Antonia San Juan denuncia el morbo de premiarla por su cáncer: "Si cuando estaba bien no lo hicieron, ¿por qué ahora?"
La actriz ha rechazado el reconocimiento que quería hacerle una revista por estar enferma y lo considera un gesto carente de sentido.
Más información: Antonia San Juan, sobre su cáncer de garganta: "No he fumado nunca, no he bebido, no me he metido y aquí estoy"
Antonia San Juan (64 años) ha mostrado públicamente su enfado y rechazo a ser reconocida con un premio por estar enferma. La actriz, conocida por su franqueza y su trayectoria en teatro, cine y televisión, ha compartido una dura reflexión en redes sociales en la que ha explicado por qué no aceptará ese tipo de galardones.
San Juan relata que una revista ha contactado con ella para recibir un galardón, cuya justificación era su actual situación de salud. La intérprete ha denegado tajantemente la propuesta al considerarla un gesto cargado de morbo y carente de sentido.
“Imagínense premiar a alguien por tener un cáncer. No voy a recibir ningún premio por eso, no voy a entrar en ese juego ni en ese morbo”, ha dicho en un post de Instagram.
La actriz ha subrayado que, cuando se encontraba sana y activa, nunca fue invitada a eventos ni reconocida con premios por su trayectoria. En cambio, ahora que atraviesa un problema de salud, sí recibe atenciones, algo que considera incoherente. “Si cuando estaba bien no me reconocieron, ¿por qué ahora? Yo soy actriz, y cuando esté recuperada quien quiera contar conmigo para trabajar ahí estaré, pero no me van a premiar por estar enferma”.
San Juan también ha puesto en valor el cariño que recibe del público de su tierra, Canarias, donde sí la han distinguido. Ha recordado que en su comunidad autónoma fue homenajeada en un acto que se había pospuesto debido a un fallecimiento en la organización y que finalmente se celebró en septiembre. “Ese es el premio que acepto porque me lo dieron por mi trayectoria, no por mi enfermedad”.
La actriz ha asegurado que ahora su prioridad es centrarse en su recuperación, en mantener hábitos saludables, seguir creando y estar cerca de sus seguidores. Enfatizó que su vida no girará en torno a la enfermedad: “Tengo que girar mi vida en ponerme buena, en comer bien, ir al gimnasio, seguir escribiendo y dirigiendo, y recibir el cariño de mi público”.
Con este testimonio, Antonia San Juan reivindica la importancia de no reducir a una persona a su enfermedad y reclama el reconocimiento por la carrera y el trabajo, no por el sufrimiento.
Fue a principios del mes de septiembre cuando la intérprete anunció, también vía redes sociales, que tenía cáncer de garganta: "Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales".
"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer".
San Juan ya ha comenzado su tratamiento de quimioterapia, que se extenderá hasta el próximo mes de marzo, con ciclos cada tres semanas.
Sigo optimista, como el primer día. No quiere vivir la enfermedad de una manera trágica y ha aseverado que confía plenamente en la ciencia para su total recuperación.