Quién es quién en el 'caso Mario Biondo': del primo informático de Raquel Sánchez Silva a la hermana acusadora

Solo hay dos cosas que le dan fuerza a Santina Biondo para levantarse por las mañanas: "el amor a su hijo" y "el odio a su asesino". Descubrir quién mató a Mario ha sido su único objetivo desde aquel doloroso 30 de mayo de 2013.

Nunca creyó que su hijo se suicidara como dictaminaron tanto la justicia italiana como la española. Y ahora que la Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que el fallecimiento del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva (52 años) pudo no haber sido un suicidio, los Biondo creen que están un paso más cerca de conocer la verdad.

Para su viuda, en cambio, revivir de nuevo otra vez todo es una de sus peores pesadillas. Ella nunca puso en duda la investigación y se desvinculó por completo de su familia política al no estar de acuerdo con el rumbo que todo aquello tomó.

Desde hace 12 años hay una guerra abierta entre los Biondo y Raquel, ya que ellos consideran que la presentadora tuvo algo que ver con la muerte de su hijo. Ha habido denuncias y acusaciones mutuas y dos bandos bien diferenciados entre los más allegados al cámara de televisión. Pero, ¿quién es quién en el misterioso 'caso de Mario Biondo' y qué versión cree cada uno?

1. Mario Biondo

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva el día de su boda. Getty Images

Solo tenía 31 años cuando Mario falleció. Apenas dos años antes había conocido a Raquel Sánchez Silva trabajando juntos en Supervivientes. Él como cámara, ella como presentadora del formato. No tardó en florecer una bonita historia de amor entre ellos que terminó en boda en Sicilia en junio de 2012.

Parecían la pareja perfecta, pero tras la muerte de Mario se descubrió que su relación no era tan idílica como parecía. De hecho, la noche de autos, Raquel se había marchado a Plasencia tras una acalorada discusión con su esposo.

La pareja quería tener hijos pero parece ser que Mario tenía problemas de fertilidad por el consumo de cocaína, según se explica en el documental Las últimas horas de Mario Biondo.

Suicidio

2. Raquel Sánchez Silva

Por aquel entonces la de Plasencia era una de las presentadoras de más éxito y reconocimiento de la televisión. Se enamoró perdidamente de Mario, a pesar de ser casi 10 años menor que ella, y decidió comenzar una vida junto a él.

Tras el regreso a Madrid de Supervivientes, Mario se instaló en la casa de Raquel en la capital, en la calle Magdalena, el mismo lugar donde fue hallado muerto por la empleada del hogar.

Tras el trágico desenlace, Sánchez Silva puso tierra de por medio y se fue a Formentera, primero con su madre y después con amigos, y lo compartió en redes sociales. Este hecho fue el principio del fin de la relación con los Biondo, ya que estos consideraron que la viuda no estaba guardando el suficiente luto a su hijo (viajó a Formentera tan solo una semana después del fallecimiento).

Otro punto de no retorno entre ellos fue que Raquel nunca cuestionó el suicidio mientras que los Biondo nunca creyeron que su hijo se quitara la vida. No perdonaron a la presentadora no alinearse con ellos en esta cuestión de vital importancia.

Actualmente, Raquel Sánchez Silva está casada con Matías Dumont. Tienen dos hijos, los mellizos Mateo y Bruno.

3. Guillermo Gómez

Raquel con Guillermo Gómez saliendo del domicilio de la presentadora. Getty Images

Representante de Raquel de 2011 a 2022. Fue el primero que acudió al domicilio de la presentadora para reconocer el cadáver. Sánchez Silva estaba en Plasencia cuando recibió la noticia de la muerte de su marido e inmediatamente se puso en contacto con Guillermo para que acudiera al lugar de los hechos.

Según su versión, la Policía le dijo que estuviera tranquilo porque Mario había tenido una muerte dulce. No había nota de suicidio y la puerta de la casa no estaba forzada.

Guillermo ha sido una de las personas más cercanas a Raquel durante estos años. Sin embargo, su relación se rompió después de que el representante aceptara producir el documental Las últimas horas de Mario para Netflix. Raquel no estaba de acuerdo y desde entonces su relación es nula.

4. Enrique Gómez

Primo de la presentadora. Según declaró Raquel a la justicia italiana, Enrique tuvo acceso al portátil de Mario tras su muerte. Fue llamado a declarar por esta cuestión, ya que 996 gigas fueron borrados del ordenador tras el fallecimiento.

Como hechos probados aparece un acceso al MacBook de Mario desde la wifi de la empresa donde Enrique trabajaba como ingeniero informático.

Raquel argumentó que se borraron fotos y archivos personales, que no quería que cayeran en manos de nadie.

Mario fue asesinado

5. Santina Biondo

Los padres de Mario Biondo. Getty Images

Si hay alguien que ha defendido con todas sus fuerzas la hipótesis del homicidio esa ha sido Santina, la madre de Mario Biondo. Ha llegado incluso a poner en duda hechos probados como que Mario esa noche consumió cocaína, algo que constató el forense tras realizarse la autopsia; y que su hijo fuera a un prostíbulo, como quedó reflejado en los pagos de la tarjeta de crédito del italiano.

También fue una de las primeras en sembrar la duda sobre la implicación de Raquel Sánchez Silva en la muerte de Mario. “Su comportamiento con nuestra familia es muy sospechoso. La familia de su marido lucha por saber la verdad, y ella debería estar de nuestro lado […] Nunca ha llamado al móvil para decir una palabra. Nunca. Solo en el funeral, y después desapareció. Solo tengo un correo en el que me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho. Muy mala, muy mala”, aseguró la italiana en una de las muchas entrevistas que ha dado sobre el caso.

Este jueves, 9 de octubre, estará en España para dar una rueda de prensa sobre el último informe de la Audiencia Provincial de Madrid.

6. Giuseppe Biondo "Pippo"

Como su madre, su padre defiende el asesinato de su hijo. Mario aprendió de su progenitor el oficio de cámara. Pippo ha sido técnico de vídeo, operador de cámara y montador. Vive junto a su esposa en Palermo y aunque ha intentado mantener siempre un perfil más bajo que el de su mujer, también son numerosas las ocasiones en las que ha clamado justicia para su hijo.

7. Emanuela Biondo

Hermana de Mario Biondo y una de las voces más críticas del caso. Ha llegado a acusar directamente de la muerte de Mario a Raquel Sánchez Silva: "Yo creo que fue ella".

Es madre de un hijo llamado Christian y suele utilizar sus perfiles en redes y los medios para mantener viva la memoria de Mario y reclamar justicia por su hermano.

8. Andrea Biondo

Hermano de Mario. Más moderado que su hermana. Fue la última persona con la que Mario Biondo mantuvo una conversación con Facebook antes de su muerte. Andrea declaró en su momento que notó a su hermano igual que siempre y que no vio nada raro en él.

Actualmente, Andrea está casado con una mujer llamada Roberta, vive en el norte de Italia y trabaja en el sector de los productos congelados.