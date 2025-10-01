¿Bárbara Mirjan será duquesa o condesa tras su boda con Cayetano Martínez de Irujo? Esto es lo que dice la ley

Cayetano Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirjan, en una imagen de archivo. Gtres

Solo quedan cuatro días para la que será una de las grandes bodas del año en España: el enlace de Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan (29) después de 10 años de relación.

Este próximo sábado, 4 de octubre, tras el 'sí, quiero', la joven entrará oficialmente en la Casa de Alba. Pero, ¿ostentará algún título nobiliario? Cabe recordar que Cayetano Martínez de Irujo es duque de Arjona y conde Salvatierra. Ambos heredados de su madre, Cayetana de Alba.

Según explica un abogado a EL ESPAÑOL, a Bárbara Mirjan se le podrá "extender la cortesía social de denominarle condesa o duquesa". Pero legalmente, el único que seguirá ostentando el título de duque de Arjona y conde de Salvatierra es su futuro marido.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, el pasado abril en Sevilla. Gtres

"Quien se casa con el titular de un título nobiliario no ostenta el título (a excepción de quien se casa con el Rey), pero mientras el matrimonio esté en vigor, se le puede extender la cortesía social de denominarle condesa o duquesa", aclara el letrado a este periódico.

Tanto el título que corresponde al ducado de Arjona, como aquel que pertenece al condado de Salvatierra, se transmiten por sucesión nobiliaria. Normalmente, por el sistema de primogenitura.

Así, de seguir los pasos establecidos en la ley, los dos títulos que ostenta Cayetano Martínez de Irujo, lo heredarían sus hijos. Cabe recordar que el jinete es padre de mellizos, Luis (24) y Amina (24), fruto de su anterior matrimonio con Genoveva Casanova (48).

El ducado de Arjona y el condado de Salvatierra pueden ser cedidos en vida por el titular a un descendiente, siguiendo los trámites legales (Real Carta de Sucesión) y tras el pago de los impuestos correspondientes. De hecho, así lo hizo Cayetana de Alba.

Primero, con el condado en Salvatierra, en enero de 1994. Después, con el ducado de Arjona, en mayo de 2013, un año y medio antes de morir.

"Orden de 13 de enero de 1994 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión por cesión en el título de Conde de Salvatierra, con Grandeza de España, a favor de don Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart", reza el BOE publicado el 26 de enero de 1994.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en Sevilla el pasado abril. Gtres

"De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. El Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Arjona, con Grandeza de España, a favor de don Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James-Stuart, por distribución de su madre, doña María del Rosario Cayetana Fitz-James-Stuart y Silva", se leen en el BOE del 15 de mayo de 2013.

En caso de que el jinete no tuviese hijos, los títulos se cederían siguiendo la línea de sucesión. De haberse dado esta situación, "podrían heredarlo los nietos, hermanos, sobrinos, primos...", explican a este medio.

Bárbara Mirjan, sin trabajo

La futura mujer de Cayetano Martínez de Irujo es graduada en Filología Francesa y Empresas por la Universidad King's College de Londres, pero en los últimos tiempos se había desempeñado como organizadora de eventos. Ahora, sin embargo, disfruta de unos meses sabáticos.

Tal y como confirmó este periódico el pasado junio, Bárbara Mirjan dejó su puesto como organizadora de eventos de Ok Diario en plena organización de su boda. Aunque el cargo sigue vigente en su perfil de LinkedIn, fuentes de total solvencia aseguraron a este medio que no existía una decisión clara respecto a su posible vuelta.

Bárbara Mirjan el pasado 10 de septiembre en Sevilla. Gtres

La novia de Cayetano Martínez de Irujo comenzó a ocupar el puesto en noviembre del año pasado. Previamente, formó parte del equipo de los Latin Grammy. También ha ocupado cargos en Mediapro o la pastelería Mallorca.

La gran boda

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se convertirán en marido y mujer después de una década juntos. Se darán el 'sí, quiero' en la iglesia de los Gitanos, de Sevilla, por la que la duquesa de Alba sentía devoción. El jinete llegará al altar del brazo de su hija, Amina, quien ejercerá de madrina.

Tras la misa, oficiada por Ignacio Sánchez-Dalp, confesor de la aristócrata, los novios y los invitados se trasladarán a la finca Las Arroyuelas, en el término municipal de Carmona.

El duque de Arjona y conde de Salvatierra contraerá matrimonio por segunda vez, pues en 2001 se casó con Genoveva Casanova, con quien tiene dos hijos, los mellizos Luis y Amina. Cayetano Martínez de Irujo y la mexicana pusieron fin a su historia de amor en 2007.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en los toros el pasado mayo. Gtres

El hijo de la duquesa de Alba conoció a Bárbara Mirjan cuando ella apenas alcanzaba la mayoría de edad. Su romance empezó en 2015, pero no fue hasta un año después cuando su historia saltó a la luz pública.

En 2016, cuando la joven tenía 20 años y Cayetano Martínez de Irujo, 53, el aristócrata presentó a la madrileña como su pareja. Lo hizo en el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos, en el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca.

Desde ese momento Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan no se han separado. Apenas están cuatro días de sellar su historia de amor para siempre.