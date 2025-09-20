El Palacio de Liria es el nuevo 'place to be' de la 'jet set' en Madrid': de joya histórica de los Alba a epicentro de la moda

Adriana Carolina Herrera, Eugenia Martínez de Irujo e Inés Domecq en el Palacio de Liria, en un montaje de JALEOS.

El Palacio de Liria no es solo un símbolo de la aristocracia española, reservado para la Casa de Alba. Este 2025, se ha convertido en el epicentro de la cultura, la sociedad y la moda internacional.

Siendo uno de los edificios arquitectónicos más importantes de Madrid y albergando una de las colecciones de arte privadas más destacadas del mundo, se ha posicionado como un lugar de interés para la realización de eventos VIP, que se llevan a cabo estrictamente por la relación que existe entre la Casa de Alba y determinadas figuras, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.

Hasta el pasado 31 de agosto, estuvo abierta al público la exposición Flamboyant, de Joana Vasconcelos. Una muestra que ha marcado un hito en esta nueva era en la Casa de Alba.

La artista portuguesa seleccionó más de 40 de obras que expuso en diferentes salas del Palacio de Liria. Algunas de ellas, como la capilla o el salón de música, no habían sido abiertas al público general hasta el pasado febrero.

La exposición contaba con el patrocinio de la firma Dior y dio inicio el pasado 14 de febrero, un día después de que la visitara en primicia el rey Felipe VI (57). Tenía previsto terminar el 31 de julio, pero se prolongó un mes más y puso fin el 31 de agosto.

Entretanto, pero como evento independiente, también tuvo lugar la presentación de la vajilla de verano de Eugenia Martínez de Irujo (56) en colaboración con el grupo Sushita. A finales del pasado mayo, la hija de la duquesa de Alba eligió los jardines del Palacio de Liria para presentar su propuesta estival.

Una summer party que reunió a conocidas figuras patrias, como Tamara Falcó (43) y su hermana Xandra (58) -quien colaboró en el evento con la nueva añada de su vino, XF Sierra Cantabria-, Boris Izaguirre (59) o Marta Sánchez (59), en un tesoro pocas veces visto hasta entonces: la piscina privada del Palacio de Liria.

Este septiembre, con la vuelta la rutina tras las vacaciones de verano, la residencia insignia de los Alba también ha acogido dos eventos de moda en los que, una vez más, se han mostrado sus espacios y algunas de sus joyas históricas.

El día 4, Madrid inauguró la temporada de desfiles con una impresionante pasarela de IQ Collection, la firma de Inés Domecq (43). Una colección llamada IQ Runway Goya con la que la marca celebró su quinto aniversario.

La propuesta se vio por primera vez en un impresionante desfile por los jardines del Palacio de Liria, al que fueron invitados conocidos rostros de la alta sociedad española. Entre ellos, Victoria Federica de Marichalar (25), Carolina Adriana Herrera (56), Cari Lapique (73) y su hija Carla Goyanes (42). En el front row también se sentaron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50), y su mujer, Teresa Urquijo (28).

La firma, además, compartió los detalles del desfile y la colección a través de sus redes sociales, mostrando no solo los magníficos jardines del Palacio de Liria. También algunas de las obras de arte expuestas en su interior.

El último evento que ha acogido la residencia del duque de Alba se llevó a cabo esta misma semana. El miércoles 17 de septiembre, un día antes de su histórico desfile en la Plaza Mayor de Madrid, Carolina Herrera organizó una recepción en el Palacio de Liria, en la que Wes Gordon (38), junto a Adriana Carolina Herrera, se presentó como director creativo de la firma.

Como invitados acudieron destacadas figuras nacionales e internacionales. Entre ellos, Laura Ponte (52), Esther Cañadas (48), Beltrán Gómez-Acebo (52), Eugenia Silvia (49) o la influencer británica Alexa Chung (41). Dentro del Palacio, concretamente desde la terraza superior del jardín, Carolina Adriana Herrera ofreció un discurso de agradecimiento.

Historia del Palacio

En la residencia oficial de Carlos Fitz-James Stuart "se puede vivir la historia de uno de los más distinguidos linajes de España, a través de documentos, cuadros, esculturas, tapices y otras obras que en él se conservan", tal y como indican en su página web.

"Al recorrer sus salones es posible sentir la huella de los siglos pasados, y conocer, no solo la historia de una de las familias más notorias de España, sino que también algunos de los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo", añaden.

Las joyas históricas se reparten por los diferentes salones "para ser admirados por sus sus propietarios y visitantes".

La visita al público general está abierta permanentemente, por un precio de 15 euros para quienes quieran hacerla de manera libre, o 38 euros, en caso de contar con un guía especializado de la Fundación Casa de Alba. Esta es la única forma en la que una persona anónima puede conocer el Palacio de Liria. Como insisten a este periódico, los eventos que se han llevado a cabo en su interior, se han podido fraguar por la relación existente entre el organizador y la familia.

Nueva era

Este 2025, la Casa de Alba está experimentando una nueva era. Sobre todo, en la forma de comunicar, mostrar y mantener el legado de la familia.

Detrás de ello se encuentran Fernando Fitz-James Stuart (34), duque de Huéscar y heredero del título de duque de Alba, y su mujer, Sofía Palazuelo (33). Así lo relató ella en una conversación exclusiva con la revista Vogue.

"El primer proyecto al que hemos contribuido juntos ha sido el de la actual exposición en Liria de Joana Vasconcelos. Empujamos la propuesta y hemos estado en toda la ejecución", comentó la aristócrata en la primera entrevista que el matrimonio concedió a un medio de comunicación y que vio la luz el pasado junio.