inmuebles de lujo que aparecen en la plataforma en suelo español. Tres de ellos, cabe apuntar, ya están alquilados. Una situación que confirma sobremanera la consolidación de la empresa.

Ahora, Georgina Rodríguez encara un nuevo motivo para sonreír en lo que respecta a su inmobiliaria de lujo. Recientemente, ha añadido a su catálogo 24 exclusivas viviendas adosadas con vistas privilegiadas al emblemático hoyo 15 de LaFinca Golf.

Las viviendas están diseñadas con una elegancia contemporánea y cada residencia ofrece interiores llenos de luz natural, acabados premium y una integración fluida entre los espacios interiores y exteriores. Asimismo, según se asevera desde la página web de Bellhatria, con solo 24 unidades disponibles, esta colección limitada redefine el concepto de vida de lujo en LaFinca.

Al cierre de este artículo, pocos más son los detalles que se conocen con respecto a la suerte de complejo que ha añadido la aragonesa a su inmobiliaria. Tampoco se sabe el precio de las viviendas. No obstante, presumiblemente seguirán el mismo camino que el resto de residencias y acabarán viéndose alquiladas en poco tiempo.

Una suerte de momento profesional el que encara Georgina Rodríguez. En esta línea, el perfil de Instagram de Bellhatria atesora a día de hoy cerca de 100.000 seguidores. Una cifra que respalda el éxito de su faceta como empresaria. Una realidad que difiere -y mucho- de su nuevo papel como youtuber.

Pocas semanas atrás, la pareja de Cristiano compartía en sus redes sociales que había dado el salto a YouTube. Así, adjuntaba la de Jaca un enlace en su biografía de Instagram que redirigía a la plataforma de vídeos.

Bajo el nombre Georgina Gio, la influencer sacaba a la luz su nueva y sorpresiva faceta como creadora de contenido de vídeos. Un rol al que está acostumbrada, pues sabido es que la de Jaca ha colaborado en hasta tres ocasiones con Netflix para su propia docuserie, Soy Georgina.

El canal de YouTube de Georgina Rodríguez.

A pesar de que no está prevista una cuarta entrega del reality, tal y como ella misma desveló en una entrevista para Vogue Arabia meses atrás, los éxitos que cosechó en la plataforma de streaming fueron abismales. Nada que ver con esta nueva etapa de YouTube.

La promoción de su nuevo canal a través de sociales como Instagram no ha venido acompañada de un fuerte impacto en Youtube. De hecho, apenas cuenta con poco más de 40.000 seguidores en la citada plataforma y únicamente se vislumbran cuatro vídeos de la influencer. El tópico principal, según se ha hecho saber, es acompaña a Georgina en importantes eventos.

Resulta cuanto menos llamativo la escasa repercusión que ha tenido el propio canal de YouTube de Gio. Más aún después de haber alardeado en varias ocasiones a sus 70 millones de seguidores en Instagram de esta nueva etapa profesional. Pero nada, por el momento, la española no ha conseguido crear un engagement estable.

Georgina Rodríguez, en Nueva York este pasado septiembre. Gtres

Cabe puntualizar que el mundo empresarial no es algo nuevo para Rodríguez. Años atrás, ya probó suerte con OM by G, una firma de moda que acabó echando el cierre al poco tiempo después.

En la misma línea, como publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de diciembre, también abandonó Inspayra Hair Medical Clinic S.L., una clínica de injertos capilares, que fundó junto a Cristiano

No es su faceta como empresaria de una inmobiliaria de lujo o su rol de youtuber los únicos acontecimientos importantes que ha encarado Georgina este 2025. Un par de meses atrás, el pasado agosto, Cristiano Ronaldo y la de Jaca confirmaban su compromiso.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la modelo junto a una imagen en la que lucía un impresionante anillo de diamantes, enmarcado por un entorno romántico: las sábanas de una cama. Con sus manos izquierdas superpuestas, sobresalía la alianza de Gio.

Georgina y Cristiano comenzaron su relación en 2016, tras conocerse en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces, han formado una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento.

A lo largo de estos más de nueve años juntos, han compartido momentos de lujo, dolor, ternura y crecimiento personal. La pareja tiene dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022.

Georgina y Cristiano Ronaldo en una imagen compartida en redes sociales.

Además, Georgina ha asumido con cariño el papel de madre de los otros tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. Juntos forman una familia numerosa y muy unida, que ha sabido equilibrar la exposición pública con una férrea protección de la intimidad de los menores.