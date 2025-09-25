Mar Flores presenta su libro sin su hijo Carlo Costanzia y admite que le molestó el posado de su exmarido con Terelu Campos

Mar Flores, este pasado miércoles, día 24, en la Casa del Libro de Gran Vía. Gtres

Este pasado miércoles, 24 de septiembre, a las 19 horas, los medios de comunicación tenían una cita con la modelo Mar Flores (56 años). La también actriz y presentadora ha presentado oficialmente su libro de memorias, Mar en calma, en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid.

La expectación mediática no podía ser mayor, dadas las circunstancias y la delicada situación familiar que viviría Flores con su hijo mayor, Carlo Costanzia (32), pues se ha asegurado que desde que su libro autobiográfico vio la luz la tensión maternofilial sería máxima.

EL ESPAÑOL ha estado presente en la presentación de Mar en calma y ha podido hablar con la modelo y empresaria. Conviene subrayar que Mar no ha estado acompañada por ninguno de sus hijos, destacando la ausencia de su primogénito.

Mar Flores, muy sonriente, durante la presentación de su libro. Gtres

Tan sólo ha contado la ahora escritora con la presencia de una inesperada familiar reconocida por todos: Laura Matamoros (32). "Ya no solo apoyarla, sino a demostrarle que estamos aquí todos", ha justificado la influencer su asistencia.

"Creo que es su momento. Yo lo digo siempre, hay que tocar fondo para empezar a volver a vivir y vivir de una manera tranquila y serena. Mar también tiene derecho a contarlo todo con sus palabras y a hablarlo", ha añadido Laura.

Por su parte, la modelo se ha deshecho en halagos hacia Laura: "Es mi niña pequeña que no tuve porque tengo todo varones". Serena y relajada, Mar sostiene que ha contado su historia, su vida, sus pasajes, con total honestidad y que no quiere guerras con nadie.

Que no tiene ánimo de revancha ni rencor. Ataviada con un ajustado top marrón de escote bardot y una falda plisada midi en color crema estructurada a la cadera, la modelo se ha sincerado ante las cámaras.

Mar Flores, posando junto a su libro, 'Mar en calma'. Gtres

¿Cómo se encuentra?

Pues estoy mirando y veo un montón de caras que quiero muchísimo y estoy contenta de que estéis todos aquí.

¿Cómo hace para estar tan tranquila?

Bueno, porque en el libro he contado lo que es, y estoy tranquila, como en el título del libro. Ha sido un proceso muy sanador. Esto transmite la tranquilidad. Lo tranquila que me siento.

¿Era consciente del revuelo que se iba a crear y que hay personas que iban a dar otra versión diferente?

La verdad es que siempre puede pasar algo así, pero no contaba con eso en ese grado. Te aseguro que no era consciente.

¿Qué más le ha dolido?

Yo no hablo de dolor, hablo de sanación, de verdad, de perdón, de dar las gracias.

Hablemos de ausencias, ¿echa de menos a alguien aquí?

Pues está toda la gente que quiero apoyándome. También por WhatsApp, los que trabajan. O por llamadas de teléfono los que no están aquí o no han podido venir. Me siento muy querida. La verdad es que no echo de menos a nadie. Los que no están presentes es que no han podido venir.

Lo más llamativo es la ausencia de su hijo...

Aquí no hay ninguno de mis hijos, pero están todos presentes. Y no están, porque unos no quieren ser famosos y no es el lugar para venir. Y Carlo, en concreto, porque está trabajando como un loco. Estamos trabajando juntos, somos equipo. Y él está trabajando hoy.

¿Qué le ha dicho su familia del libro?

Lo consensué con mis hermanas y les pedí permiso por si a ellas les molestaba algo. Tengo un hermano también. Es algo que ellos sabían.

Su exmarido, Carlo, ha dicho que la va a demandar.

Pues, mira, la verdad es que si hay algo de lo que me siento orgullosa es de estar hoy aquí, en calma y con tranquilidad. De haber perdonado a las personas que me hicieron daño. Y no necesito dar ningún paso agresivo hacia nadie.

Mar Flores, abrazando a Laura Matamoros, durante el acto. Gtres

¿Ha olvidado lo peor?

No se olvidan los malos ratos, pero se perdona. Es un trabajo. Mi libro es fruto de un trabajo de sanación.

¿Hay alguien que a día de hoy le pudiera hacer daño aún?

Hombre, claro. No soy de piedra: si me pegan un tiro, me voy a desangrar.

¿Qué más le ha dolido estos días de lo que se ha dicho de usted?

No estoy pendiente de esas cosas. Ha habido un momento de mi vida que he tenido mucho miedo y me he escondido y me he callado. Y quizás he retirado denuncias. Ahora no tengo miedo: voy a responder a todo.

¿Por qué no sale Elías Sacal en el libro?

Hay tanta gente que no sale... Es que si salen, se enfadan. Si no salen, también se enfadan. Hay mucha gente que quiero que no sale, y eso no significa nada. Me hubiera encantado no mencionar a nadie en el libro, pero es mi vida. He nombrado a las personas que han formado parte de mi vida. Si a ellos no les gusta haber formado parte de mi vida, peor para ellos.

En otro orden de cosas, Mar Flores ha reconocido que no le sentó bien el posado familiar de su primer marido, Carlo Costanzia, junto a Terelu Campos (60) y Alejandra Rubio (25) en la fiesta de cumpleaños de su 'consuegra': "¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? Te lo estoy diciendo todo. ¿Me ha molestado? Pues sí, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer".

Boris Izaguirre fue uno de los invitados al acto. Gtres

Los 10 titulares de Mar

Durante el desarrollo del acto de la presentación del libro, Mar Flores ha dejado importantes titulares. A continuación, en EL ESPAÑOL hacemos una recopilación de los más destacados.

1. "La intención, la base, era contar la verdad de mi vida a mis hijos. Se la podía haber contado en una cena o en 27, pero la he contado públicamente porque mi escarnio ha sido público, y por eso he decidido escribir un libro".

2. "Soy un mujerón. Perdón, suena prepotente, pero ¿por qué no? Nunca me he echado piropos a mí y siempre me he cargado lo que opinaban de mí, y ahora yo soy la que opino de mí y pienso que soy un mujerón. Cuando llegué a mi terapeuta era una muñeca rota, frágil y muchas cosas más".

3. "Los que me quieren que salen aquí lo han entendido y los que no me quieren que salen aquí, pues ya lo entenderán".

La modelo sentada en el acto, minutos antes de comenzar. Gtres

4. "Estoy dispuesta a seguir aprendiendo, pero eso sí, no a cometer los fallos que ya he cometido".

5. "He escrito mi historia porque mi vida ha sido pública, y necesitaba una manera de expresarme donde no fuera modificado, ni fuera alterado, ni edulcorado, ni nada, sino que fuera simplemente contado como tal".

6. "He contado lo que he querido contar. Hay más y hay menos, pero he contado justo lo que quería contar para contar este relato de supervivencia, de superación, para dar esta esta postura de lo importante que es la salud mental".

7. "En España yo he sentido que la ley del derecho al olvido conmigo, conmigo, no ha existido ni se ha respetado".

8. "Somos mujeres y si nos hacen algo malo, nos duele. Si hay que luchar por tus hijos, se lucha. Y si hay que romper barreras y hacer una gran cruzada para defender tu honor y tu familia, pues se hace. Te llames como te llames".

9. "Pretendía que este libro fuese un punto que hiciera reflexionar o que hiciera empatizar con mujeres que han vivido las mismas experiencias que yo. Estoy orgullosa de la Mar en la que me he convertido hoy".

10. "Hoy puedo decir que esto se ha acabado, que soy una mujer nueva, que soy una mujer en calma, y que esto a ninguna mujer más le puede volver a pasar".