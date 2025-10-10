Felipe y Juan, los hermanos de Sassa de Osma que han viajado a Madrid como representantes de la herencia familiar

Madrid, un año más, celebra la Hispanidad. En los últimos días, la capital se ha convertido en el centro de importantes actos que recuerdan y honran la unión de dos mundos, de la mano de conocidas figuras que hoy ejercen de puente cultural entre Latinoamérica y España. Una de ellas, Sassa de Osma (37 años), abogada, empresaria de origen peruano y mujer del príncipe Christian de Hannover (40).

El Museo Pedro de Osma, con sede en Perú y perteneciente a la familia de la aristócrata, ha presentado parte de su colección de arte virreinal en España con motivo de las celebraciones de la Hispanidad.

Se trata de un total de nueve lienzos y cuatro tupus que estarán en en la Casa Museo Lope de Vega y la Casa Natal de Cervantes en Madrid. Hasta allí, precisamente, se ha desplazado Sassa de Osma.

De esta manera, la empresaria, quien vive en Madrid desde hace más de una década tras su matrimonio con Christian de Hannover, ha vuelto a mostrar su compromiso con la cultura de su país. Sassa, además, se ha convertido en la representante de la herencia de su familia paterna. Esta vez, junto a dos de sus hermanos, Felipe y Juan Manuel.

La mujer de Christian de Hannover ha dejado constancia de ello en sus redes sociales. Ha posado con dos de sus hermanos, quienes han viajado a Madrid para asistir a este importante acto que enaltece la cultura peruana y el trabajo de la familia. El único ausente ha sido su hermano Vasco.

Felipe de Osma

De los hermanos que posan con Sassa es, quizá, el que más llama la atención. ¿El motivo? Su poca exhibición pública.

Felipe de Osma mantiene un perfil bajo y ha centrado su carrera en el sector financiero y empresarial. Ha optado por una vida discreta, alejada de la exposición pública, gestionando sus relaciones y proyectos de manera reservada. Actualmente, como indica en su perfil de LinkedIn, trabaja como director de Grow, empresa que él mismo fundó, con sede en Perú y "a la vanguardia de la revolución agrícola".

El hermano de Sassa ha regresado a Madrid, ciudad en la que vivió entre 2012 y 2016 cuando estudió en el Instituto Empresa (IE), para estar presente en la presentación de una exposición estrechamente vinculada a su familia.

Juan Manuel de Osma

Es el más conocido entre los hermanos de la aristócrata por su exitosa trayectoria artística. Juan Manuel ha heredado de su familia su pasión por el arte, convirtiéndolo en su trabajo.

Se autodefine como "un artista autodidacta, caracterizado por sus prácticas no ortodoxas". Sus obras transmiten su esencia y son el resultado de "las prácticas de gratitud".

Sus propuestas están influenciadas por la naturaleza y los elementos que en ella se encuentran y han salido a la venta por cifras que superan los 2.000 dólares (poco más de 1.800 euros). Algunas, además, han estado expuestas en Nueva York.

El arte y la familia

La reciente aparición de los hermanos en 'Ecos del arte del Virreinato del Perú' ha puesto en valor la tradición y relevancia cultural de la familia.

Esta muestra, organizada con piezas del Museo Pedro de Osma de Lima -institución fundada por el tío bisabuelo de Sassa de Osma y considerada un referente del arte colonial andino-, subraya no solo la importancia del linaje, sino también su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio artístico de su país de origen.

"Esta exposición celebra la fuerza del arte como punto de unión entre España y el Perú virreinal, y la vigencia de un legado que sigue inspirando diálogo e identidad", ha asegurado Sassa de Osma en su reciente publicación en Instagram.

Respecto al vínculo de la familia con el arte, no solo cabe destacar que el tío bisabuelo de la aristócrata fue el fundador de uno de los museos más importantes de Lima. A día de hoy, tanto su padre como su hermano Juan Manuel se dedican al sector.

Felipe de Osma Berckemeyer, progenitor de Sassa, es el presidente de la Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, entidad sin fines de lucro que fomenta la difusión cultural y la preservación de las obras de arte del Museo Pedro de Osma.

Sassa, la 'embajadora'

La mujer de Christian de Hannover, en paralelo a la gestión de sus firmas de moda -Moi & Sass y Philippa 1970-, se ha consolidado en Madrid como una suerte de embajadora de la cultura peruana. Así, esta misma semana también acudió a otro importante acto celebrado en Madrid con motivo de la Hispanidad.

Sassa de Osma en la entrega de los premios Influencia Hispania. Gtres

El pasado martes, 7 de octubre, acompañada de su marido, acudió a la entrega de los premios Influencia Hispania en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid.