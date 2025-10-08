Susanna Griso y Luis Enríquez, un apasionado beso y mesa para dos en un local de lujo por el cumpleaños de la presentadora

Susanna Griso está de celebración. La presentadora de Espejo Público sopla una vela más en la tarta este miércoles, 8 de octubre, y alcanza los 56 años. Un acontecimiento de renombre en el que todos los detalles han sido tenidos en cuenta.

Con motivo de la bonita efemérides, sus compañeros de Antena 3 han querido tener un bonito detalle con ella. Así, a escasos minutos de terminar el programa le han otorgado un majestuoso ramo de flores. Un presente que Griso ha portado con ella una vez finalizado el formato.

Acabada su jornada, Susanna ha seguido con la celebración de su cumpleaños. Luis Enríquez Nistal, su pareja desde hace unos meses, ha recogido a la flamante presentadora en las inmediaciones de Atresmedia.

El romántico beso de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal en el coche del empresario. Gtres

El empresario y Griso han sido inmortalizados subidos en la suerte de BMW que posee Nistal. En el interior del vehículo, la pareja se ha fundido en un apasionado beso y las sonrisas y miradas de complicidad no se han hecho de rogar. Una tierna estampa con la que confirman que su relación atraviesa un buenísimo trance.

La pareja ha querido disfrutar de una comida de renombre con motivo del cumpleaños de Susanna Griso. Así, ambos han arribado al filo de las 14:00 horas de este día 8 al restaurante Omeraki, propiedad del afamado chef Alberto Chicote (56).

La complicidad y muestras de cariño también han protagonizado la llegada de la dupla al establecimiento gastronómico. Susanna, especialmente sonriente, no ha dudado en agradecer a los medios de comunicación presentes sus felicitaciones.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, en las inmediaciones del restaurante de Alberto Chicote este miércoles, 8 de octubre. Gtres

Susanna y Luis Enríquez han disfrutado de una mesa para dos en el enclave de lujo ubicado en el madrileño distrito de Salamanca. El establecimiento de Chicote, cabe mencionar, cuenta con tres tipos de menú. Así, el precio mínimo a desembolsar es de 73 euros, mientras que todo aquel que desee una comida más completa tendrá que pagar un coste de 110 euros.

La presentadora ha acudido al local engalanada en una blusa blanca y unos jeans negros de tiro alto. Nistal, por su parte, ha optado por un tradicional traje al que le ha dado un toque informal abriéndose los primeros botones de la camisa.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, a su salida del restaurante de Alberto Chicote este miércoles, 8 de octubre. Gtres

Cerca de dos horas después han permanecido Susanna y Luis Enríquez en el interior del establecimiento. A su salida, la dupla se ha mostrado sonriente. Además, la presentadora ha sacado a relucir un bonito ramo de rosas. Un detalle que ha portado el empresario en todo momento, pues la conductora de Espejo Público ha mantenido su anterior regalo.

Fue el pasado mes de febrero cuando se conoció la relación entre Susanna Griso y el que fuera consejero delegado de Vocento entre 2011 y 2024. La comunicadora, cabe recordar, había puesto fin a su historia de amor con Íñigo Afán de Ribera pocos meses atrás.

Según pudo conocer EL ESPAÑOL entonces, se trata de un amor sólido, maduro y meditado. No obstante, la discreción ha sido premiada en la pareja a lo largo de este tiempo y escasas son las ocasiones en las que se han dejado ver juntos.

Susanna Griso y su pareja, Luis Enríquez Nistal, en ARCOmadrid. GTRES

El pasado mes de marzo, unas semanas después de que saliera a la luz su historia de amor, Susanna y Luis Enríquez se dejaron ver en ARCOmadrid. Allí, el ejecutivo se sinceró acerca de haber dado el salto al papel couché.

"Qué incómodo es ver mi vida publicada en el BOE del corazón. No me acostumbro. Lo llevo fatal", verbalizó Luis Enríquez Nistal cerca de siete meses atrás.

La dupla ha vivido recientemente su primer verano como pareja. Tal y como publicó Susanna Griso en su perfil de Instagram, ambos pusieron rumbo el pasado mes de julio al otro lado del Atlántico. En concreto, se trasladaron hasta Argentina.

En la actualidad, Luis Enríquez Nistal está separado y es padre de cuatro hijos.Susanna Griso, por su parte, es madre de cuatro hijos: Jan (21) y Mireia (19) -fruto de sus 23 años de relación con Carles Torras (58)-, Dorcette (12), a la que adoptó en Costa de Marfil, y Koudus, un joven de acogida originario de Ghana