Qué fue de Blanca de Borbón, la prima del rey Juan Carlos I que fichó por 'Acorralados' y fue diagnosticada de un cáncer

Victoria Federica (25 años) se ha convertido en un absoluto reclamo de marcas en los últimos tiempos. También así de proyectos televisivos. La hija de la infanta Elena (61), cabe recordar, participó en la última edición de El desafío, donde consiguió un merecido puesto en la final.

La participación de la sobrina del rey Felipe VI (57) en un concurso de televisión, como no podía ser de otra forma, generó una enorme expectación desde el primer momento. No obstante -y salvaguardando las distancias-, España vivió una situación similar 14 años atrás.

Corría el año 2011 cuando una desconocida Blanca de Borbón acaparaba todos los titulares de la crónica social con motivo de su fichaje en el reality show de Telecinco Acorralados. La prima del rey emérito Juan Carlos I (87), así, se convertía en uno de los personajes más destacados del formato de la cadena.

Blanca de Borbón, en la foto promocional de 'Acorralados' en 2011. Mediaset España

El paso de Blanca por el concurso de Mediaset no pasó -ni mucho menos- desapercibido para nadie. La prima del Emérito, así, protagonizó una estrecha amistad con Nagore Robles (42). De hecho, ambas llegaron a la final, alzándose Robles con el trofeo y Borbón con un tercer puesto.

Su salida del programa Acorralados no supuso su desaparición de la televisión. De hecho, la tía del rey Felipe VI llegó a sentarse en el plató del extinto Sálvame Deluxe para narrar algunos de los aspectos más desconocidos de su vida.

Así las cosas, en el año 2013 Blanca de Borbón verbalizó ante Jorge Javier Vázquez (55) "estar harta del apellido Borbón". La prima del rey emérito Juan Carlos I, cabe puntualizar, vivía una tensa relación con su padre, marcada fuertemente por las idas y venidas. Leandro de Borbón, lamentablemente, acabó perdiendo la vida en junio de 2016.

El transcurso del tiempo llevó a Blanca a reducir sus apariciones en programas de la pequeña pantalla. Hasta tal punto de desaparecer por completo de la televisión. La última vez que Borbón se dejó ver en un formato público fue hace en el año 2022.

Blanca de Borbón en una imagen cedida a EL ESPAÑOL.

Tres años atrás, la tía de la infanta Elena participó en ¿Quién es mi padre?, un documental de Mediaset. En este espacio, Ingrid Sartiau, quien afirmaba ser hija ilegítima del rey emérito, compartió su testimonio. Blanca mostró apoyo a Ingrid, incluso mencionando la existencia de una fotografía en blanco y negro que mostraba a Ingrid, su madre y Juan Carlos I en una Vespa en Bélgica.

Durante el programa, Blanca también mostró además su opinión acerca del juicio que Ingrid había presentado para reconocer su paternidad, sugiriendo que, si Juan Carlos I hubiera aceptado realizarse una prueba de ADN, el resultado podría haber sido favorable para Ingrid. Borbón, además, expresó su simpatía hacia Ingrid y su situación.

Aquel año, la nieta del rey Alfonso XIII copó el más absoluto foco con motivo de unas declaraciones concedidas al periódico ABC. "Yo tengo unos dolores que no te puedes imaginar. Aún estoy esperando una operación. Pero no pasa nada, yo tiro hacia delante. Mi enfermedad marcó un antes y un después en mí e hizo que quisiera ayudar a los demás", relató Blanca de Borbón.

Blanca de Borbón, junto a su padre, el malogrado Leandro de Borbón y Austria. ced

La prima del emérito Juan Carlos I, cabe recordar, fue diagnosticada de un cáncer de médula en el año 2013. Desde entonces, Blanca ha pasado por quirófano en varias ocasiones. Una ardua realidad que marcó además su rumbo profesional.

A día de hoy, preside una asociación llamada Proyectos de Vida, donde diariamente se vuelca de lleno con las personas desamparadas. Se trata de un proyecto que la llena y motiva. De hecho, tal y como aseveró EL ESPAÑOL en 2021, mira al frente con optimismo, apartada de la televisión, aunque pendiente de su delicado estado de salud.

Sus redes sociales son la férrea prueba del compromiso que Blanca de Borbón siente hacia su proyecto. Así, numerosas publicaciones relacionadas con la asociación componen su perfil de Instagram. Además, es esta plataforma la que permite conocer algunos detalles de la vida de la nieta de Alfonso XIII.

"Juancarlista por ser biológicamente monárquica", reza la descripción del Instagram de Blanca. Y es que siempre ha mostrado su deseo por retomar la relación con su primo Juan Carlos I. Es más, según adelantó este portal cuatro años atrás, Blanca deseaba retomar la relación, "darle un abrazo" y convencerlo, en la medida de lo posible, para que vuelva a España.

Escasos son los detalles personales que se conocen a día de hoy de Blanca de Borbón. Su última publicación en el mencionado perfil data de octubre de 2023. Así, podría afirmarse que la prima del emérito Juan Carlos I ha apartado las redes sociales de su vida este último tiempo.