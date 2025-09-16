Luis Miguel Seguí, exmarido de Antonia San Juan, le manda un emotivo mensaje tras anunciar la actriz que padece cáncer

Es un período complicado para la actriz Antonia San Juan (64 años) desde que, a principios del mes de septiembre, anunciara a través de sus redes sociales que padece cáncer. Qué duda cabe, ha sido una de las noticias más duras que ha tenido que comunicar la artista.

Tras un año con problemas de garganta, no tardó en llegar qué le pasaba. Antonia revelaba su retirada temporal de los escenarios para recuperarse de la dolencia y, hace unos días, informó a sus seguidores de que este martes, 16 de septiembre, comenzaba a recibir tratamiento.

"El martes ya empiezo con la quimioterapia con ciclos de cada tres semanas. Termino a principios de marzo", ha expuesto San Juan, al tiempo que deja claro que está con ánimo y esperanzas. En medio de este trance, alguien que formó parte de su vida se ha pronunciado.

Luis Miguel Seguí, en su último acto público, este pasado lunes. Europa Press

Este pasado lunes, 15 de septiembre, el exmarido de la actriz de La que se avecina, el también actor Luis Miguel Seguí (48) ha asistido a un evento público, el lanzamiento de la nueva colección de bolsos de Eduardo Navarrete, y, lógicamente, ha sido preguntado por Antonia.

Huelga decir que Antonia y Luis Miguel formaron una de las parejas más sólidas del panorama interpretativo de nuestro país entre 2009 y 2015.

A pesar de que su matrimonio no funcionó, y que hace una década que emprendieron caminos separados, Seguí recuerda con muchísimo cariño a Antonia -con la que tiene muy buena relación- y no ha dudado en mandarle un mensaje de ánimo en plena lucha contra el cáncer.

"Ha sido un golpe duro. Pensamos en positivo. La vitalidad que tiene y, aparte de que es muy fuerte, aún no hay un diagnóstico final, por decirlo así, pero... Pienso en positivo, pensamos en positivo. He hablado con ella. Está bien, está tranquila, afrontando lo que pueda venir".

Y agrega Luis Miguel Seguí: "Pero vuelvo a repetir que, no sé, algo me dice que no hay que alarmarse".

La propia Antonia San Juan, en su último vídeo, restó dramatismo a la situación que encara: "Cuando aparece una enfermedad no hay que vivirlo de una manera trágica ni nada... Es una enfermedad como otra cualquiera. Hay que cuidarse, hay que hacerle caso al médico y poco más".

Acto seguido, agrega: "Que voy a poner todo de mi parte para ponerme buena y que voy a seguir con mis funciones. (...) Me han dicho que se me va a caer el pelito. ¡Lo que me preocupa a mí el pelito! A mí lo que me preocupa es cuidarme. Hay unas peluquitas monísimas".

Puntualizar que el cáncer de Antonia San Juan es de garganta, un tipo de cáncer que han padecido otros rostros conocidos, entre ellos Belén Rodríguez (59), Michael Douglas (80) o Val Kilmer, quien falleció el pasado 1 de abril a los 65 años como consecuencia de esta dolencia.

Historia de (des)amor

La historia de amor entre Antonia y Luis Miguel fue durante años una de las más sólidas y queridas del panorama artístico español. Se conocieron en 1999, se casaron en 2008 y compartieron vida personal y profesional durante 16 años, hasta que en 2015 anunciaron su separación.

Ambos actores coincidieron en la serie La que se avecina, donde Antonia interpretaba a la icónica Estela Reynolds y Luis Miguel a Leo Romaní.

Además, fueron socios en la productora Trece Producciones y en la gestión del Teatro Arlequín de Madrid, lo que convirtió su relación en una simbiosis artística y empresarial.

Sin embargo, como confesó la propia Antonia en entrevistas posteriores, la convivencia se volvió difícil: "Nos hemos matado vivos y nos hemos peleado durante la separación".

El motivo principal fue el desgaste emocional tras tantos años juntos. No hubo terceras personas, sino una acumulación de roces y diferencias que acabaron por romper el vínculo.