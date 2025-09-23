Sofía Bono, hija de José Bono y Ana Rodríguez, enamorada: quién es Pelayo Herrero, el CEO de un conocido bar en Oviedo

Sofía Bono, hija de José Bono y Ana Rodríguez, junto a Pelayo Herrero en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. RRSS

"Lo mejor de mi vida es poder celebrarla contigo. Feliz cumpleaños", han sido las palabras que Sofía Bono (24 años), hija menor de Ana Rodríguez (67) y José Bono (74), ha escogido para felicitar en redes a un joven con el que se muestra cómplice.

No hay mayores concesiones, pero EL ESPAÑOL ha podido confirmar en exclusiva que Sofía está enamorada. La hermana de Amelia Bono (44) ha encontrado el amor de la mano de un joven llamado Pelayo Herrero. La dupla está feliz y lleva "pocos meses" de relación.

De acuerdo a la información que trasladan a este periódico, Sofía y Pelayo se conocen desde hace tiempo, pues comparten amigos comunes y, según la información que controla EL ESPAÑOL, han pasado su primer verano juntos. Pelayo ya está integrado en la vida familiar de ella.

Sofía Bono en una fotografía de redes.

Y Sofía, ídem en la de él. "Están, como todos al principio, encantados de la vida. Ella es una chica de relaciones largas", opina alguien cercano a la familia Bono. En lo que respecta al currículum del joven, es CEO de un bar de Oviedo llamado Zaperoco.

Situado en pleno barrio del Cristo de Oviedo, se encuentra uno de los bares más emblemáticos de la ciudad: Zaperoco, conocido cariñosamente como el Zape.

Pelayo es ovetense, joven y con una visión clara: mantener el espíritu de el Zape como punto de encuentro para generaciones de universitarios, vecinos y amantes de la noche asturiana.

Su vínculo con el bar no es casual: fue cliente habitual durante años, conocedor del ambiente, la estética y la filosofía que han convertido al Zaperoco en un símbolo del barrio del Cristo.

Sofía Bono y su actual pareja, Pelayo, en una imagen de redes sociales.

Aunque no se ha difundido públicamente su formación académica, Pelayo ha demostrado tener una sensibilidad empresarial orientada a la experiencia del cliente.

Volviendo a la historia de amor, la pareja formada por Sofía y Pelayo es amante de los viajes y eso es lo que han hecho este verano: disfrutar de su amor entre escapadas.

Ambos, pese a sus obligaciones personales y profesionales, pasan la mayor parte de su vida en Madrid. Sof, como la llama cariñosamente su entorno, nació en Chile y fue adoptada por José Bono y Ana Rodríguez en el año 2001, cuando ella tenía tan sólo siete meses.

"Tanto Ana como yo cometimos un error enorme al pensar que íbamos a hacer un favor a la niña, porque es la niña la que te hace el favor a ti", le contó Bono a Bertín Osborne (70) en televisión.

Añadió entonces el que fue ministro de Defensa del Gobierno de España entre 2004 y 2006: "Es lo verdaderamente llamativo. La sangre es un cuento chino. Emocionalmente soy más rico desde que Sofía está con nosotros".

Sofía, al igual que sus hermanos, es el gran orgullo de José y Ana. Es una joven "responsable", así la definen desde su entorno.

Y muy madura. Por esto mismo, no dudaron José Bono y Ana Rodríguez en dejarla volar cuando Sofía quiso estudiar Diseño de Interiores y Decoración en la Regent's University en Londres.

Allí ha estado afincada la joven unos cuantos años, pero, tal y como ha podido confirmar este periódico, ya está de regreso y su ubicación actual es en Madrid.

Sof cursó sus estudios superiores, reza su LinkedIn, desde 2020 hasta 2024. Fue el año pasado cuando la hermana de Amelia Bono terminó de formarse en esa materia. Su sueño es poder dedicarse al diseño de interiores y se está empleando a fondo para ello.

Sofía es una joven a la que le gusta el arte, la moda y también viajar. De hecho, en sus redes sociales presume de sus escapadas. En su perfil de Instagram Sofía Bono atesora 24.500 seguidores.

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL se hizo eco del gran potencial de la joven como influencer desde que, tiempo atrás, decidió abrir su cuenta para que sus followers pudieran conocer de primera mano sus pasos, sus gustos y sus aficiones.

Sofía no sólo nutre de contenido su Instagram de momentos de su vida diaria, sino que también da tips de belleza, alimentación e incluso reels de humor. También aprovecha Sofía su plataforma en redes para dejar constancia de su amor por los animales.

Sofía Bono junto a su padre, José Bono, en una imagen antigua.

Además de sus mascotas, Sofía es una enamorada de los caballos. Se cuenta desde su entorno que la hija menor de Ana Rodríguez ve las redes sociales como un pasatiempo, pero en ningún caso como una fuente de ingresos o modo de ganarse la vida.

En el plano del amor, antes de la llegada de Pelayo, Sofía estuvo en relaciones hasta el año 2022 con un joven llamado Borja Gómez de Mendoza.

En otro orden de cosas, Sofía mantiene una relación especialísima no sólo con sus padres, también con sus hermanos. A EL ESPAÑOL se informa que la unión de Sof con Amelia y su hermano José es muy estrecha, así como la complicidad.

También libra una excelente relación Sofía con Aitor Gómez, expareja de su hermano José. Sofía y Aitor se intercambian likes en sus redes sociales y quedan siempre que pueden.

Amor y adopción

José Bono Martínez, abogado y político del Partido Socialista Obrero Español, se casó con la socióloga Ana María Rodríguez en 1980. Tres años más tarde, en 1983, Bono llegaba a la presidencia de Castilla-La Mancha.

Como presidente de todos los manchegos fue reelegido hasta en seis legislaturas, pero en 2004 dejó su labor como líder autonómico para tomar la cartera del ministerio de Defensa de España con José Luis Rodríguez Zapatero (65).

Sofía Bono junto a su madre, Ana.

Fruto de su matrimonio con Ana Rodríguez nacieron tres hijos: Amelia, Ana y José. En el año 2001, José Bono y su entonces esposa, adoptaron a Sofía, una niña nacida en Chile que llegó al hogar de los Bono con tan solo siete meses y que llenó de alegría a sus padres y hermanos mayores.

En aquel entonces, Bono desveló que quería tomarse la paternidad de una forma distinta a como lo hizo con sus primeros vástagos: "La infancia de los tres mayores se me pasó volando", apuntó.

En julio del año 2010, José Bono, que entonces era presidente del Congreso de los Diputados, anunció que se separaba de su esposa, Ana Rodríguez, tras 29 años de matrimonio.

El divorcio no fue una sorpresa para sus tres hijos mayores, pero sí que fue un doloroso trance para Sofía, la pequeña, que tan solo tenía 9 años cuando sus padres decidieron tomar rumbos distintos.