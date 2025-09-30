José María, el hermano de David Bisbal que se quedó en silla de ruedas, abandona su cargo directivo en ASPAYM

El cantante almeriense David Bisbal junto a su hermano, José María, en un montaje de EL ESPAÑOL.

Poco más de un año atrás, en agosto de 2024, José María (57 años), el hermano de David Bisbal (46), volvía a sonreír tras un año marcado por su delicado estado de salud. ¿El motivo? Un nuevo e ilusionante proyecto profesional en su Almería natal.

El primogénito de los Bisbal Ferre pasaba a formar parte de la junta directiva de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería (ASPAYM). La plataforma se encontraba inactiva hasta entonces. A lo largo de este año, cabe apuntar, han dado paso a numerosas y solidarias iniciativas.

José María Bisbal Ferre era designado un año atrás vocal encargado del ala de accesibilidad. Un proyecto que le devolvía la ilusión tras unos meses de lo más convulsos. Ahora, sin embargo, esta etapa pertenece al pasado.

El cantante David Bisbal junto a su hermana María del Mar, a la izquierda de la imagen; su padre, José María, y su hermano mayor, José María Bisbal Ferre.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL en primicia, el hermano del cantante de Ave María ya no forma parte de la junta directiva de ASPAYM Almería. De hecho, el nombre de José María ni siquiera figura registrado en la plataforma solidaria. Únicamente es posible vislumbrar cinco integrantes en el equipo de la asociación andaluza. No hay ya rastro de él.

A este periódico no se le han especificado los motivos de la decisión. Tampoco así la fecha en la que José María Bisbal Ferré abandonó la junta directiva de ASPAYM Almería. No obstante, el hermano de David demostró durante su paso por la plataforma solidaria con los valores de la entidad.

Los objetivos de la asociación pasan principalmente por promover la autonomía personal y la independencia de las personas con discapacidad, además de mejorar la accesibilidad. Así lo aseveró el propio José María tiempo atrás.

José María Bisbal junto al resto de los miembros de la junta directiva de ASPAYM. ASPAYM Andalucía

"ASPAYM Almería toma impulso para ser punto de encuentro y llevar a cabo las actividades que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de sus socios y familiares", señaló el mayor de los Bisbal Ferre en la página web oficial de la asociación solidaria andaluza.

La discreción y el hermetismo rodean desde hace un tiempo la vida de José María Bisbal Ferre. Sus casi nulas intervenciones públicas, además de la ausencia de redes sociales, hacen que sea complicado seguir su paradero.

Unas semanas antes de formar parte de la junta directiva de ASPAYM Almería, el hermano mayor del exmarido de Elena Tablada (44) concedió una entrevista para La Opinión de Almería. En conversaciones con el citado medio, recordó el importante papel que había desempeñado en su vida su mujer, Lupe. "No me quejo, he tenido mucho apoyo", aseveró José María.

Cabe recordar que José María Bisbal estuvo desaparecido durante meses allá por el año 2023. Finalmente, se conoció que había estado ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, después de sufrir una lesión medular durante el tiempo en que su paradero no era de dominio público.

Una ardua realidad de la que se abrió en canal un año atrás. "No sabía qué decisión tomar, tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba", comentó en declaraciones para La Opinión de Almería. Además, reconoció que lo principal en este tipo de situaciones era la rápida asimilación.

Las declaraciones de José María en el portal andaluz así como la noticia de su nuevo trabajo llevaron al hermano de David Bisbal a copar de nuevo el más absoluto foco. Así, aprovechó la visibilidad que había alcanzado de nuevo para sincerarse con una revista del corazón de nuestro país.

"En 2025 tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico. He perdido mis piernas, ya no funcionan", apuntó en una reciente entrevista para ¡HOLA!

Siguiendo la estela de la discreción, David Bisbal apenas ha dado paso a declaraciones públicas sobre su hermano en los últimos tiempos. No obstante, en algún que otro evento, se ha sincerado sobre una de las pasiones de José María: el parabádminton. Y es que el hermano del cantante, lejos de rendirse, decidió transformar su realidad en una especie de crecimiento personal.

José María y David Bisbal, en una imagen compartida en redes sociales.

No obstante, de acuerdo a la información que publicó unos meses atrás la web de Informativos Telecinco, José María Bisbal Ferre ha decidido alejarse de este deporte: "En esta ocasión, no participa en el torneo internacional de Vitoria y por el momento no parece que vaya a participar en ningún torneo internacional".

Su férrea decisión sobre el deporte sumada a su salida de ASPAYM Almería llevan a perder la más absoluta pista al hermano de David Bisbal. Por el momento, no se conocen más detalles acerca de nuevos proyectos personales o profesionales.