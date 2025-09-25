Santi Cañizares anuncia por sorpresa su boda con Noemí, una mujer a la que conoció hace cuatro meses en redes sociales

Santi Cañizares y su inminente mujer, Noemí, en una imagen de sus redes-.

Sorpresa mayúscula la que se ha conocido este pasado miércoles, 24 de septiembre: Santiago Cañizares (55 años) se casa. Un anuncio de boda que ha sido sorpresivo e inesperado, si se tiene en cuenta que el pasado abril anunció la separación de su tercera mujer.

No obstante, el exguardameta está feliz. La mujer que lo ha enamorado y con la que pasará por el altar el próximo 14 de noviembre en Valencia se llama Noemí. Santiago y su razón de amor se conocieron hace cuatro meses por redes sociales y surgió el amor.

Cañizares ha revelado la excelsa noticia de su casamiento durante su intervención en el programa El Partidazo de COPE, donde colabora como comentarista deportivo. Se conocieron en mayo de este mismo año, a través de redes sociales, y desde entonces no se han separado.

"Nos ha pegado un poco fuerte", ha admitido Cañizares en directo, explicando que ambos sintieron desde el principio que su conexión era especial. Por eso, lejos de esperar, han decidido dar el paso definitivo y formalizar su relación con una boda.

El sitio del 'sí, quiero' no es baladí para el exportero: Valencia marcó su carrera deportiva. En el mencionado programa, Cañizares se muestra pletórico: "Estoy atravesando quizás el mejor momento de mi vida".

El exfutbolista ha contado que se conocieron a través de las redes sociales, "como se conoce ahora todo el mundo", descartando que fuera en una aplicación de citas.

Sostiene Santi que esta etapa acontece tras un periodo emocional complicado. Apenas un mes antes de conocer a Noemí, el exfutbolista había confesado públicamente que estaba atravesando una ruptura dolorosa.

"Las cosas del amor son durísimas", reconocía entonces. Hoy, sin embargo, su discurso es otro: el de alguien que ha vuelto a ilusionarse y que no quiere dejar pasar la oportunidad de construir una nueva vida.

Santi y Noemí, en una fotografía de sus redes.

A sus 55 años, Cañizares también ha aclarado que no se plantea volver a ser padre. Ya tiene siete hijos fruto de sus dos matrimonios anteriores: tres con Marina Conchello, su primera esposa; y cuatro con Mayte García, con quien compartió más de una década de vida.

Entre ellos, el pequeño Santi, fallecido en 2018, cuya memoria sigue muy presente en el corazón del exfutbolista.

La boda con Noemí será la tercera en la vida de Cañizares, y aunque no ha querido desvelar demasiados detalles, sí ha expresado su deseo de que sus compañeros de radio, como Juanma Castaño (48) y Manolo Lama (63), puedan asistir.

Incluso ha bromeado con que espera que Lama no tenga que cubrir el partido Georgia-España, que se celebra justo el día de su enlace.

La tragedia de Santi y Mayte

Santi y Mayte García afrontaron el peor momento de sus vidas el 23 de marzo de 2018: ese día murió su hijo Santi. Tenía sólo cinco años y murió tras una larga lucha de 18 meses contra un tumor en el cerebelo.

Desde entonces, el exfutbolista ha compartido con valentía su experiencia, convirtiéndose en un referente de fortaleza emocional y espiritual. Cañizares ha descrito a su hijo como un niño distinto, con una sensibilidad que parecía ir más allá de lo habitual.

En una entrevista reciente en Herrera en COPE, recordó una escena que aún lo conmueve: "Con tres años iba feliz al colegio, pero al llegar a la puerta se frenaba en seco. Un día me dijo: 'Papá, yo no he venido a aprender, he venido a enseñaros. No estaré aquí mucho tiempo'".

Aquellas palabras, que en su momento parecían fruto de la imaginación infantil, cobraron un significado profundo tras el diagnóstico. Durante los meses de tratamiento, Cañizares y su familia vivieron una montaña rusa emocional.

La pérdida de Santi marcó un antes y un después en la vida del exfutbolista. En sus propias palabras: "Yo vivo con ese dolor que lo habrán sufrido muchos padres que han perdido a sus hijos. Lo que más me sostiene es que sé que la muerte no es el final. Estoy convencido".

Cañizares asegura que siente la presencia de su hijo en los momentos más difíciles: "Cuando estoy muy mal, le hago preguntas y él me aporta soluciones. Cuando hay un problema grave, trato de encontrarme con él y que me envíe alguna señal. Nunca me ha fallado".

La tragedia también impactó su relación con Mayte García, madre de Santi. Tras 13 años de matrimonio, la pareja se separó en 2021. Mayte explicó en televisión que ambos procesaron el duelo de forma distinta: "Él se quiso aislar más, yo soy de otra forma".