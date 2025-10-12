Isabel Díaz Ayuso apuesta por la moda 'made in Spain' en el Día de la Hispanidad con un diseño de Vicky Martín Berrocal

Isabel Díaz Ayuso, con un vestido de Victoria Colección en el Día de la Hispanidad. EFE

Este 12 de octubre, con motivo del Desfile del Día de la Fiesta Nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (46 años), ha vuelto a confiar en la moda española para su look institucional.

La dirigente madrileña ha elegido un diseño de la firma Victoria Colección, firma fundada por Vicky Martín Berrocal (52), que ha formado parte de su nueva colección y que refleja a la perfección la elegancia atemporal y la apuesta por lo Made in Spain de la política.

Para la ocasión, Ayuso ha lucido el vestido mido “Rigel”, en un tono azul profundo, un color elegido no solo por su sobriedad, sino también por la serenidad que transmite, cualidades muy presentes en una jornada cargada de protocolo y significado histórico.

Escote bardot en una cita especial

El diseño, confeccionado en punto suave y flexible, destaca por un sensual escote de hombros, así como por su capacidad de adaptarse a la silueta femenina sin renunciar a la comodidad ni al movimiento. Una cualidad esencial para un acto que combina largas horas de pie, desplazamientos y saludos institucionales.

Con manga larga y escote Bardot, el vestido ha equilibrado con acierto la feminidad clásica y la discreción protocolaria, convirtiéndose en una elección perfecta para la solemnidad del día.

Uno de los detalles más llamativos del modelo “Rigel” ha sido el nudo central que articula el cuerpo del vestido. Este elemento, junto a los cortes estratégicos del diseño, ha creado un efecto visual que realza la figura y aporta dinamismo con cada movimiento.

Fiel a la firma Victoria Colección

Cabe recordar que la política es fiel a la firma de la diseñadora andaluza. En los últimos cuatro años ha llevado diseños de Victoria Colección.

Con sus confecciones se ha dejado ver, al menos, en seis ocasiones destacadas. Los más recientes, la Gala de Presentación de los Carteles de San Isidro 2025, en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, o el acto de entrega de reconocimientos del Día Internacional de la Mujer (8M), el pasado mes de marzo.

Desde la firma han expresado su satisfacción por la elección de la presidenta madrileña. En un comunicado, Victoria Colección ha destacado que “nos llena de orgullo y alegría que Isabel Díaz Ayuso haya confiado, una vez más, en nuestros diseños para una fecha tan importante, reafirmando la versatilidad y la fuerza de la moda española contemporánea”.

El azul profundo del vestido ha sido también una declaración de intenciones. Según los expertos en moda, este color se asocia con la serenidad, valores que encajan con el papel institucional de Ayuso en un acto de la magnitud del Día de la Hispanidad, que ha reunido en Madrid a las principales autoridades del país y a representantes de las Fuerzas Armadas.

El vestido que ha lucido Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Hispanidad es de Victoria Colección. Victoria Colección

Con esta elección, la presidenta ha reafirmado su gusto por la moda nacional y su apuesta por las casas de diseño españolas que mantienen vivo el espíritu de la alta costura artesanal.

Victoria Colección, por su parte, ha vuelto a consolidarse como una de las firmas de referencia entre las personalidades que buscan elegancia y sobriedad con un toque contemporáneo.

Una vez más, Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado uno de los estilismos más comentados del desfile, optando por un atuendo que ha conjugado sofisticación, discreción y apuesta por la marca España para brillar con luz propia en esta emblemática cita del calendario institucional.