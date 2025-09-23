Alejandro, el hijo de María Jiménez, vende accesorios "bendecidos" por su madre desde 18 euros en su página web

El pasado 7 de septiembre se cumplían dos años del trágico fallecimiento de María Jiménez. La artista perdía la vida en 2023 a causa del cáncer de pulmón que padecía desde hacía tiempo.

A lo largo de estos más de 700 días el recuerdo de la sevillana ha seguido vivo. Su figura ha continuado presente en sus miles de seguidores, quienes no han logrado borrar la huella que ella dejó. Todo un país añora aún a la intérprete de Se acabó.

Su legado, cabe apuntar, se ha mantenido especialmente intacto gracias a su hijo, Alejandro (42 años), fruto de su relación con el malogrado Pepe Sancho.

El fallecimiento de Jiménez llevó a su único vástago a tomar el control de las redes de la artista. Es a través de su perfil de Instagram donde el recuerdo de María continúa presente día tras día. Así lo demuestra el feed de la plataforma, compuesto mayoritariamente por imágenes de la artista sevillana.

Fotografías de María Jiménez así como vídeos de sus actuaciones conforman el perfil de Instagram. Además, es el espacio en el que Alejandro Sancho saca a relucir las novedades que incluye en el portal web de la artista. Se trata de una página que ofrece información así como artículos relacionados con la cantante.

Ahora, tal y como el propio Sancho ha revelado a través de sus redes sociales, el sitio web oficial ofrece accesorios personales que María Jiménez utilizó en vida.

Un total de 14 complementos se encuentran disponibles en la página web oficial de la afamada artista sevillana. Buena parte de ellos son collares. El último accesorio, no obstante, es una pulsera de protección.

Las joyas, cabe mencionar, fueron de vital importancia en la vida de la intérprete de Con golpes de pecho y dicen estar "bendecidos" por la propia María. Además, la mayoría son piezas únicas.

Por el momento, únicamente se encuentran estos accesorios disponibles. Aunque Alejandro no ha revelado mayores detalles acerca de esta especie de nuevo proyecto, lo cierto es que todo apunta a que la página web atraviesa un buen momento, pues él mismo ha indicado que, debido al volumen de pedidos, tardará unos días en enviar los pedidos.

Todo aquel que desee hacerse con alguna de las piezas de María Jiménez podrá hacerlo desde 18 euros. Este es el precio mínimo a desembolsar de querer hacerse con uno de los accesorios de la artista. El complemento más caro, cabe apuntar, tiene un valor económico de 90 euros.

La venta de estos artículos bendecidos por la malograda artista ha sido vista por buena parte de sus seguidores como una forma de tener presente a Jiménez. "Qué buena idea", "Yo lo veo muy bien" o "Quiero todos" son algunos de los comentarios que más resuenan en la plataforma de Instagram.

También ha habido espacio para alguna que otra crítica. Así, un usuario online no ha dudado en manifestar públicamente su descontento con esta decisión: "¿Cómo vendéis eso de gran valor sentimental para vosotros? No entiendo nada", se lee en uno de los mensajes del post de Instagram.

No es la compra de estos artículos la única forma en la que los fans de María Jiménez pueden tener presente a la sevillana. Unas semanas atrás, EL ESPAÑOL descubrió que Alejandro Sancho había tomado la decisión de poner en alquiler durante el verano la casa de su madre en Chiclana de la Frontera, Cádiz.

"Si quieres dormir en casa de María Jiménez, es tu oportunidad. Descubre el rincón mágico de María, diseñado por ella en Chiclana de la Frontera", verbalizaba el vástago de la artista sevillana en su perfil de Instagram el pasado 4 de julio.

Tras salir a la luz la noticia, el también hijo del malogrado Pepe Sancho comenzó a ser objeto de numerosas críticas públicas. Él, por su parte, confesó públicamente que la gente "se va encantada".

María Jiménez, en una imagen de archivo. Gtres

"Mucha gente hasta ahora no sabía que era su casa y quería hacerle un homenaje a mamá. La echo mucho de menos", apostilló Alejandro el pasado mes de agosto ante los micrófonos de Europa Press.

El homenaje a María Jiménez

El pasado 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de la ciudad hispalense dio luz verde al reconocimiento de María Jiménez por su "dilatada carrera artística", con la que llevó con orgullo el nombre de Triana y de Sevilla.

Entonces, se aseveró que el homenaje a la cantante tendría lugar el pasado 7 de septiembre, coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte. Sin embargo, de acuerdo a la información que publicó este portal, el reconocimiento no sería celebrado en dicha fecha. Se vio, así, aplazado.

"Se iba a inaugurar este domingo día 7, pero se ha aplazado porque no está hecho", deslizó a este periódico una fuente cercana a la familia de la cantante. Por el momento, no se han revelado mayores detalles al respecto, aunque sabido es que ocurrirá próximamente.