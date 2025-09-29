Espectacular estreno VIP de CABARET, el musical en el Kit Kat Klub

El UMusic Hotel Madrid acogió el pasado miércoles 24 de septiembre el estreno VIP de CABARET, El Musical. La revolucionaria apuesta inmersiva de LETSGO bajo la dirección de Federico Bellone, una superproducción con la colaboración de UMusic Hotel y la participación de Balañá en Viu, a la altura de las icónicas producciones de West End y Broadway.

La celebración, que puso patas arriba el corazón de Madrid congregó a multitud de curiosos en la Puerta del Sol, se inició con una espectacular acción en pleno Km Cero capitaneada por la maestra de ceremonias, Abril Zamora. Pepe Nufrio, quien interpreta a Clifford, deleitó a los asistentes con el tema del musical “No te vayas”, mientras que una impresionante Amanda Digón puso el público a sus pies defendiendo el tema central del espectáculo, “Cabaret”. Ambos estuvieron arropados por la orquesta del musical, que también amenizó con algunos de los temas más conocidos de este clásico.

Tras las actuaciones, una flashmob en la que participaron más de 70 bailarines puso punto final a la acción en la Puerta del Sol. En comitiva, artistas, orquesta, curiosos y bailarines, todos muy emocionados, se dirigieron a pie al UMusic Hotel, donde se celebró el photocall de invitados con la asistencia de muchos VIPS, entre ellos Bárbara Rey, Clarice Alvés, Kiti Mámver, Nerea Rodríguez, Makoke, Anabel Pantoja, Pilar Castro, Jordi Sánchez, Lola Marceli, Patricia Cerezo, Juanjo Bona, Martín Urrutia, Denna, Laila Jiménez, Laura Pamplona, Lidia San José, Manuel Bandera, Marisol Muriel, Mónica Regueiro, Marta Sango, Miguel Lago, Pablo Puyol, Pepa Charro, Ricky Merino, Roger Berruezo, Silvia Marsó, Tamara, Valeria Vegas, Zahara, Almudena Lapique, Andrea Guasch, Bely Basarte, Berriyuca, Mayte de la Iglesia, Cayetana Cabezas, Christian Sánchez, Eva Marciel, Henry Semler, Jorge Suquet, Luis Fabra, Luis Larrodera, Mar Abascal, Edith Salazar, Alex O'Dogherty, Marilia Andrés, Pascual Fernández, Javi Chapela, Pupi Poisson, Víctor Palmero y Teresa Gareche.

Alex O´Dogherty en la presentación

Después de la función, el KIT KAT KLUB celebró una fiesta con música a cargo de la cantante y DJ Vinila Von Bismarck y la actuación de Sergio Toyos.

En esta nueva versión, el público interactúa con los actores y vivirán el Kit Kat Klub desde que ponen un pie en el Hotel. Entrando en un mundo que les transportará al Berlín de los años 20 y una propuesta escenográfica totalmente rompedora. La apuesta se completa con una gran oferta gastronómica a cargo del chef ejecutivo David Correa.

Figuras de primer orden protagonizan el musical: Amanda Digón (Sally Bowles), Abril Zamora (Maestro de Ceremonias), Pepe Nufrio (Clifford), Carmen Conesa (Fraulein Schneider), Pepa Lucas (Fraulein Kost), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Tony River (Herr Schultz).

Esta versión de Cabaret persigue tres objetivos: provocar nuevas sensaciones en la audiencia, romper los límites tradicionales entre artistas y espectadores, y sorprender tanto a quienes descubren la historia por primera vez como a quienes conocen cada canción de memoria. Además, es cuidadosamente respetuosa con la original que todos admiramos, llega a lugares donde la producción anterior no ha podido llegar, sin dejarnos atrás a los seguidores de Cabaret de todos estos años.

Actuación CABARET

El equipo artístico, con Felype de Lima también en Vestuario, se completa con las grandes figuras que están detrás de la gran producción de El Fantasma de la Ópera. Estos son Julio Awad, que asume la dirección musical, Romeo Urbano, director residente, el diseñador de iluminación Valerio Tiberi, Poti Martin, a cargo del diseño de sonido y Gillian Bruce, como coreógrafa.

Este show inmersivo se disfruta nada más cruzar la entrada de UMusic Hotel Madrid, convertido en un Kit Kat Klub, con pre-show desde 45 minutos antes de cada función, con una oferta gastronómica y carta de bebidas al más puro estilo del Berlín de los años 20. Además, tras las funciones de jueves, viernes y sábado noche, el Kit Kat Klub continuará abierto, con acceso a público.

Con libreto original de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, CABARET, El Musical está basado en la obra de teatro I Am a Camera de John Van Druten, que a su vez es una adaptación de la novela Goodbye to Berlin de Christopher Isherwood. Una producción de LETSGO por acuerdo especial con Concord Theatricals, en coproducción con Marianna en Viu, productora de Balañá en Viu, y la colaboración de Umusic Hotels.