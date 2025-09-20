Última hora del estado de salud de Leiva, obligado a cancelar un concierto por una "infección aguda en las vías respiratorias"

El cantante Leiva (45 años) se ha visto obligado a cancelar el concierto previsto para este sábado, 20 de septiembre, en las Pistas de la Fuente de la Niña, dentro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2025, debido a problemas médicos comunicados por el propio artista.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha confirmado la noticia y ha trasladado sus mejores deseos para una pronta recuperación. Según el comunicado oficial emitido por Leiva, la cancelación se debe a “una situación médica sufrida en las últimas horas y agravada en el día de hoy", ha comenzado diciendo el comunicado del consistorio.

"Se imposibilita la efectiva participación en el concierto de esta noche”, ha continuado. El artista padece "una infección aguda en las vías respiratorias, acompañada de faringitis aguda y amigdalitis lingual", lo que le impide actuar ante el público.

El concierto de Leiva, que formaba parte de su gira nacional para presentar su nuevo trabajo Gigante, había agotado todas las entradas, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del calendario musical de las Ferias. El Ayuntamiento ha expresado su “profundo pesar” por la situación y ha agradecido la comprensión de vecinos y visitantes.

El cantante Leiva en concierto. Europa Press

Respecto a las entradas, el comunicado ha aclarado que el importe será devuelto automáticamente a través de los canales oficiales, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El proceso de reembolso se iniciará de inmediato y se hará efectivo en un plazo máximo de 15 días.

A pesar de esta cancelación, según el Ayuntamiento, la programación musical de la noche continuará con otras propuestas. A las 21:30 horas, en el escenario de la Plaza de Santo Domingo, se celebrará el primer pase de la Orquesta Vulkano Show, con su espectáculo tributo a las grandes orquestas, para mantener el ambiente festivo en la ciudad.

No es la primera vez que Leiva suele tener algún bache en su salud, ya que es muy propenso a este tipo de infecciones. La mayoría de sus ausencias en los escenarios han estado vinculadas a infecciones puntuales o al cuidado extremo de su voz.

Leiva publica 'Gigante', su sexto álbum

Eso sí, aunque el cantante haya tenido situaciones agudas y muy complejas, relacionadas con su garganta, no se le asocia ninguna patología respiratoria grave ni continua más allá de los episodios que ha manifestado el propio artista en ciertas ocasiones. Aunque para él es complicado cancelar un concierto, ya que su público no merece eso, según confesó en una entrevista en El Hormiguero.

Es hipocondríaco

En esa misma entrevista, emitida durante 2019, Leiva reconoció que tenía problemas con su estado de salud constantemente y lo hizo con una declaración que dejó a muchos sorprendidos: "Soy un profesional de la hipocondría. Acudo a urgencias con cierta frecuencia. Ya me conocen y me cuidan un montón", confesó ante la mirada atenta de Pablo Motos (50).

A esto, añadió un toque de humor: "Nunca uso mi popularidad para nada, salvo ahí", dejando entrever que para él las urgencias del hospital son uno de sus puntos de encuentro más frecuentados, debido a que se considera una persona hipocondríaca y esto podría suponerle retos inesperados.