Flora González, tres meses después de ser madre: "La depresión posparto es real y se debería hablar con naturalidad"
La presentadora de El Tiempo habla con EL ESPAÑOL sobre su nueva vida como madre y las reformas de su casa.
Más información: Hablamos con Flora González tras ser madre por primera vez: "Yo aún no he cambiado ni un pañal, con eso te lo digo todo"
La familia Dato González continúa adaptándose a su nueva vida, tres meses después de convertirse en padres. El pasado 24 de junio, Flora González (40 años) y su marido, Carlos Dato, dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Julio. La presentadora de El Tiempo de Mediaset ha pasado su primer verano como madre y EL ESPAÑOL ha hablado con ella para conocer cómo está viviendo esta etapa.
Tras experimentar uno de los momentos más especiales de su vida, la periodista afronta con ilusión su nueva faceta como madre. Pletórica y con ganas de disfrutar de cada avance de su pequeño, Flora ha compartido con este medio cómo se siente en este comienzo de la maternidad.
Hace unos meses, la presentadora ya confesaba a este medio que se estaba trasladando a las afueras de Madrid para estar más cerca de Mediaset y, al mismo tiempo, ofrecerle a su hijo una casa más amplia, tranquila y rodeada de naturaleza. Ahora, tras la mudanza, revela cómo han sido estos primeros meses como mamá y cómo se ha adaptado la familia a esta nueva etapa.
Aunque el foco familiar no está puesto únicamente en ella y en su pequeño Julio, también recae en su hermana, que se encuentra en el hospital tras haber dado a luz este miércoles, 1 de octubre. "Me pillas en el hospital, que acabo de ser tía, pero te puedo atender", comenzaba la conversación entre gritos de bebés de fondo.
¿Qué tal han sido estos meses tras ser mamá?
Estos meses como madre están siendo, de verdad, maravillosos, pero se produce un fenómeno en el que me cuesta recordar cómo fueron los primeros días. Yo creo que el cuerpo te protege de ese recuerdo inicial, cuando tienes tanto miedo, no duermes y estás demasiado alterada, dentro de lo tranquila que soy yo y lo tranquilos que hemos estado.
Ha sido una montaña rusa de hormonas, porque el bajón hormonal es real; la depresión posparto es real y es algo de lo que se debería hablar con más naturalidad. Gracias al apoyo que he tenido del círculo de mujeres que me rodean, he estado mucho mejor, pero ha sido fuerte. Y luego también están los pensamientos intrusivos. Así que, superando la depresión posparto y quitando también los pensamientos intrusivos, han sido meses maravillosos.
¿Le ha costado recuperarse tras dar a luz?
No me ha costado recuperarme. Cogí diez kilos durante todo el embarazo; en el parto perdí siete entre líquido amniótico, placenta y bebé, y creo que los tres kilos que todavía me quedan me los voy a quedar, porque me veo mucho mejor. Fue una cesárea que no me ha dado ningún tipo de problema, así que voy a empezar ahora con masajes y con una fisioterapeuta.
¿Cómo ha sido vuestro primer verano como padres?
Hemos estado prácticamente en casa, porque seguimos todavía con la reforma. Por fin hemos terminado la obra y ya nos vamos a poder instalar en la casa nueva. No tengo la habitación del bebé todavía; hemos estado improvisando, pero bueno, este niño es un guerrero que se adapta a todo. Hemos empezado a vivir allí este miércoles, 1 de octubre, porque nos hemos mudado esta semana.
¿Cómo describiría a su hijo? ¿Y a Carlos como padre?
Es un niño súper tranquilo, muy alegre, duerme mucho… la verdad es que es un niño "trampa"; la descripción perfecta es niño trampa. Y Carlos, como padre, es un padrazo. Nos cuida mucho; sobre todo él me está cuidando mucho a mí, y creo que eso es fundamental para que yo pueda cuidar al bebé, porque los bebés, cuando son tan pequeñitos, necesitan mucho más a la madre, sobre todo cuando hay lactancia materna de por medio.
En cuanto a la alimentación, ¿cómo está siendo el periodo de lactancia?
Está tomando teta, nada más, así que lactancia materna exclusiva, fenomenal, además a demanda, que esto es como tener una cafetería abierta las 24 horas (ríe).
Hace unos días ha dado a luz su hermana, ¿cómo está la familia sabiendo que hay dos nuevos integrantes?
Estamos muy emocionados. Piense que en mi casa éramos tres chicas y, de repente, mi padre -sobre todo él- y mi madre han estado toda la vida buscando un chico… pues les han llegado dos chicos en tres meses, porque se llevan justo tres meses. Así que estamos revolucionados.
¿Qué nos puede decir de su reincorporación? ¿Tiene alguna fecha prevista?
Sí, será el 3 de noviembre, porque el día 1 es fin de semana. Entonces, a partir de noviembre estaré de vuelta en televisión y también retomaré mis proyectos en Instagram. Sí voy a bajar mucho el ritmo con eventos y cosas más pequeñas, porque ahora mismo mi prioridad es centrarme en el niño.
Llevo diez años en televisión; entré justo en 2015 y me he dedicado a trabajar mucho, a intentar estar en todas partes para hacerme un colchón económico y también para tener seguridad profesional. Creo que ahora es el momento de disfrutar, de bajar un poquito el ritmo, seguir trabajando, por supuesto, pero desde otra perspectiva, con otras prioridades.
¿Tiene ganas o le da miedo volver al trabajo teniendo un hijo tan pequeño?
Me da vértigo volver al trabajo, porque claro, llevo tres meses con mi bebé todo el rato y de repente dejarlo solo -aunque se va a quedar con una persona de confianza- no sé, ahora mismo me cuesta ponerme en ese lugar. Quizá dentro de un mes, cuando sea un poquito más mayor, ya me habré hecho más a la idea, pero ahora mismo me cuesta mucho.
Con el carnet de conducir recién estrenado, ¿le da miedo coger el coche con el pequeño?
No he podido estrenar mi carnet de conducir, porque estando embarazada sí cogía el coche de mi chico, pero me compré un coche y todavía no me lo han dado. Me lo entregarán a mediados de octubre, porque hay una crisis brutal de materiales a nivel mundial y, además, con todos los conflictos bélicos y toda la demanda, no me lo han entregado. Así que tengo quince días exactos para ponerme las pilas y aprenderme el camino de mi casa a la televisión.