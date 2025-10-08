Marisa Jara, tras perder 10 kilos: "El sobrepeso me estaba cansando muchísimo. Ahora me siento muy bien"

Por culpa de la endometriosis, Marisa Jara (45 años) tuvo que someterse a más de quince operaciones, lo que dificultó que pudiera quedarse embarazada. Si en un momento dado pensó en la gestación subrogada, finalmente se obró el milagro, y el 1 de abril de 2022 dio a luz a un niño llamado Tomás (3). Los tratamientos de fertilidad surtieron su efecto.

Algo más de tres años después, la modelo andaluza está más exultante que nunca, y no solo porque su brillo se deba a la maternidad, sino porque en los últimos meses ha perdido algo más de 10 kilos. Se puso en manos de buenos profesionales, combinó buena alimentación con ejercicio y el resultado salta a la vista.

"Me siento muy bien, sobre todo a nivel de salud. Era algo que necesitaba porque con el sobrepeso me estaba cansando muchísimo y había cosas que me costaban una barbaridad", ha afirmado a JALEOS.

La modelo curvy ha asistido este viernes, 3 de octubre, a la cena solidaria que cada año organizan los hoteles Sallés Hoteles para concienciar sobre el cáncer infantil y, sobre todo, para recaudar dinero para fines médicos. Por primera vez en la historia se han recaudado 70.000 euros que irán destinados a la investigación del Proyecto de Osteosarcoma.

Marisa Jara en la XI Gala Solidaria contra el Cáncer Infantil en Barcelona. Cedida a EL ESPAÑOL

"Me encanta estar en este tipo de eventos tan solidarios y tan bonitos en el que se ayuda tanto a las familias como a los niños. Y, como sabéis, a mí me toca esta enfermedad muy de cerca y no podía faltar", ha comentado la modelo y empresaria.

Además, Marisa está feliz porque ha cumplido seis años junto a Miguel Almansa (43), padre de su hijo y la persona que le ha aportado equilibrio y felicidad tras sus rupturas con Manu Tenorio (50) y Joaquín Cortés (56) e incluso un divorcio de Chente Escribano (52).

¿Cómo se encuentra usted?

Muy bien. Hace muy poquito he tenido mis últimos controles y han salido muy favorables.

En este tipo de eventos solidarios hay dos palabras importantes: concienciar y prevenir. ¿Considera usted necesarios este tipo de actos?

Son una ayuda muy importante que le puede cambiar la vida tanto a los niños como a la familia. Es fundamental hacer este tipo de eventos para recaudar lo máximo posible y después invertirlo en investigaciones. Poner mi granito de arena es para mí muy importante y más siendo madre también.

Marisa Jara en la XI Gala Solidaria contra el Cáncer Infantil en Barcelona. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cómo ha cambiado su vida la maternidad?

Ha cambiado totalmente, pero para bien. Porque yo, como ya sabéis, desde hace muchísimos años siempre quise ser madre. Mi caso es muy parecido al de Gisela -exconcursante de Operación Triunfo-. Me costó muchísimo trabajo serlo y ya que lo conseguí, soy una afortunada.

Cada día le doy gracias a Dios por tener este niño tan maravilloso; la familia tan bonita que he hecho. La verdad es que yo creo que al final la vida es eso, ¿no? Llegar a tu casa, tener amor, tener cariño de tu pareja, de tu niño. Estoy en un momento de mi vida que no lo cambio por nada.

¿Cómo describiría usted ese momento?

De paz, de estabilidad, de madurez, muy mágico, muy diferente. Y yo creo que ha venido a mi vida para instalarse y quedarse así.

En abril de 2024 fue madre por segunda vez, ¿cómo ve a Tomás?

El niño es un terremoto, un torbellino maravilloso que ha venido a revolucionar mi vida y llenarla de amor. Tomás es... ¿Qué voy a decir yo que soy la madre? Pero es que de verdad es muy especial, él es muy especial. Es un niño increíble. Está todo el tiempo bailando, riéndose, es un niño muy alegre. A mí me da la vida.

Marisa Jara con su hijo en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Hace unos días, Antonia San Juan denunció en redes sociales que le iban a dar un premio por tener cáncer… ¿Qué opinión tiene usted al respecto?

¿Qué? ¿De verdad me dices esto? ¿Le iba a premiar por tener cáncer?

Sí, obviamente aseguró que no iba a entrar en este tipo de morbos

Me he quedado igual de loca que se quedaría ella cuando la llamaron. Es una actriz tan potente, tan brutal como para darle un premio como profesional, pero por estar enferma… ¿qué sentido tiene? No se debería frivolizar con este tipo de temas, no tengo palabras. No hay palabras. El cáncer es una enfermedad mortal, es algo muy serio y vamos, este tipo de cosas sobran.

¿Qué proyectos tiene usted entre manos? ¿Sigue con el diseño de joyas?

Continúo con mi trabajo de modelo porque es algo en lo que llevo tantísimos años como sabéis y me sigue apasionando. Ahora hago el mismo trabajo, pero a través de las redes sociales. Uno se va reinventando cada año, así que muy feliz, muy contenta y viajando mucho. También sigo con mi marca de moda donde acabamos de incorporar hace muy poquito trajes de invitadas.