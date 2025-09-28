Qué hace Alejandra, la hermana de Íñigo Onieva, en una gala en Milán: su duelo de estilo (perdido) con Chiara Ferragni

Alejandra, la hermana de Íñigo Onieva, en una gala de premios en Milán, este pasado sábado, día 27. Gtres

La noche de este pasado sábado, 27 de septiembre, en Milán ha acogido la gala de los Premios CNMI a la Moda Sostenible 2025, una cita que reconoce a las marcas y figuras más comprometidas con el medioambiente en la industria de la moda.

Entre los asistentes, diseñadores, activistas y celebridades han desfilado por la alfombra roja con estilismos que pretendían conjugar glamour y conciencia ecológica.

Pero si ha habido una presencia que ha sorprendido ha sido la de Alejandra Onieva (33 años), actriz española y hermana de Íñigo Onieva (36). Muchos se han preguntado qué hacía, a priori, Alejandra en Milán y en unos galardones de esas características.

El look de Alejandra Onieva. Gtres

La respuesta es sencilla: ha acudido como acompañante de su actual pareja, el actor estadounidense Jesse Williams (44), conocido por su papel en Anatomía de Grey.

La aparición de Alejandra en este evento, centrado en la sostenibilidad, ha resultado en principio llamativo. Aunque ella ha mostrado interés por la moda en sus redes sociales, no se la asocia directamente con causas medioambientales ni con marcas sostenibles.

Su presencia se explica por su vínculo sentimental con Williams, quien sí ha estado involucrado en iniciativas sociales y medioambientales desde hace años. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido que la pareja no ha posado unida en ningún momento.

Ambos han desfilado por la alfombra roja por separado, manteniendo una discreción que contrasta con la expectación que ha generado su relación desde que se conoció públicamente hace unas semanas.

El vestido de Chiara Ferragni. Gtres

A nivel de estilo, Alejandra Onieva ha apostado por un look sofisticado y moderno, un vestido de estilo cut out, cuello halter y sin mangas. Está completamente cubierto de lentejuelas holográficas o cristales iridiscentes.

Sólo está conectado en la parte frontal y posterior, dejando los costados completamente descubiertos. Sobre los hombros, ha lucido Onieva un abrigo negro para protegerse de las bajas temperaturas que ya empiezan a reinar.

Un aprobado estilístico que se ha visto eclipsado con la llegada de Chiara Ferragni (38). La empresaria e influencer italiana ha aparecido y todo duelo de estilo ha quedado en suspenso: ella ha sido la gran ganadora.

Chiara ha lucido un vestido impresionante: de corte sirena o entallado que abraza la figura y se abre en la parte inferior, largo hasta el suelo con una pequeña cola y con un escote muy pronunciado en forma de V profunda, con abertura central que llega casi hasta la cintura.

El diseño, de un color amarillo neón muy vibrante, ha enamorado a todos. El contraste entre ambas ha sido evidente. El intento de duelo de estilo quedó en un enfrentamiento desigual, donde la italiana se ha impuesto con claridad.

Historia de amor

La historia de amor entre Alejandra Onieva y el actor estadounidense Jesse Williams comenzó como tantas otras en el mundo del espectáculo: en un set de rodaje. Ambos coincidieron en la serie internacional Hotel Costiera, una producción ambientada en la costa Amalfitana.

Fue durante las grabaciones en Positano, en la primavera de 2024, cuando surgió la chispa entre ellos.

Desde entonces, su relación ha ido consolidándose lejos del ruido mediático, aunque con apariciones públicas que han despertado gran expectación. Fueron vistos por primera vez paseando por la Milla de Oro de Madrid, en actitud cómplice y relajada.

Poco después, asistieron juntos -aunque sin posar como pareja- a la premiere en Roma de la serie que los unió, y más recientemente, han compartido momentos en el Festival de Cine de San Sebastián, donde Alejandra forma parte del reparto de Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez.

Ambos han optado por mantener su romance en un plano discreto, sin declaraciones públicas ni gestos de cara a la prensa, aunque las imágenes hablan por sí solas.

Jesse, de 44 años, divorciado y padre de dos hijos, ha sido vinculado en el pasado con varias figuras del espectáculo, pero ninguna relación había sido tan visible como esta. Alejandra, por su parte, ha mantenido un perfil reservado, centrada en su carrera y alejada del foco mediático.